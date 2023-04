Carrera-Bahn ist ein echter Geheimtipp

Megaphon Racing Center feiert 20-Jähriges. Strecke ist eine der längsten bundesweit.

Von Tanja Alandt

In der Szene ist es noch ein echter Geheimtipp, weil es ein wenig versteckt liegt: Das Megaphon Racing Center (MRC) Burscheid ist mit einer Länge von etwa 45 Metern eine der größten Carrerabahnen Deutschlands in städtischer Hand. Die vierspurige Bahn stellt die ganze Familie vor Herausforderungen. Nicht nur Kindern, sondern auch Erwachsene haben hier ihren Spaß am Drücker. Jeder, der mal über die Bahn sausen will, kann sich als Rennwagenpilot ausprobieren. Am Wochenende feierte das Rennzentrum sein 20-jähriges Bestehen.

Nicht nur einige bekannte, sondern auch neue Gesichter kamen zum Tag der offenen Tür an die Höhestraße. Kostenfrei konnten die Gäste am MRC-Geburtstag ihre Rennen fahren oder mit der Greifzange Autos aus dem Verkehr ziehen. Normalerweise stehen hier erst Kinder ab sieben Jahren mit der Fernbedienung in der Hand, an diesem Tag durften jedoch bereits zweieinhalbjährige Kids mit den Car-Slots auf die Bahn, erklärte der Bahnleiter, Lukas vom Dorp.

Des Öfteren bekam er zu hören, dass die Anlage sehr schön, aber das Racing Center Megaphon noch viel zu unbekannt sei, erzählte vom Dorp im Gespräch mit unserer Zeitung. Etwa 20 neue Racing-Fans wollen wiederkommen.

Vor zwei Jahrzehnten hatte Ur-Racer Klaus Rauh gemeinsam mit Manfred Zenses die Carrera-Bahn zunächst am alten Burscheider Bahnhof gegründet, bis er diese in die Höhestraße 56 holte. Das war am 13. April 2003. Gefeiert hatten Rauh sowie vom Dorp das 20-jährige Bestehen nun mit Bürgermeister Dirk Runge sowie der Stadtverwaltung auf den Tag genau mit ein paar Rennen und einer Geburtstagstorte. Seitdem hängen die blauen Luftballons sowie die Girlande mit dem Schriftzug „20 Jahre MRC“ in der Anlage. Nun durften alle Interessierten mitfeiern und Gas geben.

„Klaus Rauh hat die Carrera-Bahn immer mit viel Herzblut geführt“, sagt Bahnleiter Lukas vom Dorp. Er selbst klingt ebenfalls begeistert, wenn er beispielsweise berichtet, bald eine neue Box-Gasse auf Holz basteln zu wollen oder wenn er von der neuen Lichtanlage erzählt. Zudem plant er mehr Veranstaltungen, um das MRC bekannter zu machen. Am 1. Mai bekommen er sowie sein Team, das aus den drei Ehrenamtlern Achim Schmitz, Alex Koch und Patrick Schaefer besteht, Verstärkung – anhand eines Bufdis.

Mitmachen: Derzeit gibt es jeden ersten Mittwoch im Monat eine Schüler-Renn-Serie. Mädchen und Jungen zwischen 7 und 17 Jahren können kostenfrei zwischen 16.30 Uhr und 18.30 Uhr fahren. Autos und Regler werden gestellt. Eine Rennserie für Erwachsene ab 40 Jahren kostet 4 Euro pro Rennabend und findet jeden dritten Dienstag im Monat zwischen 18 und 20 Uhr statt. Zudem können Interessierte während des wöchentlich öffentlichen Betriebes vorbeischauen und ein paar Runden drehen. Die Bahn kann für Betriebs-,Vereins- und Privatfeiern gemietet werden.

www.mrc-burscheid.de