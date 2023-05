Chöre sangen bei vormittäglicher Matinee in Dürscheid

Männergesangverein hatte sich Gäste eingeladen.

Burscheid. Zuerst Heidbergfest, dann Chormatinee: So lautet das Rezept, das sich der Männergesangverein (MGV) Dürscheid verordnet hat und das auch 2023 mit zwei Tagen Gesang wieder aufgegangen ist. „Drei Jahre konnten wir coronabedingt nicht, was uns sehr schwerfiel. In diesem Jahr findet es nun endlich wieder statt“ – so hatte sich vorab bereits Beate Koslowski gefreut. Sie ist beim MGV für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Auch am vergangenen Sonntag gaben sich die Chöre somit in Dürscheid an vertrauter Stelle, dem Sängerheim mitten im Ort, die Ehre.

Gastgeber MGV Dürscheid hatte sich dazu gleich sangesfreudige Gäste eingeladen: Den Männerchor Germania Opladen 1905, den Männerchor 1846 Hitdorf sowie den MGV Liederkranz Metzholz. Und die Dürscheider selbst waren selbst in gleich vier Formationen vertreten: Neben dem MGV selbst stimmten der „kleine chor Dürscheid“, der „ymcd“ und der „DaChord“ Lieder an.

Der MGV wurde 1889 gegründet

Hinter der Aufspaltung in vier Chöre unter einem Dach verbirgt sich die Erfolgsgeschichte des MGV Dürscheid. Dieser entstand 1889, als sich zehn sangesfreudige Männer zusammenfanden. 2005 schlug man jedoch neue Wege ein, um das Überleben des Männergesangvereins zu sichern. So wurde neben den „Good Voices Dürscheid“ der „ymcd“ ins Leben gerufen, der in seinen Konzerten seine Pop- und Rock-Songs auswendig singt und mit Performance untermalt. Der „kleine chor Dürscheid“, gegründet 2016, widmet sich der traditionellen Chorliteratur. Und 2019 wurden die Frauen aktiv: Sie singen seitdem gemeinsam im Chor „DaChord“. nal