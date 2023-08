Die lebendige Gemeinde stärkt ihr Miteinander

Internationales Burscheid zog erneut Hunderte Besucher an.

Von Tanja Alandt

Burscheid. Bereits vor der offiziellen Eröffnung des dritten Festes „Internationales Burscheid“ am Samstagnachmittag, wurden die Buden mit Spezialitäten – beispielsweise aus Portugal und Transsilvanien – gut besucht.

Auch das beliebte türkische Dessert Baklava oder Speisen der Interkulturellen Kochgruppe des Tri Cafés Burscheid waren begehrt.

Die Pänz wurden dagegen von der Hüpfburg und dem Kletterturm auf der Hauptstraße an der Kirchenkurve magisch angezogen – so wie auch von der Holzeisenbahn unter dem Festzelt am Marktplatz. Unter dem Pavillon des Rheinisch-Bergischen Kreises (RBK) malten und bastelten sie, während sich die Eltern über die Arbeit des RBK informieren lassen konnten – beispielsweise über das Kommunale Integrationszentrum.

+ Die Sitzgelegenheiten auf dem Marktplatz wurden von vielen Burscheider Familien und Freundeskreisen genutzt. Es gab für sie beste Unterhaltung. © Doro Siewert

Begeistert über die überpünktlichen jungen und älteren Besucherinnen und Besucher waren nicht nur Gastgeber Uwe Graetke vom Verein Burscheid live und Bürgermeister Dirk Runge, sondern auch Aggi Thieme, RBK-Dezernentin.

Burscheid ist noch internationaler geworden

Uwe Graetke hob hervor, dass das Fest nun noch internationaler geworden sei, da erstmals auch „Die klingende Windrose“ – Folklore aus der Schweiz – vertreten war. Unter ihnen gibt es deutsche und schwedische Tänzer. Aber auch die USA war dieses Mal dabei.

Während Gilmar Ramirez mit seinem Panflötenspiel das zweitägige Fest „Internationales Burscheid“ eröffnete, strömten immer mehr Gäste dazu und rückten an den Biertischen zusammen. Gemeinsam genossen sie die Klänge aus Peru. Anschließend wurde die Bühne kunterbunt, denn die Tanzgruppe „Diwan El Shark“ trat im bunten Outfit auf und wirbelte umher.

+ Der griechische Tanzkreis Melos schickte noch eine weitere Gruppe auf die Bühne, um Folklore zu zeigen. © Doro Siewert

Bevor es mit dem internationalen Programm weiterging, freute sich Moderator Martin Krix, alle Gäste herzlich willkommen zu heißen und den Initiator Uwe Graetke sowie Bürgermeister Dirk Runge und Aggi Thieme für ein paar Grußworte auf die Bühne zu bitten.

Uwe Graetke freute sich etwa über das zahlreiche Kommen und bat die Gäste nach seiner Begrüßung um eine Schweigeminute, um den Menschen zu gedenken, die sich im Krieg befinden. Aggi Thieme nannte Burscheid eine „lebendige Gemeinde“ und hob das Ziel vom Fest „Internationales Burscheid“ hervor, das gemeinsame Miteinander zu stärken. Sie fand es schön, zu sehen, dass die Menschen hier zusammen kommen, miteinander sprechen und nannte dies ein gutes Zeichen. Für das Fest des Interkulturellen Zusammenkommens wünschte sie viel Spaß.

Erkundigen, wie es in anderen Ländern läuft

Und Bürgermeister Dirk Runge gab den Tipp, dem ukrainischen Vize-Weltmeister-Tanzpaar Iana und Sergej zuzuschauen. Er erzählte, dass er familiäre Verbindungen nach Belgien, Holland und in die Türkei habe. Runge ermunterte, die Gelegenheit zu nutzen, die verschiedenen Speisen kennenzulernen, hier und da ein Pläuschchen zu halten und sich zu erkundigen, wie es in anderen Ländern läuft. Dies führe dazu, sich besser zu verstehen, besser miteinander auszukommen und vernünftig miteinander umzugehen.

+ Der griechische Tanzkreis Melos trat begeisterte die Zuschauerinnen und Zuschauern bei Internationales Burscheid. Das Programm war bunt und vielfältig. © Doro Siewert

Bis etwa 22 Uhr gaben sich die internationalen Künstler „das Mikrofon in die Hand“. So sorgten etwa der griechische Tanzkreis Melos, AFiR Anatolische Folklore im Ruhrpott sowie die Band Stella für Stimmung. Auch das Megafon war mit dem Projekt „Kulturrucksack“ vertreten.

Auch Massimo trat am Samstag wieder auf

Weiter standen das Duo Nightshake, die Künstler Normen Silver sowie Roberta Lorenza und natürlich der traditionelle Stammgast Massimo am Samstag auf dem Programm.

Hintergrund

Finanziell unterstützt wurde das Fest von der Stadt Burscheid und dem Interkommunalen Integrationszentrums des Rheinisch-Bergischen-Kreises. Bürgermeister Dirk Runge hielt die Eröffnungsansprache, es sprach zudem auch Aggi Thiema vom Rheinisch-Bergischen Kreis.