Das Mühlrad dreht sich am Pfingstmontag

Bilden seit Dezember den Vorstand (v.l.): Jürgen und Beate Letzner und Ulrich Conrads. Jürgen Letzner betreut als Hobbyimker in der Lambertsmühle auch seine Bienen.

Die Lambertsmühle beteiligt sich an bundesweiter Aktion.

Burscheid. Auf schmalen Wegen führt Ulrich Conrads durch die Mühle. Die steilen Treppen knarzen; Großgewachsene müssen unten den Deckenbalken den Kopf einziehen. Unten im Erdgeschoss, im ehemaligen Kuhstall, sitzen die Mitglieder des Fördervereins und stärken sich bei einer Tasse Kaffee. Wenige Minuten später aber werden alle bei der Arbeit sein. Denn es ist noch einiges zu tun: Die Lambertsmühle macht am Pfingstmontag beim bundesweiten Deutschen Mühlentag mit. Und Ulrich Conrads gibt gerne zu, dass er doch ein wenig aufgeregt ist: Schließlich ist er erst seit Dezember Vorsitzender des Fördervereins, trat damals die Nachfolge von Armin Busch an. „Das ein oder andere müssen wir noch trainieren“, sagt er. Zum Beispiel, wie viel Fingerspitzengefühl es braucht, um das große Mühlrad in Schwung zu bringen.

+ Im so genannten oberschlächtigen Mühlbetrieb dreht sich das Mühlrad der Lambertsmühle. © Nadja Lehmann

Wer sich die Fotos vom Wiederaufbau der Lambertsmühle ansieht, kann erahnen, was für eine Leistung hier erbracht wurde. Ein junger energiegeladener Armin Busch blickt dem Besucher da entgegen: Den langjährigen Vorsitzenden kann man mit Fug und Recht, wie es auch Conrads voller Respekt tut, als „Seele des Vereins“ bezeichnen. „Tausende ehrenamtliche Stunden stecken hier drin“, sagt Conrads. Er selbst ist der Lambertsmühle aber ebenfalls auf besondere Weise verbunden: Sie war eine Zeitlang im Besitz eines Gustav Conrads. „Das war der Bruder meines Urgroßvaters“, erzählt der Vorsitzende.

Bis Ende 1956 wurde im waldreichen Wiehbachtal gemahlen, der letzte Betreiber Ernst Maibüchen hielt den Mühlen- und Mahlbetrieb aufrecht. Die der Mühle eingegliederte Brotbäckerei wurde dagegen bereits 1942 eingestellt. Schwarzbrot und Stuten lieferte man einst an 141 Haushalte in knapp 30 Ortschaften.

Die Lambertsmühle, die als Schmuckstück Burscheids gilt, kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Sie steht in enger Verbindung mit Haus Landscheid: Die Bauern, die auf den zum Rittersitz gehörenden Äckern lebten, waren verpflichtet, ihr Getreide in der „Bannmühle“ mahlen zu lassen und gleichzeitig ihre Abgaben zu entrichten. Rittersitz und damit auch die Mühle sind vermutlich mit der Besiedlung des Bergischen Landes im 12. Jahrhundert entstanden.

Zuletzt wohnte Erna Maibüchen in der Mühle. Als kontaktfreudig wird sie beschrieben, als eine, die gern durch die „Klöntür“ das Gespräch mit den Vorübergehenden suchte. Noch vor ihrem Tod wurde die Lambertsmühle unter Denkmalschutz gestellt (1983). Die Mühle gab Erna Maibüchen in die Obhut der Stadt – mit der Auflage, dort ein Heimatmuseum zu errichten – eine Aufgabe, die die Stadt 1994 schließlich annahm.

Das Obergeschoss erzählt von der Arbeit, die dort stattfand

Ulrich Conrads führt weiter durchs Obergeschoss. Das erzählt von der Arbeit, die dort stattfand. Akribisch ist in alten Akten festgehalten, wer wann sein Getreide brachte. In Schaukästen sind Roggen, Weizen und Gerste zu sehen; nebenan stehen Webstühle. Im Erdgeschoss ist eine historische Stube untergebracht, in der Hausrat das Leben von einst widerspiegelt.

+ Utensilien von einst: Im Obergeschoss werden Besucher mit Getreidearten und alter Technik vertraut gemacht. © Nadja Lehmann

Die Lambertsmühle ist ein ganzes Ensemble: Neben dem Hauptgebäude gibt es noch Remise und Scheune. Dort ist das Reich von Hobbyimker Jürgen Letzner: Der stellvertretende Vorsitzende wird an Pfingstmontag die Besucher ebenso mit Bienen und Waben bekannt machen wie Ehefrau (und Schriftführerin) Beate mit dem großen Bauerngarten, in dem das erste Grün die Köpfe reckt, und Erdbeeren, Kartoffeln und Himbeeren gesetzt sind. Pflanzkorbe aus Weide stützen das Grün, das Halt braucht.

Und natürlich wird sich das Mühlrad drehen, das der Förderverein einst nach historischem Vorbild neu bauen ließ: Das alte war komplett verfallen. Das Rad, gelegen an der Giebelseite, schöpft sein Wasser aus dem höher gelegenen Zulauf aus dem Teich: Das Gewicht in den Schaufeln setzt das Rad in Bewegung.

Im Nebengebäude wird auch ein Schmied arbeiten und sich speziell der jungen Besucher annehmen: Die kleinen Schmied-Schürzen hängen schon an der Wand parat. Und die kulinarische Versorgung übernimmt – und da schließt sich dann der Kreis – das Gut Landscheid.

+ Hier, im Obergeschoss, über eine schmale Treppe erreichbar, wurde gemahlen: Ulrich Conrads zeigt die Anlage. © Nadja Lehmann

Auch beim Tag des offenen Denkmals im September soll die Lambertsmühle ihre Türen öffnen. „Wir streben regelmäßige Öffnungszeiten an“, sagt Ulrich Conrads. Immer wieder mit vor Ort sein müssen die Ehrenamtler auch bei den Trauungen, indem sie die Hochzeitsgesellschaften empfangen, die Türe aufschließen, Blumen hinstellen: Denn mit ihrer „guten Stube“, dem kleinen Heimatmuseum, und dem einstigen Kuhstall hat die Lambertsmühle gleich zwei Varianten für den schönsten Tag anzubieten. Für den Förderverein ein notwendiges Zubrot: „Allein vom Mitgliederbeitrag könnten wir nicht leben“, sagt Ulrich Conrads.

Ab 11 Uhr geht es am Pfingstmontag los. Wichtig: Direkt an der Lambertsmühle gibt es wenig Parkmöglichkeiten. Tipp: Etwas weiter entfernt parken und die Gelegenheit für ein paar Schritte in der Waldidylle nutzen. Oder das Rad nehmen.