Die Ostergeschichte mit allen Sinnen erleben

Angebot der freikirchlichen evangelischen Gemeinde mit sieben Stationen.

Von Tanja Alandt

Burscheid. Ostern kennt jeder, aber nicht jeder kennt die Ostergeschichte und die Botschaft dahinter, sagt Pfarrer Philipp Herrmannsdörfer von der freikirchlichen evangelischen Gemeinde. Damit sich die Interessierten „mit allen Sinnen“ in die Ostergeschichte einfühlen können, haben die Hauptorganisatorin Jutta Klievinghaus sowie weitere ehrenamtliche Gemeindemitglieder wieder einen Ostergarten geschaffen.

Seit Sonntag haben sich bereits etwa 50 Personen angemeldet. Über die Ostertage rechnet Pfarrer Philipp Herrmannsdörfer mit noch mehr Interesse und somit zahlreichen weiteren Anmelderinnen und Anmeldern. Damit es sich nicht so knubbelt und alle den Ostergarten genießen können, buchen sich Einzelpersonen, Paare, Gruppen oder Familien ein Zeitfenster auf der Webseite.

Im eigenen Tempo können sie so die Ostergeschichte ohne Zeitdruck erleben. „Das Feedback ist sehr gut. Die Menschen sind begeistert und finden es sehr schön, mit Gott und sich selbst in Kontakt zu kommen“, so der Pfarrer. Auf zwei Ebenen haben Klievinghaus und die Ehrenamtlichen sieben Stationen geschaffen, die die Leidensgeschichte Jesu und die Auferstehung nachempfinden lassen.

Zu jeder Station gibt es Hörsequenzen über einen USB-Stick

Zu jeder Station gibt es Hörsequenzen über einen USB-Stick. Zu hören sind beispielsweise Gespräche zwischen Jesus und Gott, die auch Jesus Ringen nachspüren lassen, ob er den Leidensweg wirklich gehen soll. „Viele denken ja, dass der Sohn Gottes ohne mit der Wimper zu zucken den Leidensweg gegangen ist“, so Pfarrer Philipp Herrmannsdörfer. Bevor es durch die sieben Stationen geht, nimmt sich jeder einen Stein, der symbolisch am Kreuz niederlegt wird und überlegt sich, für welche Last dieser Stein steht, die man selber gerne ablegen möchte und Gott geben will.

Bei den einzelnen Stationen findet man beispielsweise einen Esel und Palmzweige, die den Einzug nach Jerusalem symbolisieren. Einige Dekorationen und gebastelte Elemente konnten noch von dem Ostergarten 2021 übernommen werden, andere Elemente wurden neu gebastelt. „Jutta Klievinghaus hat das alles in die Hand genommen und war sehr engagiert. Sie hat auch junge Erwachsene mitgenommen. Sie haben das alles zusammengeschustert und gebastelt“, lobte der Pfarrer das schöne Ambiente und ihr Talent.

Beliebt ist außerdem die Station des Abendmahls mit dem Tisch auf dem Boden nach orientalischer Art. Dort können die Besucherinnen und Besucher – wie Jesu und seine Jünger – das Passamahl auf dem Boden liegend oder auch im Sitzen auf den Sitzkissen zelebrieren. Das Passahmal im Burscheider Ostergarten besteht aus Traubensaft und Brot. „Jesus war Jude. Das Passahmahl ist auch Teil der jüdischen Liturgie“, sagte der Pfarrer. Wie durch eine dunkle Höhle oder der Ausgang eines Felsengrabs – aus dem Dunkeln ins Licht – geht es dann in den Garten, wo man „zur Ruhe kommen kann, sich bei den Pflanzen hinsetzen kann und darüber meditieren kann“, sagte Pfarrer Philipp Herrmannsdörfer.

Wer den Ostergarten erleben möchte, hat noch bis zum Mittwoch, 12. April, die Chance dazu. Slots können online gebucht werden:

landing.churchdesk.com/3467