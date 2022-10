Kinder werden für Naturwissenschaften begeistert

Auch die Grundschule Burscheid-Dierath beteiligte sich an der Geburtstagsfeier des zdi-Netzwerk MINT Rhein-Berg.

Von Susanne Koch

Burscheid. Robotern das Sprechen und Fußballspielen beibringen, mit Schaufel, Lupe und Händen den Erdboden untersuchen, den menschlichen Körper kennenlernen, an außerschulischen Lernorten in die Themen Recycling und regenerative Energien einsteigen und die Faszination sowie den Alltagsbezug der Mathematik in einem Schülerlabor erleben.

Das zdi-Netzwerk MINT Rhein-Berg macht seit zehn Jahren vielfältige spannende Angebote, um Kinder und Jugendliche von der Kita bis zur weiterführenden Schule für naturwissenschaftliche Themen zu begeistern. Jetzt feierte das Netzwerk mit zahlreichen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Schule, Kita, Hochschule, Institutionen und Verwaltung im Haus Altenberg sein Jubiläum und wagte dabei gleichzeitig einen Blick nach vorn. In den nächsten Jahren möchte sich das Netzwerk thematisch noch breiter aufstellen und auch neue Partnerinnen und Partner gewinnen, um gemeinsam weitere Angebote zu kreieren.

Durch attraktive schulische und außerschulische Angebote soll damit ein noch umfassenderer Blick auf Forschungs- und Arbeitsfelder sowie Studien- und Berufsbilder im MINT-Bereich entlang der gesamten Bildungskette von der Kita bis zum Schulabschluss vermittelt werden. „MINT eröffnet den Blick für Zusammenhänge und verdeutlicht, was die Welt bewegt. Zudem bietet dieser Bereich hervorragende Zukunftschancen für Fachkräfte“, sagte Landrat Stephan Santelmann bei der Feier. Gleichzeitig dankte er allen Partnerinnen und Partnern im Netzwerk für ihre großartige Arbeit und sprach die Bitte aus, „mit diesem Esprit weiterzumachen“.

Im Haus Altenberg zeigt beispielsweise das MINT-Schülerlabor des Rheinisch-Bergischen Kreises „MathZe“, dass Mathematik einen engen Alltagsbezug hat und viel Spaß machen kann. Das präsentierten die Schülerinnen und Schüler der Grundschule aus Burscheid-Dierath, die mit Wahrscheinlichkeiten auf der Bühne jonglierten. Die Kooperation von Schule und Unternehmen im zdi-Netzwerk MINT Rhein-Berg rückte das Projekt „F1 in School“ in den Mittelpunkt. Bei der Konstruktion von Formel-1-Modellautos für einen Wettbewerb unterstützen die Unternehmen Polytron Kunststofftechnik aus Bergisch Gladbach sowie Klaus Stöcker und Team Metallbearbeitung aus Wermelskirchen. Die Unternehmen steuerten ihre Expertise aus der Herstellung von Bauteilen und dem 3D-Druck bei und entwickelten mit den Schülerinnen und Schülern sowie ihrem Lehrer Lösungen, um ein Formel-1-Modellauto für den Wettbewerb „F1-in-School“ zu fertigen.

Die große Vielfalt und enge Zusammenarbeit des Netzwerks wurden auch im Rahmen des Podiumsgesprächs der Veranstaltung deutlich. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Kreisverwaltung, Wirtschaft, Handwerk, Schule, Hochschule sowie ein ehemaliger Schüler tauschten sich über ihre Zielsetzungen und Erfahrungen aus. Bei den vielen verschiedenen Perspektiven stach ganz besonders hervor, dass der Erfolg der Angebote in der engen Vernetzung der verschiedenen Partner begründet liegt.

Praktisches Erleben der Berufe kann nicht früh genug beginnen

In Zukunft, betonten die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, solle die Kooperation noch weiter ausgebaut werden, da das praktische Erleben in den vielfältigen Berufsfelderndes MINT-Bereiches nicht früh genug beginnen könne. Moderiert wurde das Gespräch von Schulamtsdirektorin Ursula Resch und Volker Suermann, Geschäftsführer der Rheinisch-Bergischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft, die damit sinnbildlich für die Kooperation von Schule und Wirtschaft standen.

An verschiedenen Thementischen lernten die Gäste weitere MINT-Angebote aus der Region kennen. Eine Einführung in das Programmieren und die Robotik gab es mit BeeBots, Calliope Minis und der humanoiden Roboterdame Emmy. Experimente mit Wasser waren am Stand vom Haus der kleinen Forscher zu erleben. Die Bundesagentur für Arbeit nahm die Gäste mit VR-Brillen in die virtuelle Welt mit, die Möglichkeiten des 3D-Scans waren hautnah zu erfahren und das Bergische Naturmobil präsentierte sein Angebot für alle Sinne. Im Rahmen der Veranstaltung lernten zudem neue Partnerinnen und Partner aus Kita, Schule und von Unternehmen das Netzwerk hautnah kennen.

zdi-Netzwerk

Gegründet wurde das zdi-Netzwerk MINT Rhein-Berg am 11. Juni 2012. Seitdem haben die Netzwerkangebote gut 12 000 Kindern und Jugendlichen erreicht. Dabei wirkten mehr als 90 Partnerinnen und Partner aus Kitas, Schulen, Hochschulen und Wirtschaft mit. Mehr Informationen unter rbk-direkt.de