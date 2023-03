Die 25. Umweltwoche startet in Burscheid

Auftakt ist am Samstag, 22. April ab 17 Uhr zum Familien- und Umweltfest.

Burscheid. Vor 25 Jahren hatte Armin Busch von der Lambertsmühle einen Antrag bei der Stadt gestellt, dass die Hauptschüler doch den Müll aufsammeln sollen, den sie fallengelassen haben. Das war der Beginn der Umweltwoche, die heute noch landesweit etwas ganz Besonderes ist. „Und das Thema ist heute wieder hoch aktuell“, sagte Bürgermeister Dirk Runge gestern auf der Pressekonferenz im Rathaus. „Vergangene Woche haben wir im Hauptausschuss noch ein Konzept beschlossen, wie die Innenstadt sauberer gehalten werden kann.“ Nur jetzt sei es nicht mehr die Hauptschule, sondern die Johannes-Löh-Gesamtschule, die eingebunden werden soll.

25 Jahre wird die Umweltwoche in Burscheid. Landesweit wird sie hochgelobt. Und so hat Umweltminister Oliver Krischer (Bündnis 90/Die Grünen) die Schirmherrschaft übernommen. Zu Eröffnung kommt aber Victor Haase, Staatssekretär im Ministerium für Umwelt und Verkehr. „Das 25-Jährige wollen wir besonders feiern“, sagt Bürgermeister Dirk Runge. „Bereits am Samstag, 22. April, wird die Umweltwoche mit dem Familien- und Umweltfest eröffnet. Nach der kleinen Talkrunde mit Rückblick auf 25 Jahre Umweltwoche spielen ab 18 Uhr die Kölschrock-Band Düx und ab 20.30 Uhr Kärnseife, eine Coverband aus Leichlingen.“ Er freue sich sehr über die vielen Partner, die diese vielen Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene erst möglich machen.

Monika Lichtinghagen-Wirths, Geschäftsführerin des Bergischen Abfallwirtschaftsverbands, betont, dass die Umweltwoche nach wie vor das wichtigste Aushängeschild im Rheinisch-Bergischen-Kreis sei. „Wir sind in der Woche mit der halben Mannschaft in Burscheid“, sagt sie. „Neu ist beispielsweise, dass acht Kindertagesstätten in Kontakt mit den Abfallberatern treten und erzählt bekommen, wie beispielsweise korrekte Abfallsortierung funktioniert.“ Und über 250 Schülerinnen und Schüler werden sich bei Metabolon aufhalten und dort vieles über Plastik lernen, etwa über Mikroplastik in den Weltmeeren. Die Geschäftsführerin betont: „Wir finden die Umweltwoche extrem wichtig.“

Stadtwerke-Geschäftsführer Christian Meuthen ist ebenfalls froh, wieder mit dabei zu sein. „Wie wir in den letzten zwei Jahren und auch in den letzten Monaten gesehen haben, kann Wasser ein immer kostbareres Gut bei uns werden“, sagt er. „Uns ist es ein Anliegen, so früh wie möglich darauf hinzuweisen, wo man Wasser sparen kann.“ Zusätzlich werden mit 160 Kindern Bachbegehungen stattfinden, bei denen sie die Lebewesen kennen lernen.

Die vielen und inhaltsreichen Gespräche sind wichtig

Landrat Stephan Santelmann hebt hervor, wie wichtig er die Umweltwoche findet. „Die Verbindung mit den Schulen und den Kindertagesstätten haben eine große Bedeutung., damit sich das Umweltbewusstsein immer weiter etabliert.“ Kreis-Umweltdezernentin Elke Reichert sagt, dass sie die vielen guten und inhaltsreichen Gespräche, die sich ergeben, für wichtig hält. „Der Kreis bietet schon viele Möglichkeiten und wird sie noch weiter ausbauen, wie beispielsweise den ÖPNV.“

Manfred Habrunner, Geschäftsführer der Belkaw, betont, dass sein Unternehmen schon ziemlich lange dabei sei. „Wir werden für die Kleinen eine Hüpfburg mitbringen und für die größeren Kinder ein Kids-Cube.“ Des weiteren werde es einen Infostand geben. „Wichtig ist, dass Kinder in jeden Alter – von der Kindertagesstätte über Grundschule bis zum Gymnasium sich mit den Themen beschäftigen.“

Remi Selbach und Andrea Lunau von „Wir für Burscheid“ freuen sich, mit dem verkaufsoffenen Sonntag am 23. April zum Fest beitragen zu können. „Viele Einzelhändler haben vor ihren Geschäften Rabatt-Aktionen und Glücksräder“, sagt Andrea Lunau. „Die Buchhandlung Ute Hentschel beteiligt sich zum Welttag des Buches.“

„Wir freuen uns auf jeden Fall sehr auf die 25. Umweltwoche“, sagt Amtsleiterin Diana Papierz. „Über 2000 Kindertagestättenkinder, Schülerinnen und Schüler sind involviert.“ Patin der Umweltwoche ist die Fußball-Freestylerin Nina Windmüller. Sie wird mit Sport und Spaß beim Umweltmarkt für das Thema Umwelt- und Naturschutz werben. „Und besonders wird das Theaterstück ,Das Geheimnis der Gemüsesuppe' sein“, sagt Diana Papierz. „Das Gorilla Ernährungstheater ist nicht nur mit einem Stand beim Umweltmarkt vertreten, sondern zeigt um 15 Uhr sein Stück.“ burscheid.de

Umweltwoche

Samstag, 22. April: Auftakt des Familien- und Umweltfestes, ab 17 Uhr.

Sonntag, 23. April: Familiengottesdienst ab 10 Uhr, großes Familien- und Umweltfest, 12 bis 18 Uhr, Flohmarkt für Kinder und Jugendliche vom Megafon, Sparkassenparkplatz, verkaufsoffener Sonntag, 11 bis 18 Uhr.

Freitag, 28. April: Umweltmarkt zum Abschluss mit Bühnenauftritten der Kindergärten sowie vielen Informations- und Aktionsständen, 9 bis 17 Uhr.