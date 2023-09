Das bietet der letzte Feierabendmarkt

Im Bereich der Hauptstraße endet am 14. September die Saison.

Burscheid. Für kommenden Donnerstag, 14. September, lädt der Bergische Feierabendmarkt letztmalig in diesem Jahr von 17 bis 21 Uhr wieder zum Einkaufen, Bummeln und Verweilen nach Burscheid ein. Er findet das dritte Jahr in Folge statt. Beim Abendmarkt im Bereich der Hauptstraße/Am Markt bis in die Kirchenkurve gibt es wieder neue Stände und Angebote.

Der Idee des Bergischen Feierabendmarktes liegt die Netzwerkarbeit der beteiligten Städte Burscheid, Wermelskirchen, Hückeswagen und Wipperfürth zugrunde. Der Markt lockt Besucherinnen und Besucher auch aus den anderen Städten an, nicht nur über die verbindende Radtrasse. Auch die Marktbeschicker kommen aus der Region.

Für die Unterhaltung sorgt DJ Robert

Anstatt eines „klassischen“ Marktangebotes warten herzhafte Leckereien: portugiesische Spezialitäten, Knödelkreationen und Backfisch, aber auch Klassiker wie Currywurst und Burger. Neben Getränken zur Erfrischung an dem Getränkewagen des örtlichen Ballspielvereins 1911 Burscheid werden auch verschiedene Weine von Sapori di Casa angeboten.

Zum Bummeln lockt eine kleine, aber feine Auswahl an veganer Naturkosmetik, Lego-Spielwaren und Reinigungsartikeln für den Haushalt. Informationen und Neuigkeiten gibt es an den Ständen der Wirtschafts- und Werbegemeinschaft „Wir für Burscheid“.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hausbetreuungsdienstes des Ökumenischen Hospizes (ÖHHB) sind ebenfalls mit einem Stand vertreten. Sie bieten Popcorn, Bücher und Artikel zum Besticken an. Und es gibt wie immer Musik. Für die Unterhaltung sorgt DJ Robert. Nach der erfolgreichen Erstauflage der Versteigerung von Fundfahrrädern beim Bergischen Feierabendmarkt im August wird es bei diesem Feierabendmarkt eine zweite Auflage geben. Es werden Fundfahrräder und ein Motorroller aus den Beständen des Fundbüros der Stadt Burscheid, an denen bis zum 13. September keine Rechte geltend gemacht wurden und die vor länger als sechs Monaten abgegeben worden sind, öffentlich versteigert. Eine Registrierung vor Versteigerungsbeginn ist für jede Person, die an der Auktion teilnehmen möchte, notwendig.

Registrierte Personen erhalten eine eindeutige Nummer, mit der sie an der Versteigerung teilnehmen können. Dies kann im Vorfeld beim Amt für Sicherheit, Ordnung, Soziales und Feuerwehr, persönlich im Rathaus oder schriftlich per E-Mail an ordnung@burscheid.de erfolgen. Weiterhin ist die Anmeldung unmittelbar vor Ort in der Burscheider Kirchenkurve möglich. In Zusammenarbeit mit dem Team Bergischer Feierabendmarkt ermöglicht das Burscheider Ordnungsamt auch in diesem Jahr wieder die Umsetzung. Wer sich noch mit einem Stand beteiligen möchte, kann sich gerne an Jenny Zyball, Tel. 02174-670-350. oder per E-Mail an ordnung@burscheid.de wenden.

„Wir hoffen, das Wetter spielt mit und wir können an die sehr gute Resonanz auf die Burscheider Ausgabe des Feierabendmarktes im August anknüpfen“, freut sich auch Bürgermeister Dirk Runge.