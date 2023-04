Carrerabahn wartet auf schnelle Fahrer

20 Jahre Megaphon Racing Center: Tag der offenen Tür am Samstag.

Es wird gefeiert: Zu seinem 20-jährigen Bestehen öffnet das Megaphon Racing Center am kommenden Samstag, 15. April, in der Zeit von 13 bis 17 Uhr seine Türen und lädt alle Interessierten dazu ein, auf der Carrerabahn eine Runde zu drehen, den Geschichten aus 20 Jahren Megaphon Racing Center zu lauschen und einfach mal reinzuschnuppern.

Der Eintritt sowie das Fahren sind kostenlos. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Autos und Steuergeräte für die vierspurige Bahn werden vom Megaphon Racing Center gestellt. Es werden keine Vorkenntnisse benötigt, es erfolgt jeweils eine kurze Einführung. Das Mindestalter zum Fahren beträgt sieben Jahre. Das Megaphon Racing Center ist im Nebengebäude der Montanusgrundschule beheimatet: in der Höhestraße 56.

Rückblick auf 20 Jahre Megaphon Racing Center

Gestartet ist das Megaphon Racing Center am 13. April 2003 in den Warteräumen des alten Burscheider Bahnhofs unter der ehrenamtlichen Betreuung von Klaus Rauh. „Das Angebot der Kinder- und Jugendarbeit übertrifft seitdem alle ursprünglichen Erwartungen“, konstatiert die Stadtverwaltung. Seit April 2022 hat Lukas vom Dorp, langjähriger Helfer von Klaus Rauh, die ehrenamtliche Betreuung des Megaphon Racing Center übernommen und wird dieses in der bisherigen Tradition fortführen und weiterentwickeln. In den vergangenen 20 Jahren wurden durch den öffentlichen Betrieb, feste Rennserien und auch die allseits beliebten Kindergeburtstage schon mehreren Generationen die Werte eines fairen und sportlichen Miteinanders auf und neben der Rennstrecke vermittelt. -nal-

Ausführliche Informationen zu den festen Terminen sowie auch den buchbaren Veranstaltungen gibt es unter mrc-burscheid.de