Das ist nochmal wie Weihnachten

Yvonne und Marie-Celine Lammert, links und rechts vom Deko-Scheck, übergaben die sechs gleichgroßen Schecks an die verschiedenen Einrichtungen.

Erlös aus Waldweihnachtsdorf vom Gut Landscheid geht an fünf Kitas und ukrainische Flüchtlingskinder.

Burscheid. Weihnachten ist zwar schon ein paar Tage her, einen Nachklang der Feiertage gab es jüngst aber auf Gut Landscheid. Vertreterinnen von fünf Kitas und einer Flüchtlingsinitiative hatten sich nämlich mit einigen ihrer Schützlinge auf dem alten Landsitz eingefunden, um sechs gleichgroße Schecks entgegenzunehmen. Insgesamt 3000 Euro durfte Yvonne Lammert mit Tochter Marie-Celine überreichen. Der von der Inhaberfamilie aufgerundete Betrag war als Erlös beim Waldweihnachtsdorf zusammengekommen, das nach zweijähriger Corona-Zwangspause am vierten Adventssonntag auf Gut Landscheid stattgefunden hatte.

Alle sechs Einrichtungen waren mit eigenen Ständen beim kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt rund um das Hotel vertreten. „Die Atmosphäre dort ist einmalig“, schwärmte Marion Ketelsen von der Villa Kunterbunt in Hilgen. Sie hat alle bisherigen sieben Waldweihnachtsdörfer miterlebt und möchte natürlich auch beim achten wieder dabei sein. „Die Bewerbung ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Wir sind ja sozusagen Gründungsmitglied.“

Das weihnachtliche Event ist auf Gut Landscheid wieder fest eingeplant. „Es ist zwar für unser kleines Team eine Herkulesaufgabe, die wir aber gerne angehen“, sagte Yvonne Lammert bei der Spendenübergabe. Für die Juniorchefin, die gerne von „unserem Dorf“ spricht, ist es eine Herzensangelegenheit: Sie sehe sich dabei nicht als Chefin, sondern als Teil des Ganzen.

„Die Organisation ist wirklich top“, bestätigte Ulrike Kreffter von den „Kleinen Strolchen“ aus Hilgen das Niveau der Veranstaltung, die zum Abschluss vom Auftritt des Star-Trompeters Bruce Kapusta gekrönt wurde.

Neben dem Weihnachtsbasar finden auf dem Gut Messen statt

Zu den weiteren begünstigten Einrichtungen gehören die Kitas Rasselbande und Kunterbunt sowie eine Privatinitiative, die ukrainischen Flüchtlingskindern hilft. Initiatorin ist Mariola Sauerland, die ebenfalls die 500 Euro als nachträgliches Weihnachtsgeschenk für ihre mittlerweile gut 30 Schützlinge persönlich in Empfang nahm.

Und auf dem idyllisch gelegenen Gut schmiedet man weitere Pläne. Am Wochenende 11./12. Februar findet auf Gut Landscheid die dritte Hochzeitsmesse statt. Zwischen 10 und 17 Uhr präsentieren zahlreiche Aussteller in drei Räumen alles, was für Heiratswillige zum „schönsten Tag im Leben“ gehört.

Neben den klassischen Produkten zeigen auch mehrere Künstler, was sie zur Gestaltung eines Hochzeitstages beitragen können. „Mit Spannung erwartet wird die Präsentation von Nadine Weyer, Teil des Trios „Beer Bitches“ von Carolin Kebekus“, heißt es vom Gut Landscheid. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.