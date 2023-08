Das Sams und die Olchies kommen in die Stadt

Mit diesen Theaterstücken wartet die Kinder-Kultur-Reihe ab September auf.

Von Nadja Lehmann

Burscheid. Die Sommerferien sind vorbei. Und damit beginnt allmählich landauf, landab, das kulturelle Leben Fahrt aufzunehmen. Natürlich auch in Burscheid. Am Sonntag, 17. September, ist es wieder so weit. Dann startet die Burscheider Kinder-Kultur-Reihe mit sechs namhaften Theatergastspielen in die neue Saison. Los geht es um 15 Uhr in der Aula der Johannes-Löh-Gesamtschule, Auf dem Schulberg 2, mit dem Musik-Theaterstück „Meins Meins Deins“, präsentiert vom Ach ja! – Theater aus Sprockhövel. Einlass ist ab 14.40 Uhr. Der Eintritt kostet 8 Euro, die Spieldauer beträgt rund 60 Minuten. Willkommen sind Besucherinnen und Besucher ab vier Jahre.

Zum Inhalt des Stückes:

Raya versteht die Welt nicht mehr. In ihrer alten Heimat war ihr Papa doch ein hoch angesehener Baumeister, der Häuser baute so hoch wie Wolken und Paläste - prachtvoll wie die Sonne. Weshalb darf er das im neuen Königreich von Prinz Törtchen nicht mehr? Als ihr Papa krank wird und Rayas Magen besonders doll knurrt, macht sie sich auf den Weg in den Palast und stellt Prinz Törtchen zur Rede. Ob er ihr weiterhelfen kann oder vielleicht sie ihm, erfahren die Zuschauer in dieser bunten Geschichte über viele kleine Törtchen, Einsam- und Gemeinsamkeit und viel Empathie. und stinkige Prinzensocken. Zum Mitdenken, Mitmachen und Mitlachen.

Nach dem Auftakt geht es mit der Ritterprinzessin zügig weiter

Und das ist erst der Auftakt. Noch etliche Theaterstücke warten auf ihre Besucher. Am Sonntag, 29. Oktober, kommt das Theaterspiel Witten mit „Die Ritterprinzessin“ in die Aula der Gesamtschule. Beginn 15 Uhr, Kosten 8 Euro. Der Inhalt: Prinzessinnen haben alles. Sie werden von allen geliebt. Prinzessin sein ist toll? Mitnichten. Prinzessin sein ist furchtbar anstrengend: Immer still und gerade sitzen, königlich lächeln und verbeugen, oder das Löffeleinmaleins üben. Dazu hat Prinzessin Tilly überhaupt keine Lust mehr. Eines Tages verläuft sich Tonja, die Tochter eines Ritters, in Tillys Zimmer, und für beide beginnt ein aufregendes Abenteuer. Zwischen den beiden ungleichen Mädchen entsteht eine mutige und ungewöhnliche Freundschaft.

Mit „Die geklauten Nikolausstiefel“ geht in die Weihnachtszeit

Dann geht es auch schon in die Vorweihnachtszeit. Mit „Die geklauten Nikolausstiefel“ kommt das Kindertheater „Rumbalabumba“ aus Bad Oeynhausen am Sonntag, 17. Dezember, nach Burscheid. Aufführungsort ist erneut – das Haus der Kunst steht ja bekanntlich nicht zur Verfügung – die Aula der Johannes-Löh-Gesamtschule, Auf dem Schulberg 2 . Beginn: 15 Uhr.

Was erwartet die jungen Zuschauer? Eigentlich steht dem Weihnachtsfest nichts mehr im Wege. Der letzte Wunschzettel ist in der Engelwerkstatt erledigt worden, die Päckchen auf dem Schlitten sind festgezurrt, und die Rentiere scharren schon mit den Hufen. Schnell noch einmal im goldenen Buch nachgeschaut, ob auch niemand bei den Geschenken vergessen wurde. Eine schöne Einstimmung in die schönste Zeit des Jahres

Wer kennt es nicht, das Sams? Das Niederrhein-Theater gastiert im Neuen Jahr am Sonntag, 21. Januar, 15 Uhr, in der Gesamtschul-Aula und zeigt „Das Sams - Eine Woche voller Samstage“.

An einem Samstag trifft Herr Taschenbier das Sams, ein merkwürdiges Wesen, weder Junge noch Mädchen, weder Kobold noch Tier; das Sams ist einfach ein Sams und hat viele blaue Punkte um seine Schweinenase. Jedes Mal, wenn Herr Taschenbier sich etwas wünscht, wird dieser Wunsch erfüllt und ein Wunschpunkt verschwindet. Trotz des Chaos, dass das Sams in das Leben von Herrn Taschenbier bringt, erweist es sich am Ende als Glücksfall.

Das Stück „Die Olchis – Wenn der Babysitter kommt“ führt das Wodo Puppenspiel aus Mülheim am Sonntag, 25. Februar, Auf dem Schulberg auf. Beginn 15 Uhr, Kosten sieben Euro.

Der Müllmann wundert sich, was die Menschen so alles wegwerfen. Gut also, dass die Olchis im Müll leben. Sie spielen nicht nur gerne dort, sie essen ihn auch. All dies weiß die Babysitterin nicht. Sie kocht Gemüsesuppe. Doch das geht nicht gut.

Maunz ist eine Diva, Wuff dagegen sehr unkompliziert

Von Diva Maunz und dem unkomplizierten Wuff erzählt das Trotz-Alledem-Theater aus Bielefeld in „Maunz‘ und Wuffs guter Tag“ am Sonntag, 17. März, 15 Uhr, in der Aula der Gesamtschule. Normalerweise kommen die beiden ganz gut miteinander aus. Aber nun regnet es die ganze Zeit, und Maunz findet Wuffs Zweckoptimismus ziemlich nervig. Wie es weitergeht? Am besten ins Theater gehen.

Karten können ab sofort im Kulturbüro der Stadt bestellt werden: Tel. 02174-670110 oder -103. Oder per E-Mail an kultur@burscheid.de.

Gegen eine Gebühr von 3,50 Euro werden die Karten auch zugestellt.

Abonnement

Im Paket ist es günstiger: 10 Prozent Rabatt gibt es für Abonnenten sowie Gruppen und Kindergeburtstage ab acht Personen. Die gewünschten Sitzplätze werden gerne reserviert.

Der Abo-Preis für sechs Vorstellungen beträgt 42,30 Euro. Ansprechpartner ist das Kulturbüro im Rathaus. Einzelne Tickets können auch in den bekannten Vorverkaufsstellen in Burscheid und Hilgen erworben werden sowie online:

bergisch-live.de