Erlös des Festes geht an den Schulverein der Montanusschule

Von Susanne Koch

Burscheid. Mehr als 80 Kuchen hatten Mütter, Väter und Großeltern gebacken und sie der Schule für das Schulfest gespendet. „Wir haben die Kuchenstücke anschließend per Spenden abgegeben“, sagt die Schulleiterin Claudia Zimmermann. „Das alleine war ein toller Erfolg.“ Und dazu hätte es Kaffee und Espresso von der Kaffeerösterei an der Höhestraße gegeben. „Es war eine super Kooperation, die wir mit ihnen gehabt haben“, sagt Claudia Zimmermann. „Es war für alle eine überraschende und lohnende Gastattraktion.“

Das Wetter konnte sich die Montanusschule nicht für ihr Fest aussuchen, so machten sie das Beste draus, was zu machen ist. Es regnete ohne Unterlass. „Trotzdem war es ein großartiges und toll besuchtes Fest“, sagt Claudia Zimmermann. „Selbst bei schönem Wetter hätten wir sicher kaum mehr Besucherinnen und Besucher gehabt.“ Die Stimmung sei toll gewesen. „Die Montis können eben feiern“, sagt die Schulleiterin froh. „Und die Stimmung war einfach großartig.“

Die Kinder nahmen die vielenAngebote begeistert auf

Die Lehrerinnen und Lehrer sowie die Betreuerinnen und Betreuer des Offenen Ganztags hatten viele verschiedene Spiel- und Bastelangebote für die Schülerinnen und Schüler konzipiert und in verschiedenen Klassenräumen gestaltet. Es konnten unter anderem Loom-Bänder hergestellt werden, Flaschen gekegelt oder die richtigen Löcher getroffen werden.

Und in einem Raum wurde den Schülerinnen und Schülern auch freies Gestalten ermöglicht. „Die Kinder haben die Angebote begeistert aufgenommen“, sagt Claudia Zimmermann. „Sehen konnten die Eltern und Großeltern dies hinterher an den Stempeln, mit denen die Laufkarte der Kinder versehen war.“

Bleibt dann noch die Tombola. „Es war eine riesige Tombola“, sagt die Schulleiterin. „Wir haben viele ganz unterschiedliche Spenden von Unternehmen, aber auch von Privaten dafür bekommen.“ Zum Schluss sei der größte Teil der geschenkten Spenden weggewesen. „Auch diesen Erlös können wir an den Schulverein geben“, freut sich Claudia Zimmermann. „So dass sich dieser über ein schönes Plus in seiner Kasse freuen kann.“

Es war das erste Fest nach Corona. „Wir freuen uns, dass es so ein Erfolg war.“ Die Montanusschule feiert übrigens nicht nur ein großes Schulfest, sondern versucht auch andere Gelegenheiten zu nutzen, um mit Kindern und Eltern in engeren Kontakt zu kommen. „Beispielsweise haben wir in diesem Jahr im Mai zum Rucksack-Café nach Nikolaus im Dezember zum Zuckerfest eingeladen“, sagt Claudia Zimmermann. „Das gemeinsame Feiern der traditionellen Feste in mehreren Religionen und Kulturen zeugt von unserem respektvollen Miteinander an der Montanusschule.“ Hier werden Sprachen und Kulturen als wertvoller Schatz angesehen und das Kennenlernen fördert die gegenseitige Akzeptanz. „Das pflegen wir“, sagt die Schulleiterin.

Hintergrund

Die Montanusschule, eine städtische Gemeinschaftsgrundschule, liegt in der Höhestraße 50 in 51399 Burscheid.

E-Mail: kontakt@montanusschule-burscheid.de; Telefon: 02174-5866; Fax: 02174-62830. Die Schulleiterin ist Claudia Zimmermann. Schulträger ist die Stadt Burscheid.