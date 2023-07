Circus Proscho trotzt vielen Krisen

Am Wochenende zeigte die Familie wieder das tolle Ergebnis eines Trainings mit Kindern in Burscheid. Nächstes Zirkusprojekt schon terminiert - Anmeldungen möglich.

Von Anja Wollschläger

Burscheid. Im Zirkus läuft nicht immer alles nach Plan. Familie Maatz vom Circus Proscho schafft es dennoch immer, neue Programme für Burscheid auf die Beine zu stellen. 134 Kinder haben am Wochenende gezeigt, dass aus ihnen in fünf Tagen mit 15 Stunden Training kleine Artisten geworden sind. Sie balancierten Gläser auf ihrer Stirn und tanzten zu Harry Styles Musik mit Hula-Hoop-Reifen. Sie drehten sich meterhoch über der Manege, an einem viereckigen Stahlgestell hängend, bildeten mit vier Kindern eine Pyramide und zauberten als fast gefährliche Löwen verkleidet dem Publikum ein Lächeln aufs Gesicht.

Ein Unfall trübte vorige Woche die Stimmung

Dem Training vorausgegangen war eine Aufführung der Artisten der Familie Maatz. Eine Besonderheit, die es in diesem Jahr nur in Burscheid und Langenfeld gibt. Bei den anderen, meist Grundschulprojekten, treten ausschließlich die Kinder auf. Jongleur Rubik Berousek war aus Ungarn angereist, um dem Burscheider Publikum eine atemberaubende Aufführung zu zeigen.

+ Lara Maatz (l.) und Co-Moderatorin Katharina Obermann führten am Wochenende durch das Programm. © Doro Siewert

Doch als das Publikum am 25. Juni noch über den Mut der Feuerschlucker staunte, war ein Unfall passiert. Pierre Maatz hatte sich mit dem Petroleumöl an Lunge und Magen verletzt. Seine Cousine Lara Maatz trat deswegen eine Woche später vors Publikum. Ihr Cousin sei auf dem Weg der Besserung, wenn er auch noch immer im Krankenhaus und auf Sauerstoff angewiesen sei.

Die 28-jährige Lara Maatz erzählt wie das Zirkusleben so manche Herausforderung mit sich bringt: „Ich frage mich immer wieder, ist es das wert. Aber wir sind auch Artisten und wer weiß, vielleicht stehe ich eines Tages so wie meine Mutter unten in der Manege und sehe zu, wie meine Tochter unter der Zeltkuppel an einem Tuch hängt.“ Ihre zweijährige Tochter Olivia hatte in Burscheid Applaus erhalten als sie ihre Mutter tröstete, die als weinender Clown, das Ende der Aufführung per Schild bekannt gab.

Für Uroma Elke Maatz, geborene Probst, ein besonderer Moment, denn diese Szene hatte ihr verstorbener Mann mit seinen Enkelkindern schon gezeigt.

Das Jahr hatte für die Familie, die zwei Projektzirkusse betreibt, mit einem Feuer angefangen. Am 16. Januar war ein Aufleger, gepackt für den Umzug auf ein anderes Gelände, nach Brandstiftung abgebrannt. Lara Maatz sagt: „Ein großer Teil unserer Existenz hat danach verschmort, nass und verraucht auf dem Boden gelegen.“ Es folgte eine Welle der Unterstützung: „Andere Zirkusfamilien haben bei uns angerufen, das Telefon stand nicht still.“

Dazu auch: Zirkus Proscho sucht dringend ein neues Quartier

Dann hat die Familie neue Vorhänge genäht, Tribünen geschweißt und den Lastwagen neu beklebt, so dass die Tour weitergehen konnte. Nun steht noch die Suche nach einem neuen Gelände an: „Wir sind in Gesprächen, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir zwei Standorte haben“, sagt Lara Maatz. Ihr ist es wichtig, dass der Zirkus in NRW bleibt: „Hier gibt es die Schule für Zirkuskinder der Evangelischen Kirche“, sagt sie.

Nach dem Unfall brauchte das Team Hilfe: „Mein Schwager in spe, Miguel Sperrlich, ist eingesprungen.“ Er trainierte die Clowns und stand bei der Premiere lächelnd in der Manege, als die kleinen Spaßmacher gekonnt ihre Witze mit Co-Moderatorin Katharina Obermann (12) machten.

Lara Maatz ist wichtig, dass jede der acht Gruppen von einem Profi angeleitet wird: „Unser Ansatz ist, dass die Kinder von Profis lernen.“

Kontakt

Der Verein Mitmachzirkus Burscheid organisiert das Ferienprojekt in Hilgen. Aktuell besteht der Verein aus 14 Mitgliedern. Vorsitzender ist Peter Kaiser.

Im September gastiert der Zirkus Proscho erneut in Burscheid. Dann ist die EMA-Grunschule in Hilgen Gastgeber.

Anmeldungen für das nächste Ferienprojekt bei Proscho sind über mitmachzirkusburscheid.de möglich.