Der Garten ist ihr verwunschenes Paradies

Die leidenschaftlichen Gärtner Thorsten Ulbrich und Marcus Vogel geben Besuchern gerne Einblicke.

Von Simone Theyßen-Speich

Bergisches Land. Beruf und Hobby, das hat bei Thorsten Ulbrich und Marcus Vogel einen fließenden Übergang. Genauso übergangslos wie das Grundstück am Bertramsmühler Weg in Solingen-Burg, das sich von Blumengeschäft und Gärtnerei im vorderen Bereich des 8000 Quadratmeter großen Geländes in einen vielseitigen Garten-Park erstreckt.

Da gibt es lauschige Bänke unter riesigen Rhododendren, verwunschene Ecken, in denen Wasser aus kleinen gemauerten Brunnen sprudelt, große alte Bäume, seltene Pflanzen und sogar eine kleine Kapelle.

„Den Gärtnereibetrieb hier hatten schon meine Urgroßeltern, die 1939 hierhin gezogen sind“, erzählt Thorsten Ulbrich von den Anfängen seiner Familientradition. Bis in die 1980er Jahre hinein sei das eine klassische Gärtnerei gewesen mit insgesamt 16 gläsernen Gewächshäusern.

Davon stehen jetzt nur noch zwei. Ein weiteres ist ein Stück Industriekultur. „Das wächst nach und nach ganz mit Rosen zu und ist der Lieblingsplatz für unsere Hühner und Pfau Luigi“, erzählt Marcus Vogel.

Seit 15 Jahren bauen die beiden ihren Traumgarten nach und nach weiter – Ulbrich der Florist, Vogel, der gelernte Kaufmann. „Wir nennen es immer unsere Gartenvilla mit zwölf Zimmern“, so Marcus Vogel. Dort, wo einst Gewächshäuser standen, sind nämlich zwölf thematisch unterschiedliche „Gartenzimmer“ entstanden. Hinter jeder Mauer und jeder Hecke verberge sich immer wieder etwas Neues, macht Vogel Besucher neugierig. Die sind regelmäßig bei den Tagen der Offenen Gartenpforte an den Bertramsmühler Weg eingeladen, das Gartenparadies zu bewundern.

Aus den alten Ziegelsteinen der Gewächshaus-Fundamente ist beispielsweise ein Brunnen neben dem großen Seerosenteich entstanden. An anderer Stelle wurden daraus gemauerte Torbögen. Darunter sind Staudenbeete mit teilweise seltenen Pflanzen angelegt.

+ Ein großes Wasserbecken ist nur einer der Höhepunkte. © Tim Oelbermann

Vor der kleinen Kapelle erstreckt sich ein großes Wasserbecken

Vor fünf Jahren haben die beiden eine kleine Kapelle mitten in ihrem Garten gebaut. Davor erstreckt sich ein großes Wasserbecken. „Die Kapelle ist sogar eingesegnet“, erzählen die beiden. Auf dem Gelände davor finden auch standesamtliche Trauungen statt. Wohnen, arbeiten und erholen – so fassen die beiden ihr Konzept zusammen. Und das entwickele sich immer weiter. „Wir versuchen, auf Pflanzen umzustellen, die resistenter gegen die Trockenheit und die sich verändernden Klimabedingungen sind“, erklärt Thorsten Ulbrich. Im Kiesgarten seien das beispielsweise Gräser, Thymiangewächse oder Präriestauden. In ihren Mittelmeer-Beeten arbeiten sie sogar mit sehr wasserdurchlässigen Böden, damit es im Winter nicht zu feucht wird. „Die Pflanzen dort brauchen nach dem Anpflanzen eigentlich nicht mehr gegossen zu werden“, erklärt der gelernte Florist.

Das Gießen ist im Sommer eine Menge Arbeit

Umdenken musste man vor einigen Jahren auch wegen des Befalls durch den Buchsbaumzünsler. In ihrem Knotengarten, in dem die Hecken miteinander verknotet und verwoben sind, haben sie statt Buchsbaum jetzt den Taxus Renkes Kleiner Grüner gepflanzt.

Das Gießen sei jetzt im Sommer schon eine Menge Arbeit. „Jeden zweiten Tag wässere ich den Garten etwa zwei Stunden lang“, skizziert Marcus Vogel seine regelmäßige Aufgabe. Zudem sind die Gemüse-Hochbeete für den privaten Bedarf sein Steckenpferd. Das jüngste Projekt ist jetzt der Bau einer Orangerie umgeben von einem marokkanischen Garten .

Besichtigungen

Offene Gartenpforte: nächste Termine am Samstag, 9. September, 10 bis 17 Uhr und Sonntag, 10. September, 11 bis 16 Uhr. . Der Garten kann auch während der Öffnungszeiten von Blumen Ulbrich, Bertramsmühler Weg 25 in Solingen, besichtigt werden.

garten-ulbrich.de