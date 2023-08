Carola Preuß macht aus zwei Menschen ein Ehepaar

Diese Standesbeamtin feiert ihr 40-jähriges Dienstjubiläum. Sie hat bereits ihre Ausbildung in Burscheid gemacht.

Burscheid. Besonders bemerkenswerte, weil jahrzehntealte Jubiläen, feiert das Burscheider Rathaus dieser Tage. Wie berichtet hat es gerade Amtsleiterin Renate Bergfelder-Weiss auf stolze fünf Jahrzehnte in städtischen Diensten gebracht und gestand in der Feierstunde: „Ich weiß nicht, wo die Zeit geblieben ist.“ Nun ist die Nächste an der Reihe: Die Burscheider Standesbeamtin Carola Preuß blickt in diesem Monat auf 40 Dienstjahre zurück.

Begonnen hat sie ihren Dienst in der Stadtverwaltung am 1. August 1983 als Auszubildende im mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst. Pünktlich zum Stichtag fand die interne Gratulationsfeier im Burscheider Rathaus statt, bei der Bürgermeister Dirk Runge die Jubilarin für ihre langjährige Mitarbeit würdigte.

Am 1. August 1983 ging alles los

Ein Rückblick: Am 1. August 1983 wurde Carola Preuß als Stadtassistentenanwärterin bei der Stadtverwaltung Burscheid eingestellt. Nach erfolgreicher Prüfung erfolgte ihr Einsatz als Sachbearbeiterin in der Stadtkasse. Ende Oktober 1986 wechselte sie in das Amt für Ratsangelegenheiten und Öffentlichkeitsarbeit und übernahm dort im Februar 1988 die stellvertretende Leitung. Von September 1989 bis September 1992 absolvierte Carola Preuß den Aufstiegslehrgang vom mittleren in den gehobenen Verwaltungsdienst.

Nach erfolgreichem Prüfungsabschluss und Besuch des Standesbeamtenlehrgangs in Bad Salzschlirf wurde sie im Oktober 1992 zur Standesbeamtin der Stadt Burscheid bestellt.

Nach den Geburten ihrer beiden Kinder, die jeweils eine kurze Unterbrechung der beruflichen Tätigkeit mit sich brachten, übernahm sie in der Stadtverwaltung verschiedene Aufgaben in der Bauverwaltung, im Ordnungsamt, Bürgerservice und Standesamt.

Seit dem 1. Dezember 2005 ist sie voll als Standesbeamtin aktiv

Dabei betreute sie neben den Aufgaben des Personenstandswesens auch die Vorbereitungen zur Wahl der Schöffen und Schiedsleute. Mit dem Ruhestand der langjährigen Standesbeamtin Christel Ertel übernahm Carola Preuß vom 1. Dezember 2005 an vollständig das Aufgabengebiet der Standesbeamtin.

Seitdem ist sie, wie die Verwaltung verrät, in der Öffentlichkeit bekannt und beliebt: Sie verstehe es, ihre Traureden individuell und mit viel Einfühlungsvermögen zu halten, um den Tag der Eheschließung zu einem ganz besonderen Erlebnis werden zu lassen. Bis heute haben bei ihr 1788 Brautpaare „Ja“ gesagt, mal im Rathaus, in der Lambertsmühle oder im Trauzimmer auf Gut Landscheid. nal

