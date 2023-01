Demokratiesalon zur Integration

Unter dem Titel „Zusammenwachsen - Die Herausforderung der Integration“ lädt die Buchhandlung Ute Hentschel in Kooperation mit der VHS Bergisch Land am Freitag, 3. Februar um 19.30 Uhr zur Lesung und Gespräch mit dem Sozialpsychologen Musa Deli ein.

Die Buchhandlung Ute Hentschel eröffnet den „Demokratiesalon 2023 „ in Zusammenarbeit mit der VHS Bergisch Land mit einem Abend zum Thema „Integration“.

Vor gut 60 Jahren kamen die ersten Gastarbeiter aus der Türkei nach Deutschland. Wo stehen wir heute, nach so vielen Jahren? Musa Deli zeigt, wie sehr auch die dritte Generation noch von der Migration geprägt ist, und wie es besser laufen könnte. Musa Deli ist Sozialpsychologe und leitet das Gesundheitszentrum für Migranten in Köln und das Sozialpsychiatrische Kompetenzzentrum Migration. Zu ihm kommen türkisch- und russischsprachige Menschen. Er ist selbst Teil der zweiten Einwanderergeneration und weiß über die Hürden der Integration auch aus eigener Erfahrung zu berichten: Seine akademische Laufbahn begann auf der Hauptschule. Sein aktuelles Buch „Zusammenwachsen - Die Herausforderungen der Integration“ erschien im August 2022 bei Hoffmann und Campe. Eintrittskarten (10 Euro) und weitere Infos gibt es in der Buchhandlung unter Tel. (0 21 74) 82 42. -kc-