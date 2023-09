Das Diepental – ein Erholungsgebiet für Alt und Jung

Naherholungsgebiet entwickelt sich weiter

Von Susanne Koch

Bergisches Land. Obwohl es kurz vor 18 Uhr ist, kommen immer noch Paare mit Handtüchern im Gepäck. Sie suchen Erfrischung im Waldquellbad. Andere stehen am Büdchen auf der Terrasse an, um sich mit Getränken oder einem Eis zu versorgen. Viele Tische auf der Terrasse sind noch besetzt.

„Ich kenne das Diepental schon aus meiner Kindheit“, sagt Nicki Maziolek. „Meine Eltern sind mit mir aus Düsseldorf hierhergefahren. Wir sind zusammen Bötchen gefahren und haben auch Minigolf gespielt.“ Er gehe gerne in der Gegend spazieren.

+ Elke und Stephan Schirmer aus Leverkusen kennen das Diepental schon viele Jahre. Sie freuen sich auf die weitere Entwicklung. © Susanne Koch

Bestimmt schon 30 Jahre lang kennt das Ehepaar Schirmer das Diepental. „Wir sind früher auch zum Bötchen fahren hergekommen“, sagt Elke Schirmer. „Und dann war eines Tages Schluss mit der Diepentalsperre“, sagt Stephan Schirmer. „Doch jetzt entwickelt sich alles wieder“, sagt Elke Schirmer froh. „Wir sitzen hier sehr gut. Und ich bin gespannt, was hier alles noch passiert.“

+ Nicki Maziolek besuchte des Diepental schon als Kind. © Susanne Koch

Das Cateringunternehmen Kirberg hat die Versorgung der Gäste auf der Terrasse im Jahr 2020 übernommen. Die Gäste gehen in dem Selbstbedienungslokal ans Büdchen im Innenhof von Haus Diepental. Wenn es voll ist, sind beide Schalter geöffnet. Die Gäste ordern, was sie wünschen. Und sie bekommen die Gläser gefüllt mit allerlei Leckereien und Flaschen und Gläsern für die Getränke in eine kleine Tasche gepackt – je nachdem auch in zwei. Besteck und Servietten sind ebenfalls dabei. Nun müssen Kundin und Kunde nur noch einen Platz suchen. Und da gibt es sehr viele: Insgesamt 180 können geschaffen werden.

+ Das Essen kommt liebevoll verpackt in die Taschen hinein, die die Gäste zu ihren Tischen tragen. © Susanne Koch

2020 hat Kirberg-Catering den Betrieb übernommen. „Wir bleiben so lange, wie es möglich ist“, sagt Christiane Vilz, Betriebsleitung der Kirberg-Catering. „Die Mietverträge schließen wir immer für ein Jahr ab, die kommende Saison 2024 ist für uns zum Glück schon gesichert.“ Dr. Winfried Leßmann plant einen großen Um- und auch Neubau an der Stelle des Hauses Diepental, inklusive Hotel. Wann das alte Gebäude abgerissen wird, stehe aber noch nicht fest. „Unsere Pläne haben wir in Haus Diepental schon einmal für die Spaziergängerinnen und Spaziergänger veröffentlicht.“

„Für den ehemaligen Talsperrenbereich sind wir noch in der Planungsphase“, sagt Evelyn Förster, Ansprechpartnerin beim Wupperverband. „Die Vorsperre soll laut der Eigentümerfamilie Leßmann ein Teich bleiben“, sagt sie. „Wir werden den Murbach wieder als Fließgewässer renaturieren und aus der ehemaligen Talsperre ein Regenrückhaltebecken bauen.“ Bei normalem Wetter stehe die Ökologie und deren Schutz im Vordergrund, bei Hochwasserereignissen liege der Schutz der Unterlieger im Fokus und erst bei extremen Wetterereignissen werde der Anlagenbau geschützt. „Sonst fließen 280.000 Kubikmeter Wasser ins Tal.“

Kontakt und Öffnung

Kontakt: Haus Diepental, Diepental 88, 42799 Leichlingen, Tel. 0271-7437350, E-Mail:

diepental@kirberg-catering.de

Öffnungszeiten: Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag, jeweils bei schönem Wetter, ab 11.30 bis 18 Uhr.

Aktuelle Öffnungszeiten gibt es bei Facebook. Weitere Informationen: www.diepental.de