Die Mädchen lieben den Pferdestall

Auch nächstes Jahr wird es wieder einen Winterspielplatz in der Freien Evangelischen Gemeinde geben.

Von Dela Kirchner

Burscheid. Obwohl der Kalender schon auf März stand, gab sich das Wetter am vergangenen Sonntag so, wie es sich für einen Winterspielplatz gehört: Grau, kalt und feucht. Zum letzten Mal für diese Wintersaison hatte die Freie Evangelische Gemeinde Burscheid Kinder und ihre Begleitpersonen eingeladen, um sich in den liebevoll in ein Spieleparadies verwandelten Räumen des Gemeindehauses nach Herzenslust auszutoben.

Alle zu vergebenen Plätze für die Teilnahme waren – wie auch am Freitag – restlos vergeben: Das Gemeindehaus war am späten Samstagnachmittag erfüllt von Kinderlachen und dem Duft von Kaffee und frisch gebackenen Waffeln. Das kulinarische Verwöhnprogramm gab es für die Kleinen, Eltern und Großeltern auf Spendenbasis; gebacken und angeboten von Gemeindemitgliedern. „Mittlerweile findet unser Winterspielplatz schon in der vierten Saison statt, nachdem wir zwei Jahre wegen Corona pausieren mussten“, berichtet Anne Koppetsch, die zum Kernteam des Winterspielplatzes in der Burscheider Gemeinde gehört. „Wir profitieren mittlerweile von unserer Routine.“

Und das ist deutlich zu spüren: Die Spielstationen, der Empfang und die Cafeteria wirken perfekt organisiert. Mitgebracht haben die Idee für den Winterspielplatz Maren Dörmann und Jule Hoppe. „Die beiden haben in einem Seminar bei einer anderen Gemeinde von einem ähnlichen Projekt gehört und die Idee mit nach Burscheid in unsere Gemeinde gebracht“, beschreibt Anne Koppetsch die Entstehung der Idee. „Neben Maren und Jule gehört auch Henrik Dörmann, der Ehemann von Maren, zum harten Kern.“

Kinder bis 8 Jahre hatten die Möglichkeit, auf zwei Etagen des Gemeindehauses einen unbeschwerten und bewegten Nachmittag zu verbringen – sei es im Bobbycar-Parcours inklusive Waschstraße oder mit der Carrera-Bahn. Auf die allerkleinsten Besucher warteten ein Bällebad und ein Kleinkindbereich. Ein besonderes Highlight sorgte im eigentlichen Jugendbereich des Hauses für Begeisterung: Im selbstgezimmerten Pferdestall warteten Ponys auf Rädern auf Zuwendung und einen Ausritt in der Reitbahn. Hier fehlte es an keinen Details – angefangen beim Putzzeug über selbstgenähte Strohballen und Möhren bis zum Stallbesen. „Die Aufsichtspflicht bleibt beim Besuch des Winterspielplatzes bei den Eltern,“ verdeutlicht Anne Koppetsch. „Somit musste ein Platz pro Kind und pro Elternteil im Voraus online gebucht werden.“

Ein Luftballon für jedes Kind für einen schönen Nachmittag

Die Gemeinde selbst stellte einen Ansprechpartner pro Spielstation. Rund 150 Personen bevölkerten das Gemeindehaus beim Finale am Samstag das Haus an der Weiherstraße. Besonders erfreulich: „Ich schätze, dass rund 80 Prozent der kleinen und großen Besucher keinen Bezug zur Gemeinde haben und unseren Winterspielplatz so auffassen, wie er gedacht ist – als ein Angebot für alle Burscheider Kinder.“ Ein Angebot, dass auch in der kommenden Wintersaison fortgesetzt werden soll. „Am Donnerstagabend haben wir mit 18 Personen aufgebaut. Heute Abend wird hier nach einer Stunde wieder alles so aussehen wie vorher, damit morgen früh unser Gemeindehaus wie gewohnt genutzt werden kann“, sagte Koppetsch.

Einzig die große Hüpfburg und das Bällebad sind geliehen; mit den Jahren wuchs der gemeindeeigene Fundus an Spielgeräten und Zubehör stetig mit. Jeweils eine Woche vor den Veranstaltungswochenenden war die zwingend erforderliche Online-Anmeldung möglich. „Dies ist immer ab 0.00 Uhr möglich. Und oft sind alle verfügbaren Plätze schon vor dem Morgengrauen vergeben“, freut sich Anne Koppetsch.

Eigenen Schätzungen zufolge hätte die Gemeinde vermutlich problemlos 200 Plätze pro Veranstaltungen vergeben können, bleibt aufgrund guter Erfahrungen und dem hohen Qualitätsanspruch an die Veranstaltungen aber bei den gewohnten Parametern. Und mit dem Verlassen der Veranstaltung war noch lange nicht Schluss: An der Garderobe mit einem ausgeklügelten Ordnungssystem erhielten alle Kinder noch einen Luftballon als Erinnerung an einen schönen Nachmittag.

Termine

Wer die Termine für die nächste Winterspielplatz-Saison nicht verpassen möchte, kann sich online unter www.feg-burscheid.de informieren. Bei Instagram ist der Winterspielplatz unter „Winterspielplatz FEG Burscheid“. Die E-Mail-Adresse lautet:

winterspielplatz@feg-burscheid.de