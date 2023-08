Bushaltestelle ist eingerichtet

Für Busse sind die neuen Haltestellen ab Montag schon bereit: Die Umbauarbeiten in der Bürgermeister-Schmidt-Straße sind so gut wie abgeschlossen.

Burscheid. Die Arbeiten für die neue Bushaltebucht in der Bürgermeister-Schmidt-Straße zur Errichtung der neuen Haltestelle „Burscheid Mitte“ werden bald abgeschlossen. Ab kommenden Montag, 21. August, werden die neuen Haltestellen vom Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) angefahren; die Ersatzhaltestellen Höhestraße entfallen damit. Die neuen Haltestellen erhalten anschließend noch Wartehäuschen.

An die Umbaumaßnahme, die im Rahmen des Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzeptes Burscheid 2025 (IEHK) den Busverkehr neu organisiert, schließt sich jetzt die Einrichtung einer Linksabbiegerspur von der Höhestraße in den Ewald-Sträßer-Weg an. Um die notwendigen Breiten im Straßenraum der Höhestraße zu gewinnen, wird die nördliche Gehwegseite um circa einen Meter in Richtung des Rathauses verschwenkt. Im Zuge dieser Verlegung müssen auch diverse Leitungen öffentlicher Versorger, wie Strom, Telefon und Beleuchtung, umgelegt werden. Während dieser Baumaßnahme wird der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen an der Baustelle vorbeigeführt. Eine Baustellenampel ist nicht notwendig. Der Ewald-Sträßer-Weg wird für die Zeit der Baumaßnahmen zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung Montanusstraße. Von der Montanusstraße aus können Fahrzeuge sowohl über die Hauptstraße als auch über die Bergstraße zurück zur Höhestraße gelangen. Für die vorübergehenden Einschränkungen bittet die Stadtverwaltung um Verständnis. kc

Lesen Sie auch: Fahrradversteigerung wird zum Publikumsmagneten