Bauernmarkt: Die Getränke sind ein Verkaufsschlager

Bei sonnigem Wetter: Bauernmarkt und verkaufsoffener Sonntag ziehen viele Besucherinnen und Besucher an. Letzter Feierabendmarkt am Donnerstag.

Von Peter Klohs

Burscheid. Sonniges und vor allem trockenes Wetter ist für Freiluftveranstaltungen immer gerne gesehen. Allerdings werden solche Veranstaltungen schnell gewöhnungsbedürftig, wenn das Wetter „zu schön“ ist. Wie am Sonntag auf dem Bauernmarkt auf dem Marktplatz Burscheid. Gegen Mittag herrschten bereits Temperaturen kurz vor 30 Grad, Schattenplätze gab es auf dem Bauernmarkt nur unter manchen Aufbauten der teilnehmenden Händler. Zehn Stände füllten den Marktplatz ordentlich, ohne ihn eng und unübersichtlich werden zu lassen.

Der Stand von Händler Norbert Stamm bot alles Denkbare an, was aus Obst hergestellt werden kann: Apfelsaft, auch in großen fünf Liter umfassenden Kartons zu erhalten, Marmeladen, Konfitüren, Obstbrände, Erdbeeren, Zwetschgen, Heidelbeeren (deren Duft man bereits aus einer Entfernung von zwei Metern bemerkt) – und Äpfel. „Ja, die ersten Äpfel sind da“, war die Mitinhaberin des Unternehmens, Mechthild Stamm, begeistert. „Und die Kunden freuen sich, und zwar viel mehr und deutlicher als sonst. Es scheint so, als gäbe es nach Corona immer noch so etwas wie Nachholbedarf.“

Die Menschen, so Mechthild Stamm, würden ein solches Event wie den Bauernmarkt viel mehr genießen als noch vor Jahren. Und sie muss es wissen, hat der Stand auf dem Markt doch für das Unternehmen Tradition. „Wir sind hier, solange ich denken kann.“

Andere Händler bestätigen diese Aussagen. Die freundlichen Mitarbeitenden des Bauernladens Klein aus Leverkusen-Neuboddenberg, der in früheren Jahren mit Brotwaren auf dem Markt stand, bemerken ebenfalls, dass die Menschen dankbar für eine solche Veranstaltung sind. Der Bauernladen kommt auch schon „viel länger als ein Dutzend Jahre“ zum Bauernmarkt und bietet Fleischwaren an: Pfefferbeißer, Kottenwurst, Wildknacker mit Wildschweinfleisch. Kleine Proben liegen für interessierte Kunden bereit.

In der Mitte des Marktplatzes stand der Getränkewagen, eine nicht zu unterschätzende Alternative bei diesen Temperaturen, solange man auf alkoholische Getränke verzichtet. Daneben der Stand der Imkerei Leichter, die Burscheider Tafel bereitet gerade Reibekuchen vor, die Burscheider Landfrauen hatten selbst gebackenen Kuchen im Angebot, der höchstwahrscheinlich genau so lecker war, wie er aussah. An einem anderen Stand standen Kürbisse in vielerlei Farben zum Verkauf bereit, desgleichen Sonnenblumen, Gestecke und zahlreiche Pflanzen, die für Laien schlicht undefinierbar sind.

Bauernmärkte gibt es auch in den Niederlanden – mit Käse

Und dann wehten einige Sätze einer fremden Sprache über den Marktplatz: Jan Lissenberg aus Nijmegen in den Niederlanden war gemeinsam mit seiner Frau über das Wochenende bei Freunden in Burscheid und nahm die Gelegenheit des Marktbesuches gerne wahr. So etwas gäbe es auch in den Niederlanden, sagte er, wenn auch mit mehr Käse im Angebot. Gegen Mittag vermuteten manche der Händler, dass das Kundenaufkommen um 13 Uhr stark zunehmen würde, zeitgleich zum Beginn des verkaufsoffenen Sonntags in der Innenstadt.

Ute Hentschel, Sprecherin der Burscheider Einzelhändler, weiß, dass mehr als zehn Geschäfte daran teilnehmen. „Das sind ja praktisch alle, die es in der Stadt noch gibt“, sagt sie mit einem wehmütigen Lächeln. „Die Menschen sind dankbar und haben Spaß“, konstatiert auch sie, „das sieht man ja auch auf den Feierabendmärkten.“ Und weist auf den letzten in diesem Jahr hin. Die Planungen, so die Inhaberin der Burscheider Buchhandlung, beginnen jeweils im Januar. „Die Organisation ist komplett bei uns“, sagt sie. „Die Stadt kümmert sich höchstens um nötige Absperrungen.“

Mit dem Bauernmarkt findet traditionell auch der Tag des Offenen Denkmals statt. So war es kein Wunder, dass die Stadtbücherei, deren Gebäude unter Denkmalschutz steht, geöffnet hatte und gleich vieler Einzelhändler und Institutionen bei der Aktion „Kunst im Schaufenster“ mitmachten. Es war also einiges los im sonntäglichen und sonnigen Burscheid.

Hintergrund

Es komme bei der Planung solcher Veranstaltungen immer darauf an, wie die Feiertage fallen, weiß Ute Hentschel zu berichten. Bauernmarkt und der Tag des Offenen Denkmals seien jedoch immer am zweiten Sonntag im September.

Der letzte Feierabendmarkt für dieses Jahr wird am kommenden Donnerstag, 14. September, stattfinden. „Und dann geht es ganz schnell, und wir haben Dezember und zum ersten Mal wieder einen ‚richtigen‘ Weihnachtsmarkt in Burscheid“, freut sich Ute Hentschel.