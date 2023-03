Spezielles Programm für den Offenen Ganztag

Metabolon führt Kurse an den Schulen durch.

Von Susanne Koch

Burscheid. Jetzt können sich offene Ganztagsschulen bewerben. Denn der außerschulische Lernort Metabolon bietet ein Programm speziell für den Bereich der offenen Ganztagsschulen an. Das Programm wird in den Räumlichkeiten der offenen Ganztagschulen durchgeführt und vermittelt die Inhalte des Lernortes Metabolion.

In zwei Stunden können die Schülerinnen und Schüler aktiv werden und bei interaktiven und praktischen Aktionen mehr über die Themen Abfallvermeidung und -recycling, Nachhaltigkeit und Ressourcen erfahren. Konkret können die offenen Ganztagschulen aus folgenden Modulen wählen:

Grundlagen Klima

Wenn selbst die modernsten Computer das Wetter nicht zuverlässig für 14 Tage voraus sagen können, wie lassen sich dann Vorhersagen über das Klima, beziehungsweise dessen Entwicklung treffen? Um das zu verstehen, lernen die Schülerinnen und Schüler zu unterscheiden, was Wetter und was Klima ist. Darüber hinaus lernen sie die wesentlichen Einflussfaktoren kennen, die unser Klima auf der Erde bestimmen. In verschiedenen Modell-Versuchen können sie ihr vorhandenes und neu erworbenes Wissen anwenden und überprüfen und ihr persönliches Handeln in Zusammenhang mit globalen Auswirkungen bringen.

Erneuerbare Energien

Solarenergie, Wasserkraft, Windenergie und Bioenergie – die Quellen erneuerbarer Energien sind vielfältig und für jede einzelne gibt es spezielle Methoden, diese nutzbar zu machen. In Modell-Versuchen bauen die Schülerinnen und Schüler kleine, vereinfachte Modelle spezifischer Energieerzeugungsanlagen.

Abfallvermeidung und -recycling

Beispielhaftes Modul: Plastik und Mikroplastik (auf Wunsch auch andere Themen möglich). Ein Leben ohne Kunststoffe scheint heutzutage undenkbar, gleichzeitig ist die öffentliche Wahrnehmung in diesem Bereich sehr negativ behaftet. Dies liegt vor allem an nicht korrekt entsorgten und unnötigen Verpackungen. Die Schülerinnen und Schüler lernen die Bedeutung korrekter Trennung sowie anschließender Sortierung als Voraussetzung für geschlossene Kreisläufe kennen, erfahren mehr über plastikfreie Alternativen und untersuchen alltägliche Quellen von Mikroplastik. Aber auch positive Anwendungen hochwertiger Kunststoffe werden aufgezeigt und getestet.

Das Projekt Metabolon entstand im Rahmen der Regionale 2010, einem Strukturförderprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen. Der Zukunftsstandort integriert zum einen vorhandene Kompetenzen, entwickelt sie weiter und setzt sie neu in Szene. So wurde aus einer Deponie ein neuer Zukunftsstandort entwickelt.

Anmeldung

Für eine konkrete Planung der Besuche vor Ort an den Schulen und weitere Rückfragen können sich Interessierte melden unter der E-Mail-Adresse: lernort@bavmail.de

Hintergrund

Das ehemalige Entsorgungszentrums Leppe in Lindlar ist im Rahmen von Metabolon zu einer Lehr- und Lernlandschaft entwickelt worden, die allen Altersgruppen ihren Erfahrungsraum zur Sensibilisierung für Umwelt, Ressourcen und Energieformen bietet.