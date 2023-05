Seniorenheime, Tagespflege und Co.: Corona ist in den Hintergrund gerückt

Senioreneinrichtungen kommen meist ohne Masken und Schutz aus.

Von Susanne Koch

Burscheid. Seit Anfang April gelten alle Schutzmaßnahmen bezüglich der Corona-Pandemie nicht mehr. Niemand muss sich mehr mit einer Maske schützen, niemand muss sich mehr testen lassen – und derzeit werden auch keine Impfkampagnen mehr forciert. Wie steht es aber in den Seniorenheimen, in der Tagespflege, im ambulant betreuten Wohnen – gibt es da noch Einrichtungen, die freiwillig ihre Klienten schützen?

Birgit Hoferichter, die Leiterin des Luchtenberg-Richartz-Hauses in Burscheid, sagt, dass sie es wunderbar findet, für die Bewohnerinnen und Bewohner, aber auch für ihr Personal, wieder Freiheit möglich zu machen. „Wir haben unseren Mittagstisch wieder geöffnet“, sagt sie. „Und wir werden auch wieder Angehörigen-Nachmittage mit Kaffee und Kuchen veranstalten.“

Es gebe zwar immer mal wieder Corona-Erkrankungen. „Die Bewohnerinnen und Bewohner bleiben dann auf ihren Zimmern“, sagt Birgit Hoferichter. „Wer eine Maske tragen möchte, kann dies natürlich machen, die sind ja noch da und wir können sie ausgeben.“

109 Menschen leben in der Senioreneinrichtung. „Dazu kommen noch einmal 18 Menschen, die die solitäre Kurzzeitpflege besuchen, weil sie beispielsweise aus dem Krankenhaus entlassen wurden und sich noch nicht alleine zu Hause versorgen können. Oder weil ihre Familien in Urlaub gefahren sind. „Bei uns im Haus spüre ich, wie sehr auch die älteren Herrschaften die Freiheit wieder genießen“, sagt Birgit Hoferichter.

Die Mitarbeiter testen sich noch jeden Morgen

Zwölf Seniorinnen und Senioren leben in der ambulant betreuten Wohngemeinschaft Haus Berger. „Wir haben die Fürsorgepflicht gegenüber unseren Bewohnern“, sagt Veronika Ella Berger. „Und deswegen schützen wir unsere Bewohner, aber auch uns selbst damit, dass wir uns immer noch jeden Morgen testen“, sagt die Hausleitung. „Dazu tragen meine Mitarbeiter und ich im Dienst immer eine Maske.“ Es sei wichtig, dass die Bewohnerinnen und Bewohner ihre Lebenszeit mit guter Qualität verbringen. Auch wenn kaum noch jemand über die Corona-Pandemie spreche, sie sei noch nicht weg. Und es gebe immer noch viele Menschen, die dann sehr damit zu kämpfen haben. „Natürlich genieße ich es auch, wenn ich nach dem Dienst im Auto sitze und die Maske abziehen kann“, sagt Veronika Ella Berger. „Und wenn wir mit unseren Bewohnern im Freien bewegen, genießen wir alle, keine Masken zu tragen.“

Die Tagespflege Bethanien besuchen 14 Gäste

Die Tagespflege Bethanien besuchen 14 Gäste. „Einige kommen nur einmal die Woche, andere nutzen fünf Tage, um in die Tagespflege zu kommen“, sagt die Pflegedienstleiterin Silvia Klein. „Wir schützen uns nicht mehr mit Masken vor der Corona-Pandemie.“ Sie gingen aber äußerst vorsichtig miteinander um, hielten Abstand. „Wenn jemand nur leichten Schnupfen oder Husten mitbringe, dann testen wir auch, immer anlassbezogen“, sagt Silvia Klein. „So oder so sind alle Gäste von uns angehalten, mit einer Corona-Erkrankung und auch stärkeren Erkältungssymptomen zu Hause zu bleiben.“ Sie wolle schließlich auch ihre Mitarbeiter nicht gefährden. Zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in der Einrichtung. „Und um deren Schutz geht es mir natürlich auch.“

Schutzverordnung

Bis zum 7. April galten die Schutzverordnungen vor der Corona-Pandemie noch – auch in Nordrhein-Westfalen. Seitdem müssen Menschen keine Masken mehr in Bussen und Bahnen tragen. Angehörige können ihre Verwandten in den Senioreneinrichtungen besuchen, ohne eine Maske überzuziehen. Dennoch erkranken immer wieder Menschen. Mitarbeiter einiger Einrichtungen tragen weiter aus Fürsorge Masken, um die Senioren zu schützen.

Lesen Sie auch: Wermelskirchener Mediziner: „Corona ist nicht vorbei“