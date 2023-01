Der Frosch wartet auf seine Prinzessin

Kinder-Kultur-Reihe geht am 15. Januar weiter.

Von Nadja Lehmann

Am kommenden Sonntag, 15. Januar, geht es mit der Burscheider Kinder-Kultur-Reihe weiter. Mit dem liebevoll inszenierten Theaterstück „Der Froschkönig“ nach den Brüdern Grimm, das vom Niederrhein-Theater Brüggen präsentiert wird, startet die beliebte Reihe ins neue Jahr. Zu sehen ist das Familienstück für Menschen ab vier Jahren in der Aula der Johannes-Löh-Gesamtschule, Haus 1, Auf dem Schulberg 2, in Burscheid. Einlass ist ab 14.40 Uhr. Der Eintritt kostet 7 Euro.

Leider hat der Prinz dem alten Mütterchen nicht geholfen

Zum Inhalt des Stückes:

Ach, hätte der schöne, selbstverliebte Prinz dem alten Mütterchen doch nur geholfen. Stattdessen hat er es fortgejagt! Er wusste ja nicht, dass es eine böse Hexe ist, die einen Brunnenwächter sucht. Zur Strafe fristet er nun sein Dasein als glitschiger Frosch im Hexenbrunnen. Bis eines Tages eine gelangweilte Prinzessin des Weges kommt und beim Spielen ihre goldene Kugel in den Brunnen fallen lässt.

Das ist die Gelegenheit, auf die der einsame Frosch so lange gewartet hat. Denn nur der Kuss einer Prinzessin kann ihn aus seinem nassen Verlies befreien.

Kartenbestellung ab sofort im Kulturbüro möglich

Ab sofort können Karten per Mail an die Stadt oder per Post an die Stadt Burscheid, Kulturbüro, Höhestraße 7-9 in 51399 Burscheid oder telefonisch im Rathaus bestellt werden: Tel.: (02174) 670-110 oder -103. Gegen eine Gebühr in Höhe von 3,50 Euro werden die Karten auch bequem nach Hause zugestellt.

Eintrittskarten für alle Vorstellungen der Kinder-Kultur-Reihe können auch am Info-Schalter im Rathaus, in der Stadtbücherei Burscheid, Hauptstraße 38, Tel. (0 21 74) 6 19 60; bei der Foto Factory, Hauptstraße 30, Tel. (0 217 4) 76 96 36; Der kleine Hilgener Dorfladen, Kölner Straße 80, Tel. (0 21 74) 6 66 19 95 sowie bei der bekannten Vorverkaufsstelle Buchhandlung Ute Hentschel, Hauptstraße 26, Tel. (0 21 74) 82 42 erworben werden.

Online können die Karten bei Bergisch Live oder bei der Stadt bestellt werden: termine.rga.de, kultur@burscheid.de

Im aktuellen „Burscheider Kultur-Kaleidoskop“ sind alle Veranstaltungstermine für das erste Halbjahr 2023 zu finden. Das Heft liegt im Rathaus, in Geschäften und öffentlichen Einrichtungen zur Mitnahme aus.

Mehr Informationen zur Kinder-Kultur-Reihe 2022/23 gibt es auch im Internet auf der städtischen Homepage. burscheid.de/bildung-soziales/kinder/kinder-kultur/