Das Königspaar wird zum Kaiserpaar gekrönt

Die Burscheider Schützen feierten mit einem Tag der offenen Tür und dem Schützenfest.

Von Jana Kipphen

Burscheid. Nachdem der Schützenverein Burscheid bereits am Samstag zum Tag der offenen Tür eingeladen hatte, wurde am Sonntagmorgen mit einer Mischung aus Tradition, Gemeinschaftsgeist und fröhlicher Stimmung das alljährliche Schützenfest eröffnet.

Nach dem Königsfrühstück zog die Kirmes auf dem Parkplatz vor dem Schützenhaus vor allem jüngere Besucher an. Bei strahlendem Sonnenschein und warmen Temperaturen konnten sich die Kinder neben einem Bogenschießstand über Attraktionen wie Hüpfburg, Süßigkeitenstand und Spielzeugeisenbahn freuen. Mit Getränken und leckerem Essen war das Fest bei den Kleinsten ein voller Erfolg.

Wer am gut besuchten Grillzelt vorbeiging und den Treppen hinunter zum Schützenhaus folgte, konnte allerdings bei der Hauptattraktion dabei sein: Das alljährliche Königsschießen ist Tradition und Herzstück des Schützenfestes. Seit fast 160 Jahren hat es einen festen Bestandteil im Vereinsleben. „Unser Schützenverein ist aus der Tradition geboren”, erzählt Michael Wehner, der Vorsitzende des Vereins.

Seit 1864 ist der Burscheider Schützenverein das Zuhause von Traditionsschützen in Uniform. Erst seit ungefähr 20 Jahren gibt es hier auch Sportschützen. Dabei ist das Verhältnis heute recht ausgewogen: „Unser Verein ist halb Traditions- und halb Sportschützenverein geworden”, erläutert Michael Wehner. Allerdings können Mitglieder aus beiden Sparten um die Königswürde schießen. Einzige Bedingung: Wer gewinnt, muss danach auch die Schützenuniform tragen. Tatsächlich kam auch Uwe Wandel, der Schützenkönig des vergangenen Jahres, ursprünglich als Sportschütze in den Verein. Nach seinem Sieg beim Königsschießen letztes Jahr wurde er schnell mit einer Uniform ausgestattet.

Nicht allein das Schützenfest ist beliebt in Burscheid. Der Verein selbst konnte sich im vergangenen Jahr über reichlich Zuwachs freuen. Von insgesamt 210 Mitgliedern traten rund 20 seit dem Fest im letzten September bei. „Das sind fast zehn Prozent unserer Mitglieder”, erläutert Michael Wehner froh. „Der Schießsport kann für Menschen in jedem Alter interessant sein“, erklärt er. Aus genau diesem Grund freue sich der Verein auch immer über neue Mitglieder in der Jugend.

Diese war ebenfalls beim Schützenfest am Sonntag vertreten: „Unser Prinzenschießen findet zum Beispiel in der Bogenklasse statt”, erklärt der Vorsitzende Michael Wehner. Denn in Deutschland darf unter Aufsicht ab 12 Jahren mit dem Luftgewehr und ab 16 Jahren dann mit Kleinkalibern geschossen werden. Erst mit der Volljährigkeit ist dann jede Waffe am Schießstand erlaubt, die für den Sport zugelassen ist.

Dabei fordere jede Disziplin ein hohes Maß an Konzentration und – beim Wettkampfschießen – körperlicher Fitness, erzählt Michael Wehner. „Somit bietet der Sport eben Entspannung vom Alltagsleben und eine Möglichkeit, innerlich zur Ruhe zu kommen und abzuschalten.”

Das Besondere am Schützenverein sieht Michael Wehner neben dem sportlichen Anreiz aber auch in der Geselligkeit und traditionsgebundenen Gemeinschaft, nicht nur bei größeren Festen, sondern auch beim einfachen Beisammensein nach dem Schießen.

Das Schützenfest in Burscheid findet traditionell immer am ersten Wochenende im September statt. Mit dabei sind auch befreundete Schützenvereine aus dem Umland, wie zum Beispiel aus Hückeswagen, aus Remscheid oder aus Lennep.

Auch dieses Jahr ging es nach dem Platzkonzert in der Kirchenkurve abends zunächst in die Aufstellung und schließlich gemeinsam in einem feierlichen Umzug zurück zum Schützenhaus. Auch der Schützenball, bei dem immer das neue Königspaar- und dieses Jahr das Kaiserpaar gekrönt wurden, erfreut sich großer Beliebtheit. „Und wir freuen uns jetzt schon auf das Oktoberfest, zu dem wir die Sumpfkröten aus Großarl im Salzburger Land eingeladen haben“, sagt Michael Wehner. „Und das schon 16. Mal.“

Oktoberfest

Nach dem Schützenfest geht es für den Burscheider Schützenverein am Freitag, 13. Oktober, mit dem Oktoberfest weiter. Zum 16. Mal sind auch wieder die Sumpfkröten mit dabei, die österreichische Band aus dem Salzburger Land. Die Musiktruppe kommt seit vielen Jahren gut an in Burscheid und gehört fest zu den Feierlichkeiten im Herbst dazu. Karten für das Oktoberfest gibt es ab dem 14. September jeden Donnerstag um 19 Uhr im Burscheider Schützenhaus.