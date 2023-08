Spiegel-Bestsellerautorin in Burscheid: Caroline Wahl und 22 Bahnen

Ihre Großeltern haben in Seelscheid gelebt, deshalb kamen Erinnerungen hoch bei der jungen, hoch gefeierten Autorin. Bei der Lesung sprach sie über weit mehr als ihren Roman.

Von Nadja Lehmann

Burscheid. Sie möge Autoren, die unmittelbar seien, die etwas Hartes hätten, das einen umhaue. So antwortet Caroline Wahl auf die Frage nach literarischen Vorbildern. Geschrieben hat die junge Autorin mit „22 Bahnen“ selbst einen Roman, der beides hat: Härte gleichermaßen wie Zartheit, Nähe wie Distanz, Trauer wie Glück.

Jetzt war Caroline Wahl zu einer Lesung nach Burscheid in die Buchhandlung Ute Hentschel gekommen, der zweiten Station ihrer Lesetour durchs Rheinland, wie sie berichtet. „Es kommen Erinnerungen hoch“, gesteht die 1995 in Mainz geborene und in Rostock lebende Autorin. „Meine Großeltern haben in Seelscheid gelebt.“

In Burscheid erwarten sie in der restlos ausverkauften Buchhandlung junge und ältere Leser und spiegelten wider, was eine Besucherin nach der Lesung sagt: „Der Roman ist modern, geradeaus und jung. Ich bin über 60 – aber ich kann mich gut hereinfinden.“ Ein Kompliment, das Wahl sichtlich freut: „Ich habe etwas Zeitloses schaffen wollen“, bekennt sie. Und das kommt an: Ihr Roman, ein Debüt, schoss durch die Decke, steht aktuell auf Platz 6 der Spiegel-Bestsellerliste.

Das Schwimmen ist einer der wenigen Lichtblicke für Tilda

In „22 Bahnen“ erzählt Wahl von Mathematikstudentin Tilda. Sie lebt noch immer in der Kleinstadt, die die Klassenkameraden längst verlassen haben, und sitzt im Nebenjob an der Supermarktkasse. Ein durchgetaktetes Dasein. Das allabendliche Schwimmen im Freibad ist einer der wenigen Lichtblicke in Tildas Leben, das durch die Liebe zu ihrer kleinen Schwester Ida und die Sorge um die alkoholkranke Mutter geprägt ist. Tilda ist cool und hart, verletzlich und zart. „Ich wollte diese Ambivalenz“, sagt Caroline Wahl. „Ich hatte Tilda schnell in meinem Kopf. Danach floss die Geschichte aus mir heraus.“

Das Schreiben, erzählt Wahl, sei damals ein Schutzraum gewesen: „Ich habe in einer Stadt gelebt, die ich nicht mochte, und hatte einen Kackjob.“ Sekundenlang klingt sie da wie Tilda. Mit der habe sie aber wenig gemein: „Nichts ist autobiografisch. Ich bin sehr behütet aufgewachsen.“

Was sie lächelnd über ihre Mutter verrät, der das Buch gewidmet ist: Dass diese kaum ein Glas Sekt vertrage, viele Exemplare von „22 Bahnen“ gekauft und stolz im Urlaub auf dem Campingplatz in Holland verteilt habe: „Das waren ja gar nicht alles Leser. Sie kriegten trotzdem eins.“

Tilda und Ida haben Caroline Wahl dennoch beeinflusst, sogar geholfen: „Die beiden Schwestern verlieren den Blick für das Schöne nicht. Es hat mich gelehrt, mein Leben zu schätzen, dankbar zu sein für meine Eltern und Geschwister.“ Das Traurige und das Schöne liegen in „22 Bahnen“ eng beieinander: „Die Geschichte war nicht, ob die Mutter ihre Alkoholsucht überwindet, sondern dass die beiden Schwestern sich trotz allem ihre Welt aufbauen.“ Die sei zerbrechlich – und kostbar.

Eine Liebesgeschichte habe sie nicht schreiben wollen, erzählt Caroline Wahl. Aber dann sei da doch Viktor aufgetaucht: „Er ist Tilda ein bisschen ähnlich. Er ist kühl, rational, unzugänglich. Und überall ein Außenseiter.“ So wie Tilda, die dem familiären Chaos Struktur und Ordnung der Zahlen entgegensetzt: „Die sind logisch und berechenbar.“

Das Schreiben bedeute für sie „eine Welt zu erschaffen, Geschichten zu erfinden“, sagt Caroline Wahl. Inzwischen ist sie, die nach dem Germanistik-Studium in mehreren Verlagen gearbeitet hat, hauptberuflich Schriftstellerin. Stolz und Glück schimmern durch, als sie das sagt. Und es geht weiter: Das zweite Buch ist in Arbeit. Es gehe wieder um eine junge Frau, verrät Wahl. Nach dem Tod der Mutter lasse sie alles hinter sich und flüchte nach Rügen. In Burscheid war schnell klar: Der neue Wahl wird ungeduldig erwartet.