Schüler leben eine Woche Zirkus

Circus Prosch ist in der EMA-Grundschule in Hilgen zu Gast.

Von Susanne Koch

Burscheid. 18.000 Euro haben die Grundschüler der Ernst-Moritz-Arndt-Schule in Hilgen beim Sponsorenlauf erkämpft. Und damit haben sie sich den Zirkus redlich verdient. „Der Circus Proscho kommt alle vier Jahre zu einer Projektwoche an unsere Schule“, sagt Klassenlehrerin Janina Schöller. „Vier Jahre – weil wir wollen, dass alle Grundschüler einmal dabei sind.“ Das Zirkusprojekt koste die Schule etwa 12.000 Euro.

„Ihr müsst ganz leise sein“, sagt Meikel Maatz vom Circus Proscho, der mit einer Gruppe Erst- bis Viertklässler Trapezübungen trainiert. „Der Nächste, der etwas sagt, kann in den Umkleideraum gehen.“ Das wirkt. Die Mädchen und Jungen sind wieder voll bei der Sache.

„Ich finde diese Projektwoche richtig gut“, sagt der Sportlehrer Henning Tschacher. „Und ich kann mir für meinen Unterricht eine ganze Menge abgucken.“ Er müsse aber im Unterricht überwiegend Übungen anbieten, wo sich viele beteiligen können. „Der Artist kann sich auch nur einem Kind widmen.“ Es sei toll, was die Kinder alles so auf die Reihe bringen.

Ein paar Meter weiter sind Kinder dabei, eine lebendige Mauer zu bauen. Fünf Kinder stehen breitbeinig auf den Matten, die Knie locker nach unten, drei Kinder stellen sich nun zwischen sie und klettern auf deren Oberschenkel. „Ihr müsst gerade stehen“, sagt Zirkus-Artist Marlon Maatz. Und mit einem zwinkernden Auge fügt er hinzu: „Bleibt die Mauer stehen, wenn ich jetzt davor laufe?“

+ Die neunjährige Paulina hat es schon drauf: Cirkustrainer Marlon Maatz gibt ihr Hilfestellung. © Susanne Koch

„Die Kinder sind ganz konzentriert bei der Sache“, sagt Lehrerin Janina Schöller. „Und die ganze Schule ist beteiligt, von der ersten bis zur vierten Klasse, sind alle – bis auf die Raubtiergruppe – bunt untereinander gemischt.“ Sieben Gruppen werden trainiert: Bodenakrobaten, Trapezkünstler, Hula-Hoop-Schwinger, Weinglas-Jonglierer, Drahtseiartisten, Clowns und die Raubtiergruppe. „Die Schülerinnen und Schüler konnten sich zur Vorbereitung drei Gruppen aussuchen“, sagt Janina Schöller. „Der Zirkus hat die Kinder zum Schluss in die Gruppen eingeteilt.“

Die neunjährige Paulina hat es bereits drauf: Sie wirbelt mit einem Radschlag über die Matte, probiert einen Salto und der gelingt am Anfang mit Unterstützung von Marlon Maatz. Bis Freitag – dann sind die Generalproben sowohl der Frühgruppe als auch der Spätgruppe – sind die Kinder noch viel sicherer geworden. Das tägliche Training dauert anderthalb Stunden für jedes Kind.

Im Hintergrund der Max-Siebold-Halle trainieren die Kinder mit Hula-Hoop-Reifen. Am Ende stehen noch drei Mädchen, ihr Reifen dreht sich und dreht sich. „Ich finde es angenehm, wie die Kinder reagieren“, sagt Klassenlehrerin Chantal Jakobs. „Sie feuern die anderen Kinder an, wenn bei ihnen der Reifen auf dem Boden liegt.“ Für die Aufführung habe sich schon ergeben, dass eine kleine Gruppe andere Dinge zeigt, als die anderen.

„Ich finde es richtig gut hier“, sagt der zehnjährige Vincent. Liv (7) ergänzt: „Mir macht es auch großen Spaß.“ Und der zehnjährige Sebastian erzählt: „Ich habe schon ein Circus-Projekt mitgemacht, da war ich allerdings Löwe.“

Für die Aufführung werden die Kinder geschminkt

Für die Aufführungen im Zirkus-Zelt am Freitag und am Samstag werden alle Kinder geschminkt und bekommen Kostüme. „Und wir müssen noch das Finale üben“, sagt Zirkus-Artistin Monti Maas. Und tatsächlich die Halle füllt sich: Zwei Gruppen kommen noch aus dem Zirkuszelt hinzu. „Ihr müsst leise sein“, sagt sie. „Sonst verstehen mich nicht die Kinder in der hinteren Reihe. Und ich werde heiser. Ich muss aber die Moderation während eurer Aufführung machen, wie soll das gehen?“ Circus Proscho ist während der Sommersaison Projektzirkus in Schulen, Kindertagesstätten und Jugendgruppen. „Im Winter treten wir als Winterzirkus auf“, sagt Monti Maatz. „Dann sind auch alle sieben Trainerinnen und Trainer dabei. Und wir engagieren noch Zirkusgruppen aus der ganzen Welt dazu.“ Das heißt aber auch, dass wenn die Schülerinnen und Schüler ihre tägliche Arbeit getan haben, das Training für die Zirkus-Artisten beginnt. „Täglich, das ganze Jahr über“, sagt Monti Maatz. „Denn wir müssen geschmeidig und am Ball bleiben.“

Hintergrund

