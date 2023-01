Defizit beläuft sich auf 2,3 Millionen Euro

Der Haushalt 2023 sollte nochmals in den Händen von Kämmerin Helga Lagotzky (hier bei der Einbringung im Vorjahr) liegen. Dafür verchob sie den Eintritt in den Ruhestand.

Verwaltung brachte den Haushaltsplanentwurf 2023 im Rat ein.

Von Nadja Lehmann

Der Haushalt 2023 sollte noch einmal Chefinnen-Sache sein: Dafür verschob Kämmerin Helga Lagotzky sogar ihren Eintritt in den Ruhestand. Begleitet von ihrem detaillierten Bericht wurde der Haushaltsplanentwurf am Donnerstagabend in den Rat eingebracht. Nun können die Fraktionen darüber beraten.

Gute Zahlen hatte die Kämmerin bei ihrem letzten Haushalt indes nicht im Gepäck. Der Gesamtergebnisplan 2023 schließt mit einem Defizit in Höhe von rund 2,3 Millionen Euro ab. Die Erträge belaufen sich auf insgesamt 48,5 Millionen, die Aufwendungen auf 50,8 Millionen Euro. Die Folgejahre 2024 bis 2026 weisen ebenfalls Defizite aus: 2024 3,8 Millionen, 2025 2,7 Millionen und 2026 3,8 Millionen Euro. Während es für Helga Lagotzky die letzte Rede zur Haushaltseinbringung war, war es für Bürgermeister Dirk Runge die erste. „Es kommt meist anders, als man glaubt“: Dieser Satz Wilhelm Buschs zog sich wie ein roter Faden durch seine Rede. Denn zunächst hatte es so gewirkt, als würde in der einst durch das Haushaltssicherungskonzept zum Sparen gezwungenen Stadt nun ein wenig Ruhe einkehren. „Als ich mir zur Bürgermeisterwahl meine Gedanken und Überlegungen für die Schwerpunkte meiner künftigen Arbeit machte, stand der Haushalt auf einer soliden und gesunden Grundlage“, blickte Runge zurück. Gar von einem kleinen Überschuss von 26 000 Euro ging man aus. Tempi passati.

Denn es kam der Ukraine-Krieg. Und damit nach 2015 eine erneute Flüchtlingswelle mit allen Konsequenzen – nicht nur für Burscheid. „Schnell mussten wir für weiteren Wohnraum sorgen, was bis heute unseren Haushalt belastet, und wir mussten zunächst auch die ersten finanziellen Hilfen leisten“, berichtete Runge. „Auch wenn die Aufwendungen für die ukrainischen Flüchtlinge isoliert werden müssen, am Ende bleiben es Belastungen für unseren Haushalt, da die isolierten Aufwendungen ja lediglich in spätere Jahre verschoben werden.“

Und es gab noch weitere Unwägbarkeiten. Der Ukraine-Krieg zog die Energiekrise nach sich. Baumaterial wurde zur Mangelware: An bereits geplanten Bauprojekten schnellten die Kosten in die Höhe. Ebenfalls eine Rolle spielen immer noch die Pandemie sowie die Flutkatastrophe aus dem Sommer 2021. „Die finanziellen Entwicklungen hieraus haben ihre Spuren im städtischen Haushalt hinterlassen und werden sicher auch in den nächsten Jahren die Haushalte belasten“, betonte Lagotzky. Die Kämmerin machte aber auch deutlich, dass ein erneutes Abrutschen ins Haushaltssicherungskonzept in ihren Augen nicht zu befürchten ist: „Glücklicherweise führten Steuermehrerträge von 2019 bis 2021 zu hohen Jahresüberschüssen in den Jahresrechnungen, die in die Ausgleichsrücklage geflossen sind. Deshalb können die ausgewiesenen Defizite aus der Ausgleichsrücklage gegenfinanziert werden.“

Dass jedoch weiterhin Sparen das Gebot der Stunde ist, machten Runge und Lagotzky unmissverständlich klar: „Wir befinden uns in einer Zeit großer Unsicherheiten und eine Prognose zur zukünftigen finanziellen Entwicklung erscheint so gut wie unmöglich“, warnte die Kämmerin. Deshalb sei gerade in dieser Zeit verantwortungsvolles und maßvolles Handeln erforderlich. Und auch Dirk Runge insistierte nachdrücklich, am Sparkurs festzuhalten – und verhehlte nicht, dass auch beispielsweise im Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzept (IEHK) bereits geplante Projekte verschoben werden müssen oder es bereits schon sind: wie die Gestaltung der Außenanlage am Kulturbadehaus. Man wolle den IEHK-Weg weitergehen, aber mit „Augenmaß“. „Wir bekommen zwar 70 Prozent Städtebaufördermittel, dürfen dabei allerdings nicht vergessen, dass auch 30 Prozent von uns zu stemmen sind“, betonte Runge. „Wir müssen der finanziellen Situation also gerecht werden und uns zur Not eben auch mal von Maßnahmen, bei denen vielleicht schon Kosten angefallen sind, verabschieden. So schwer das auch ist“, so der Bürgermeister.

Realisiert dagegen werden der Umbau des Haus der Kunst sowie der Busverknüpfungspunkt an der Bürgermeister-Schmidt-Straße. Für ersteres seien Mehrkosten von 1,8 Millionen Euro veranschlagt: Die Bezirksregierung habe jedoch bereits eine Erhöhung der Förderung signalisiert, so Runge (wir berichteten). Auch die Montanusstraße bekommt den geplanten Bau mit Vollsortimenter, Drogeriemarkt und Piazza: Die Kanalarbeiten laufen bereits, demnächst werden die Radtrasse und die Gasfernleitung verschwenkt.

Weitere Aufgaben und Ausgaben: Dem Klimaschutz soll Rechnung getragen werden, indem Foyer und Besprechungsraum in der Max-Siebold-Halle energetisch umgebaut werden sowie das Dach des Rathauses und des Baubetriebshofes Photovoltaikanlagen erhalten.

Investionen in die Bildung sind für Runge „unabdingbar“

„Unabdingbar“ nennt Runge Investitionen in die Bildung: So will die Stadt ihren Anteil beim Förderverein Betreuungsangebote in Burscheid erhöhen: Dieser stellt in Burscheid an allen Grundschulen die offene Ganztagsschule sicher, hat jedoch Schwierigkeiten, Personal zu finden: „Um konkurrenzfähig zu bleiben, muss der Verein in der Lage sein, Tariflöhne zu zahlen“, sagte Runge und kündigte für den nächsten Schul- und Sozialausschuss eine Vorlage an, der diese Erhöhung vorsieht.

Unterstützung bekommt auch die Musikschule: Auch sie sieht sich einer Abwanderungswelle ihrer Dozenten gegenüber und muss ihre Honorare anheben, um Lehrer am Haus zu halten (wir berichteten). „Vor wenigen Wochen war die Musikschulleitung daher bei mir und bat mich, bereits 2023 einen städtischen Zuschuss zu leisten. Über die Veränderungsliste werden wir Ihnen, um das Überleben der Musikschule zu sichern, für dieses Jahr eine Förderung in Höhe von 12 000 Euro vorschlagen“, sagte Runge an die Ratsmitglieder gewandt.

Er kündigte zudem einen starken Anstieg der Jugendamtsumlage an. „Hier machen sich die Investitionen in absolut notwendige Kita-Plätze und leider auch die steigende Zahl der Kindeswohlgefährdungen bemerkbar“, erklärte der Bürgermeister. Sehnsüchtig werde in diesem Zusammenhang der Kita-Neubau in Sträßchen erwartet: „Immer häufiger melden sich Eltern, die händeringend auf einen Kita-Platz warten.“ Ebenso verständlich sei es, dass das Jugendamt äußerst aufmerksam bei den Kindeswohlgefährdungen agiere.