Burscheider genießen das viertägige Altstadtfest

Gastgeber „Burscheid Live“ hatte ein buntes Programm zusammengestellt.

Von Sabine Naber

Als am Samstagnachmittag die jungen Tänzerinnen und Tänzer auf der Bühne ihre coolen Tanzshows zeigten, da blieb auf den langen Holzbänken auf dem Marktplatz nichts mehr frei. Dabei spielte sicherlich auch das gute Wetter eine große Rolle, das seit dem Start des fünften Altstadtfestes mit Nostalgischem Jahrmarkt am Himmelfahrtstag kaum schöner hätte sein können.

Burscheid Live nahm den Vatertag noch dazu

„Weil wir aus terminlichen Gründen anders als sonst üblich mit unserem Fest vom Juni in den Mai rutschen mussten, haben wir den Vatertag einfach dazu genommen. Obwohl vier Tage eigentlich zu viel sind für unseren kleinen Verein“, sagte Uwe Graetke, der Vorsitzende von „Burscheid Live“. Er und seine Mitstreiter hatten allerdings auch ein tolles Programm zusammengestellt, das am Donnerstagnachmittag mit dem Fassanstich durch Landrat Stephan Santelmann und Bürgermeister Dirk Runge eröffnet wurde. Zahlreiche italienische Künstler sorgten für abwechslungsreiches Programm.

„Kölsche Tön und Danz“ hieß es einen Tag später, als unter anderem die Tanzcorps Urbacher Räuber und Rut-Wiess aus Dabringhausen auf der Bühne standen. „Das Schöne an der Dabringhauser Gruppe ist, dass sie nach ihrem Auftritt noch bis zum Ende dabeibleiben und für tolle Stimmung sorgen“, betonte Graetke. Für Jubel beim Publikum sorgten am Samstag zunächst die Tanzdarbietungen, die die Mitglieder von Mariams Tanztempel boten. Sechs Tänzerinnen und Tänzer zeigten Hip-Hop und Break-Dance vom Feinsten. Getanzt wurde abwechselnd im Stehen und am Boden, athletische Fähigkeiten und eine großartige Körperbeherrschung beeindruckte die Zuschauenden. „Wer von euch ist denn noch ein bisschen bei Puste“, wollte Moderator Martin Krix wissen, bevor er Fragen stellte. Nico schilderte, dass einmal in der Woche geprobt wird. „Und das mache ich gerne“, versicherte der junge Tänzer.

Anschließend verzauberten die „Minis“, die jüngsten Mitglieder des Tanzsportvereins Rhein-Wupper Leichlingen das Publikum restlos. Zur Musik von „Manchmal werden Märchen wahr“ tanzten sie in wunderschönen Kostümen. Ob Solistinnen oder große Gruppe – es war absolut sehenswert. Etwas auf die Ohren gab es anschließend erst bei der Schlager-Party und am Abend mit der Coverband Framework und den angesagtesten Rock- und Popsongs der letzten vier Jahrzehnte. Gestern Morgen wurde dann zum Frühschoppen mit Dr. Mojo und Ferdis Drehorgel-Orchester eingeladen.

Aber auch in der Kirchenkurve war der Trubel groß. Zur Freude der Jüngsten waren zwei Karussells aufgebaut worden, an vielen Ständen konnte man sich informieren. Finley (12), der die Johannes-Löh-Gesamtschule besucht, bot im weißen Kochoutfit Tomaten-Mozzarella-Spieße auf dem Silbertablett an: „Wir sind die Mini-Köche und haben auch Herzwaffeln am Stiel und Obstspieße zubereitet“, erklärten er und seine Mitstreiter.