Die Kinder sind eine Woche lang Künstler

Die Vernissage der Kinderkunsttage findet am Samstag, um 18 Uhr, in Hilgen-Dünweg statt.

Von Susanne Koch

Burscheid. Alle Kinder und Teamerinnen sitzen zu Anfang in einem großen Stuhlkreis in der Kirche. Bunt dekorierte und beklebte Hüte stehen am Altar. An den Seiten sind großformatige Gemälde aufgestellt, die ein Teil der Kinder bereits am Dienstag gearbeitet haben. Die fertiggestellte Kunst bleibt die ganze Woche für alle sichtbar.

34 Kinder von acht bis 13 Jahren nehmen an den Kinderkunsttagen im evangelischen Gemeindehaus Hilgen, Dünweg 11, teil, darunter sechs Jungen. „Das Verhältnis der Kinder zueinander war vor Jahren noch ein ganz anderes, da hatten wir etwa die Hälfte Jungen und die andere Hälfte Mädchen. Dieses Jahr haben wir ganz viele Anmeldungen von Mädchen bekommen. Wir arbeiten immer in drei Gruppen“, sagt Anke Theron-Schirmer, die die Kinderkunsttage leitet. „Unterstützt werde ich von sieben Teamerrinnen. Wir haben uns schon vor dieser Woche immer wieder getroffen, um die Kinderkunsttage gründlich vorzubereiten. Alle haben ihre Ideen eingebracht, und wir haben am Ende abgestimmt, was wir den Kindern anbieten.“

Heute ist es der Künstler Jasper Johns, der von der Helferin Alina Stiefvater vorgestellt wird. Der amerikanische Künstler wurde am 15. Mai 1930 geboren. „Eines seiner Bilder wurde für 80 Millionen Dollar verkauft“, sagt Alina. Sie hat ein Buch über die Arbeiten des Künstlers dabei, sie gibt das Buch im Kreis herum, damit sich alle Kinder angucken können, womit sich der Künstler beschäftigt hat. Er wird am 15. Mai 93 Jahre alt.

Nun ist es im Gebäude ganz still geworden. Nachdem Anke Theron-Schirmer die Anwesenheit der Kinder festgestellt hat und die Kinder in drei Gruppen aufgeteilt wurden.

In der Kirche ist eine Gruppe geblieben. Hier wird der Boden mit Zeitungen abgedeckt, eine Staffelei wird darauf gestellt. Die Kinder bepinseln nun ausgerissene oder geschnittene Zeitungspapierfetzen mit Leim und bekleben damit eine Leinwand. „Bitte schön glatt“, sagt Lina Wohlbaum. Die 18-Jährige absolviert eine Ausbildung zur Erzieherin. „Denn am Ende werden wir auf die Zeitungsschnipsel große Buchstaben aufmalen.“

Es werden viele unterschiedliche Instrumente entstehen

In einem anderen Raum sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer damit beschäftigt, Gitarrenkörper auszuschneiden. „Die Papp-Gitarren-Körper werden mit bunten Papieren, je nach Geschmack, beklebt, und die Gitarrensaiten werden am Ende mit Wollfäden hergestellt“, sagt die 22-jährige Helferin Alina Effelsberg. „Es werden viele unterschiedliche und farbenfrohe Instrumente entstehen.“

Im dritten Raum sitzt Anke Theron-Schirmer mit am Tisch. Hier werden von einigen Kindern die Konturen von Comic-Figuren auf die Plexiglasplatte eines Bilderrahmen abgezeichnet. Eine andere Gruppe am Tisch sucht derweil passende Comic-Figuren wie Snoopy, Donald Duck oder Minnie Mouse aus Heften und Büchern, schneidet sie in kleine Stückchen, um sie dann auf den Bilduntergrund, als Hintergrund für die große Comic-Figur zu kleben. „Mir macht die Arbeit mit Kindern sehr viel Spaß“, sagt Seyneb Ismail, die vor fünf Jahren als syrische Kurdin in Deutschland eine neue Heimat gefunden hat. „Die Kinder sind sehr beschäftigt mit ihren Arbeiten.“

Anke Theron-Schirmer berichtet, dass die Kinder nach der Corona-Pandemie nicht mehr so lange und konzentriert bei der Sache sind. „Mir ist es ganz wichtig, dass wir hier mit sehr guten Material arbeiten und die Kinder lernen, damit umzugehen.“

Am Samstag ist um 18 Uhr die Vernissage im Gemeindezentrum, Dünweg 11. Alle sind herzlich eingeladen.