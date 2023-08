Die Kinder ließen sich vom Regen nicht stören

Eine Woche lang trainierten 65 Kinder von sieben bis 15 Jahren Fußball bei der Turngemeinde Hilgen.

Von Sabine Naber

Burscheid. „Welche Größe brauchst du“, hieß es bei der Turngemeinde Hilgen (TGH). Denn jeder der 65 jungen Fußballer, darunter allerdings nur ein Mädchen, bekam am letzten Tag des Fußballcamps das rote Trikot des Vereins geschenkt – als Erinnerung.

Und kaum hatten es die Kids angezogen, da stürmten sie schon wieder auf den Kunstrasenplatz am Sportplatzweg und kickten gegen den Ball. „Am Ende dieser Woche gibt es immer ein Abschlussspiel. Da freuen sie sich drauf“, weiß Jugendleiter Kurt Thol, der die Camps organisiert. In diesem Jahr hatte die TGH bereits zum fünften Mal dazu eingeladen.

Fußballbegeisterte Kinder zwischen sieben und 15 Jahren hatten teilgenommen, waren von Montag bis Freitag dabei. Los ging es morgens um zehn Uhr, nach einer Mittagspause – das Alte Landhaus hatte das Catering übernommen, was bei allen gut ankam – ging es ab 13 Uhr mit Turnieren weiter. Eingeteilt waren sie in Gruppen, je nach Alter und Spielstärke. „Die älteren Spieler, die beispielsweise schon in der D- und C-Jugend dabei sind, werden natürlich mehr gefordert als die Anfänger“, erzählt Hasan Akca, einer der Trainer, der auf dem Platz mit den Jugendlichen die Technikabläufe oder auch den Torschuss trainiert hatte.

Mit den Jüngsten hat er auch kleine Theaterstücke gespielt: „Dabei geht es dann um gegenseitige Unterstützung und darum, dass man niemanden mobben darf.“ Neben dem reinen Sporterlebnis gehe es auch darum, den Zusammenhalt zwischen den jungen Leuten zu fördern. „Burscheid und Hilgen ergänzen sich da, denn die Burscheider bieten zu Beginn der Sommerferien ein solches Camp an, wir immer am Ende. Da können die Burscheider schon mal bei uns mitmachen und umgekehrt, wenn das besser zur Ferienplanung passt“, macht Thol deutlich. Und ist stolz darauf, dass in der TG von den insgesamt rund 1400 Mitgliedern etwa 220 Jugendliche Fußball spielen. „In unserem Jugendbereich nehmen neun Mannschaften am Spielbetrieb teil.“

Die Turngemeinde will drei Defibrilatoren installieren

Und weil Fußball nun mal ein „Draußen-Sport“ ist, fanden es weder die Kinder noch die vier hauptamtlichen Trainer der TGH, die gemeinsam mit fünf Jugendspielern das Camp betreuten, der Rede wert, dass es häufig geregnet hatte. „Das stört die Kinder wenig. Die haben einfach Spaß an der Bewegung, am Zusammensein“, war sich Marco Frowein, Jugendkoordinator der Turngemeinde, sicher. Und auch, dass es im kommenden Jahr wieder ein solches Camp geben wird.

Das Ende des diesjährigen Fußball-Camps nahm Horst Buttkus, Vorsitzender der TGH dann auch zum Anlass, den gerade angeschafften Defibrillator (Defi) – ein Gerät zur Wiederbelebung – gemeinsam mit Bürgermeister Dirk Runge, auf dem Sportplatz seiner Bestimmung zu übergeben. „Die TGH hat jetzt beschlossen, neben dem Defi in der Schulturnhalle auch die Max-Siebold-Halle und die Kuno-Hendrichs-Sportanlage auf eigene Kosten mit je einem Gerät auszustatten. Unterstützt wurden wir dabei durch eine Spende der Firma Adient“, betonte Horst Buttkus. Die selbsterklärenden Defis würden allen Nutzern der Hallen zur Verfügung stehen. Allerdings erwartet die Turngemeinde, dass mit den teuren Geräten pfleglich umgegangen wird.