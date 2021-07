Coronavirus: Erster Infizierter in Burscheid

Burscheid

+ © Christian Beier Symbolbild. © Christian Beier

Stadt erlässt am Abend Allgemeinverfügung.

Von Leon Hohmann

In Burscheid gibt es den ersten bestätigten Infizierten mit dem Coronavirus Sars-CoV-2. Das teilte der Rheinisch-Bergische Kreis am frühen Dienstagabend mit. Insgesamt seien mittlerweile 60 Personen im Kreisgebiet mit dem Virus infiziert, heißt es in der Mitteilung.

Derweil hat die Stadt Burscheid eine Allgemeinverfügung erlassen, die sich an mehreren Erlassen des NRW-Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales orientiert. Darin werden die folgenden Punkte geregelt, teilte Sprecherin Renate Bergfelder-Weiss mit:

• Betretungsverbote für Reiserückkehrer aus Risikogebieten

• Maßnahmen für Pflegeeinrichtungen

• Schließung beziehungsweise Einstellung von Einrichtungen, Begegnungsstätten und Angeboten

• Auflagen für Gaststätten und Restaurants

• Auflagen für die Stadtbücherei

• Untersagung von Veranstaltungen, auch unter freiem Himmel.

Die Stadt kündigt zudem an, dass die Burscheider mit weiteren Erlassen rechnen müssen, da sich die Situation täglich verändern werde. Ordnungsamtsleiter Marco Fuss: „Da sich die Erlasslage fast täglich verändert und sich die Situation sehr dynamisch entwickelt, empfiehlt es sich, auch die städtische Webseite sowie die des Rheinisch-Bergischen Kreises im Blick zu behalten.“