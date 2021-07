Bürgerhaus nach gut acht Jahren saniert

Denkmal

+ © Doro Siewert Die Ex-Metzgerei Sauer steht in neuem Glanz am Eingang des historischen Ortskerns. © Doro Siewert

Neue Fenster, neue Böden und auch neuer Mörtel im Keller. Das stadtprägende Bürgerhaus strahlt im neuen Glanz.

Von Anja Wollschlaeger

+ So sah das Gebäude im Januar 2010 aus. Heute sind die Dächer komplett erneuert. © Doro Siewert

Wer von der Mittelstraße zur Luisenstraße fährt, muss warten – denn fast immer zeigt die Ampel an der Kreuzung rot. Eine Ampelanlage regelt den Verkehr an der Engstelle, wo die Straße schmal an dem alten Gebäudekomplex entlangläuft.

+ Die historischen Relieffliesen hat der Eigentümer bei der Renovierung sorgsam bewahrt. © Doro Siewert

Der BV durfte hinter das grüne Tor schauen, hinter dem sich ein geschichtsträchtiges Burscheider Anwesen befindet. Bis 2003 hatte im Ladenlokal an der Ecke Metzgermeister Willi Sauer Fleisch verkauft. Dann schloss er die Ladentüre für immer.

+ Der alte Brunnenschacht ist erhalten geblieben –obwohl darin kein Wasser mehr fließt. © Doro Siewert

Der Familienbetrieb hatte sich nach mehr als 100 Jahren an gleicher Stelle nicht mehr gelohnt. An die Zeit als Metzgerei erinnern nun nur noch Details. Im früheren Ladenlokal arbeitet jetzt ein Ingenieurbüro und entwickelt Mess- und Reglertechnik. An der Wand hinter den Schreibtischen zieht sich ein Band mit Relieffliesen. Die Seerosen kennen die älteren Burscheider noch als ein Schmuckstück im Metzgerladen. Das denkmalgeschützte Gebäude hat Erhard Beckers achteinhalb Jahre lang aufwendig restauriert. Dabei hat er auf die Details geachtet. Kellerstufen und Böden sind mit Bergischer Grauwacke belegt. Zwei Türen im Innenhof hat er aus den alten Bodendielen anfertigen lassen und in den Wohnungen ist Lehmputz verarbeitet. Schmucke Details wie eine historische Holz-Sitzbank hat er stilvoll dekoriert.

Die Führung beginnt im alten Kühlkeller der Metzgerei. Sie hat die Ausmaße einer kleinen Halle. Hier muss vor langer Zeit Fleisch abgehangen worden sein.

+ Modernes Wohnen unter dem alten Dachstuhl. © Doro Siewert

Unter dem Bruchsteingewölbe steht Beckers und staunt selbst, wie gleichmäßig das Gemäuer inzwischen aussieht: „Wir haben hier ein Gerüst aufgebaut und den Mörtel aus den Fugen Stück für Stück herausgeschlagen“, erzählt er. Der Mörtel war über die Jahre ausgeblüht und mürbe geworden. Dann geht der Hausherr wieder durch die schmiedeeiserne Türe zurück nach draußen. Das schwere Bauelement gehörte nicht ursprünglich hierher, passt aber in die Zeit.

Hinter dem Tor wartet ein Paradies

Die Türen zu den teils vermieteten Wohnungen lässt Beckers hinter sich und geht einmal um das Gebäude herum. An der schmalen Stelle der Luisenstraße öffnet er das große grüne Tor. Der Innenhof wirkt klein und doch wie ein großes Atrium. Rechts ragt ein kleiner Balkon über die Szene. Bruchsteine fassen mit einer geschwungenen Mauer ein Blumenbeet ein. Darin leuchten die Blätter eines kleinen Baumes und verdecken die Sicht zur Eingangstüre der unteren Wohnung. Sie liegt im etwa 1830 erbauten Mitteltrakt des Gebäudes. Früher war sie einmal die Wurstküche, nun ist sie vermietet. Am Boden im Hof ist aus kleinen Steinen ein Bogenmuster aufgepflastert – fast ein kleines Dorfzentrum, in dem die Hausbewohner sich treffen können. Ein paar Schritte weiter geht es in die 1710 erbaute ehemalige Scheune. An einer Wand sind ein paar alte Fleischhaken angebracht – sie zeigen die Tradition des Hauses. Über eine breite Holztreppe geht es in die erste Etage. Beckers steht in einem großen leeren Raum und sagt: „Hier war einmal der Tanzsaal“.

Einst gab es auch in diesem Burscheider Gebäude eine Gaststätte. Die Küche von heute erinnert daran nicht mehr. Beckers hat eine moderne Kochinsel aufgebaut. Der Fußboden ist - im Vergleich zu ursprünglichen Fachwerkhäusern - geradezu märchenhaft eben. Beckers hat breite und lange Eichendielen verlegt. Sogar Steckdosen gibt es darin. Der Bauherr erinnert sich: „Das Nivellieren des Bodens hier war ein Riesenproblem“. Nicht nur das. Das Haus hat jetzt eine moderne Heizungsanlage, neue Schornsteine, moderne Holzsprossenfenster und neue Bäder.

Erhard Beckers rechnete mit ein bis zwei Jahren Bauzeit

Von der Räucherkammer sind noch einige rußgeschwärzte Wände zu sehen. Zum historischen Haus gehört auch ein eigener Brunnen. Beckers hat ihn erhalten, obwohl der Grundwasserspiegel inzwischen unter der Schachtsohle liegt.

GESCHICHTE ACKERBÜRGERHAUS Laut dem Burscheider Denkmalpfad wurde das Haus mit Fachwerkscheune Ende des 18. Jahrhunderts erbaut. GASTWIRTSCHAFT Im 19. Jahrhundert öffnete Metzger Samuel Höller im 1. Stock eine Wirtschaft. LADENLOKAL Von 1903 bis 2003 verkaufte die Metzgerei hier Fleisch und Wurstwaren.

Als der Burscheider – kurz nachdem er das Haus gekauft hatte – angekündigte, dass er das damals baufällige Haus renovieren möchte, hat er auch gesagt: „Nach diesen richtungsweisenden Sanierungen suche ich den idealen Nachfolger. Ob das in ein, zwei oder drei Jahren der Fall ist, kann ich aber noch nicht sagen.“ Die Renovierung hat länger gedauert – und für einen Verkauf steckt nun zu viel Herzblut in dem Gebäude. Beckers sucht nun weitere Mieter.