Der alte Schwede tritt ins Fettnäpfchen

Unsere Autorin Ursula Hellmann hat sich Gedanken über Redensarten gemacht.

Von Ursula Hellmann

Burscheid. „Alter Schwede“ rief nicht der bereits verstorbene schwedische König Oskar Gustav Adolf Bernadotte aus, wenn er seinen Vater in Ekerö besuchte. Allerdingshört man diesen Ausruf in Deutschland auch noch heute häufig, von Menschen, die plötzlich und unerwartet Überraschungen erleben. Aber was können alte Schweden dafür?

Die Worte sind übrig geblieben aus dem 30-jährigen Krieg (1618-1648) und waren vom preußischen König Friedrich Wilhelm als ehrenvolles Lob für die Kampfkraft schwedischer Soldaten gedacht.

So eine historische Wahrheit ist beileibe keine 08/15 Sache – wobei kaum einer junger Mensch heutiger Generation noch erklären könnte, wieso eine alltägliche, normale Sache mit 08/15 bezeichnet wird. Diese Zahlen-Kombi ist als Bildwort deutlich jünger als der alte Schwede. Das erste standardisierte Grundmodell eines Maschinengewehrs wurde 1908 unter dieser Nummer eingeführt und für den 1. Weltkrieg als Massenware produziert.

Verständliche Bilder für konkrete Situationen sehen heute anders aus. Schlecht informierte Nachrichtenverbreiter sind offenbar „im falschen Film“ oder haben auf ihrem Monitor den „reset“-button berührt. Für Bürger des 21. Jahrhunderts sind Redensarten und deren Bedeutung wie die folgenden aus unserem Sprachschatz fast verschwunden. Wo es zum Beispiel bei einem Meinungsaustausch nur „um Kaisers Bart“ geht, erregen sich die Gegner völlig nutzlos. Denn im Grunde ist es für niemanden wichtig, ob der alte Kaiser Barbarossa (1122– 1199 ) einen Bart trug oder nicht.

Solcher Disput könnte aber auch das minderwertige Barthaar eines Ziegenbocks betreffen. Wer ist nicht schon einmal jemandem „auf den Leim gegangen“? Diese grausame Methode, Vögel zu fangen, ist heute zum Glück verboten.

Unvorsichtige Kunden lassen sich hoffentlich nicht dazu verführen, „die Katze im Sack“ zu kaufen. Gerissene Gauner verstanden es schon immer, Käufer mit List abzulenken, um ihnen das teuer bezahlte Geflügel oder Kaninchen in den Beuteln gegen wertlose Katzenbälger umzutauschen.

Solche Misserfolge sollten sich alle Handelspartner „hinter die Ohren schreiben“, denn nach Ansicht damaliger Zeit sitzen dort Weisheit und Erinnerungsvermögen!

Leute, die Bahnhof verstehen, erinnern an Soldaten

Leute, die oft nur „Bahnhof“ verstehen, sind mit dem vom Dienst überdrüssigen Soldaten zu vergleichen, die meinten, aus dem Gewirr aller Befehle nur das Wort Bahnhof heraus zu hören, nach dem sie sich sehnten, um nach Hause zu kommen.

Bei ihren Vorgesetzten traten sie damit regelmäßig „ins Fettnäpfchen“ Woher diese Redewendung kam, gehört bereits in die Sparte Bauernregeln und war eine recht sinnvolle Einrichtung, die der ländlichen Hausfrau einen Teil der schweren Reinigungsarbeit im Haus ersparte.