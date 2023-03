Die Geschichten des Eises

Unsere Autorin ist den Ursprüngen der kalten Köstlichkeit auf den Grund gegangen.

Von Ursula Hellmann

Burscheid. Am vergangenen Mittwoch gab es auch in Burscheid einen großflächigen Ausverkauf von Winterzubehör – weiß, nass und kalt boten jede Straße und alle Häuser ein Bild wie eine Szene um Weihnachten herum. Zwei Tage später war die Pracht wieder verschwunden. Am Himmel rauschten Wildgänse nordwärts und bewiesen ihren Spürsinn für den Ablauf der Jahreszeiten.

Mit den ersten Sonnenstrahlen starteten hier und da auch Eissalons ihre Vorbereitungen für die Saison 2023. Bei angenehmer Temperatur in freier Luft eine cremige Köstlichkeit aus kunstvoll dekorierten Schalen zu genießen, hat eben doch viel mehr Lebensqualität als ein kleines Eis am Stiel so nebenbei.

Burscheider Einwohner älterer Jahrgänge können sich noch sehr gut an die konusförmigen Eishörnchen ihrer Jugendzeit erinnern. Sie waren sozusagen die Garantie für Sonne, Ferien und Spiel während einiger heller Monate. Christel Laße machte sich als Schülerin keine Gedanken darüber, von wem der Kioskverkäufer an der Straßenecke die beiden leckeren Eissorten Vanille und Schokolade geliefert bekam. „Hauptsache, meine Mutter machte einen Groschen locker aus ihrem schmalen Haushaltsbudget.“ Die Kleine nahm sich sehr viel Zeit, die Kugel Milcheis aus der Waffel herauszulecken. Wer kam aber irgendwann auf die bis heute weltweit verbreitete Geschäftsidee, Milch, Zucker und Früchte zu dieser heiß geliebten, kalten Masse zu verarbeiten?

Was im Bergischen erst in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg auch den Familien mit sehr schmalem Geldbeutel angeboten wurde, war – wie es dokumentiert ist – bereits vor über 3000 Jahren in China eine Spezialität. Allerdings soll es eine Art Wassereis aus zerstoßenen Eiswürfeln und Fruchtsaft gewesen sein.

In Ägypten tauchte es 200 Jahre später ebenfalls auf, wo das benötigte Eis – mangels Natureis – in einem technisch verfeinerten Gefrierverfahren entstand. Bis die süße Eisigkeit Griechenland erreichte, vergingen wiederum einige Jahrhunderte. Dort kamen die Sorten „Wein“ und „Honig“ hinzu. Sogar der bekannte Arzt Hippokrates empfahl seinen Patienten Eis als Medizin. Es sollte positiv auf das allgemeine Wohlbefinden einwirken.

Auch im Reich der Perser wurde bereits vor ca. 2500 Jahren das verlockende Dessert auf der königlichen Tafel serviert. Es bestand aus gefrorenem Rosenwasser, wurde gemischt mit Reisnudeln, Safran und verschiedenen Obstsorten und ergab das Geschmackserlebnis für die verwöhnte Hofgesellschaft.

Die cremige Variante mit Milch und Sahne wurde erst einige Jahrhunderte später erfunden. Sie hatte aber ihren Start wiederum in China. Die Basismasse war Reispudding und gefrorene Milch. Wie gut, dass der berühmte Entdecker Marco Polo dieses außergewöhnliche Speisekarten-Detail dort kennenlernte und mit nach Europa brachte. Ab dem 13. Jahrhundert profitierten also auch Adelsfamilien in Italien von dem chinesischen Gaumenkitzel.

Als die italienische Prinzessin Catherine de Medici den französischen König Henry II im Jahr 1533 heiratete, kam mit ihr das Speiseeis nach Frankreich. Hier schmolz es sich dann in die unteren Schichten der Gesellschaft hinunter, bis es schließlich im 18. Jahrhundert in fast allen Cafés erhältlich war.

Wie viele Sorten heute in den Kühlboxen der Eisdielen auf Kunden warten? In dieser Saison kommen mit einiger Sicherheit noch neue Geschmacksrichtungen dazu.