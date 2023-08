Das Allerbeste: So wenig Müll wie möglich

Mülltrennung und vor allem Müll vermeiden kann man lernen. Isabel Kramer, Abfallberaterin der BAV, gab auf dem Marktplatz wertvolle Tipps.

Burscheid. Was gehört eigentlich alles in die Gelbe Tonne? Muss ich alle Deckel von den Flachen abschrauben, bevor ich sie in den Flaschencontainer schmeiße? Wie vermeide ich am besten Müll? Immer wieder kamen Burscheider gestern auf dem Marktplatz an den Stand der BAV, um ihre Fragen zu stellen. Die Abfallberaterin Isabel Kramer hatte sich zwischen dem Hähnchengrill und dem Fischstand aufgestellt. Und sie hatte genug zu tun.

Was gehört in den Glascontainer?

Ausschließlich restentleerte Glasverpackungen. Sie sind nach den Farben Weiß, Braun und Grün zu sortieren. Blaues Glas kommt zum Grünglas. Und ganz wichtig: Die Deckel müssen nicht abgeschraubt werden. Ein Magnet holt sie aus dem Berg der Glasscherben heraus. Beispiele: alle nicht bepfandeten Glasflaschen, etwa für Wein, Sekt, Spirituosen, Essig, Öl, Milch, Frucht- und Gemüsesäfte, Flakons aus Glas, Marmeladen-, Gurken- und Senfgläser sowie sonstiges Verpackungsglas für Obst, Soßen, Suppen und Gemüse.

Und was gehört nicht da hinein?

Sämtliche Abfälle, auch aus Glas, die keine Verpackungen sind. „Wie beispielsweise Weckgläser oder Jenaer-Glas, sie kommen nicht in den Glascontainer, weil sie einen ganz anderen Schmelzpunkt haben“, sagt Isabel Kramer. „Darunter fallen auch Blumentöpfe, Blumenvasen oder ein Ceran-Kochfeld.“

Was gehört in die Gelbe Tonne oder in den Gelben Sack?

In den Gelben Sack oder die Gelbe Tonne gehören ausschließlich gebrauchte und restentleerte Verpackungen, die nicht aus Papier, Pappe, Karton oder Glas sind. Ausspülen ist notwendig. Dazu gehören beispielsweise Alu-, Blech- und Kunststoffdeckel, Arzneimittelblister, Buttermilch- und Joghurtbecher, Obst- und Gemüsebeutel, Menüschalen von Fertiggerichten, Senftuben, Kronkorken, Zahnpastatuben und Müsliriegelfolie.

Was gehört nicht in die Gelbe Tonne oder den Gelben Sack?

Beispielsweise Altkleider, Batterien und Akkus, Einwegrasierer, CDs und Disketten, Papier und Pappe, Kugelschreiber, Zigarettenkippen, Kinderspielzeug, Pflaster, Verbandsmaterial, Klarsichthüllen, Druckerpatronen, Elektrogeräte, Faltschachteln, Porzellan, Rest- und Bioabfälle, Tapetenreste, Windeln, Zahnbürsten, Behälterglas und Blechgeschirr.

Was gehört alles in die Papiertonne?

Alle Verpackungen aus Papier, Pappe oder Karton, jedoch ohne Anhaftung von Speiseresten. „Die Verpackungen sollten zerkleinert, zusammengelegt oder gefaltet werden“, sagt Isabel Kramer. Beispielsweise: Brötchen-, Metzger- und Obsttüten, Eierschachteln, Faltschachteln jeglicher Form, Pizzakartons, aber auch Briefe, Briefumschläge, Kataloge, Schulhefte, Geschenkpapier, Zeitschriften und Zeitungen und Bücher.

Was gehört nicht in die Papiertonne?

Beispielsweise Kassenbons und Kontoauszüge (Thermopapiere), Papiertaschentücher, Milch- und Getränkekartons, Spezialpapiere wie Backpapier, Styropor, Tapeten, verschmutzte oder volle Verpackungen.

Ein Thema: herumliegender Müll

„Ein Thema, was Bürgerinnen und Bürger bei mir immer wieder anschneiden, ist der Müll, der sich in den Städten und in der Natur sammelt“, sagt Isabel Kramer. „Das hat tatsächlich in den Jahren immer weiter zugenommen. Die Menschen schmeißen Dinge einfach weg und erwarten, dass es entsorgt wird.“

Der Bergische Abfallwirtschaftsverband (BAV) richtet sich auch an Kitas und Schulen, um so schon Kinder für das Müllsammeln zu sensibilisieren. Das sei die beste Maßnahme dagegen.

Abfallberatung

Online, telefonisch oder an Infoständen – die Abfallberatung des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes informiert über die Themen Abfallvermeidung, -sortierung und Recycling und engagiert sich in der Umweltbildung. Mit den zahlreichen Aktionstagen und Kampagnen ruft der BAV Zero Waste Club dazu auf, Gutes für die Umwelt zu tun und informiert auf interessante und interaktive Weise über das Thema Abfall.

Für Events und Feiern bietet der BAV eine Alternative an, um Einweggeschirr zu vermeiden: das Geschirrmobil.