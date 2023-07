Fußball-Fusion zwischen Burscheid und Hilgen steht bevor

Auch in diesem Sommer können Burscheider Jungen und Mädchen am Griesberg wieder zeigen, wie technisch versiert sie am Ball sind.

Der Schritt schien lange undenkbar: Der Jugendbereich soll zusammenwachsen. Plätze frei für Sommercamp ab 10. Juli.

Von Lucas Hackenberg

Burscheid. „König Fußball“ hält Burscheid auch in den Sommerferien in Atem. Unmittelbar steht zum Beispiel das jährliche Fußballcamp des BVB bevor. In der dritten Ferienwoche, vom 10. bis zum 14. Juli, machen sich viele junge Talente wieder auf zum Griesberg, um ihr Können am Ball unter Beweis zu stellen.

Und noch ein großes Ereignis wirft seinen Schatten voraus: Die Jugendabteilungen des Ballspielvereins 1911 (BV) Burscheid und die Turngemeinde Hilgen 04 (TGH) streben zeitnah eine Fusion zur Jugendspielgemeinschaft (JSG) Burscheid-Hilgen an.

Dazu auch: 250 Kinder kicken künftig gemeinsam

In der Vergangenheit schien eines wie in Stein gemeißelt: In Burscheid gibt es zwei Vereine. Die grün-weiße (BV 1911 Burscheid) und die rot-weiße Fraktion (TG Hilgen 04). Die Autobahn A1 als imaginäre Grenze im Kopf, entschieden sich Fußballbegeisterte in der Stadt schon von Kindesbeinen an für die Liebe zum einen Verein – und damit auch zur Rivalität zum anderen.

Doch gerade im Jugendbereich nahmen sich BVB und TGH in letzter Zeit immer häufiger gegenseitig Spieler und Spielerinnen weg, so dass die Spielfähigkeit in einigen Altersklassen gefährdet war – bei beiden Clubs.

Für Christian Haas, Geschäftsführer beim BV Burscheid und sein Hilgener Pendant Klaus Nierhoff ist gerade das ein Grund, die festgefahrene Rivalität zu beenden. „Wir gehen einen Schritt, der lange undenkbar war“, sagt Haas. Im Fokus solle in Zukunft nur noch das Wohl der Kinder und Jugendlichen in Burscheid stehen, die Begeisterung für den Fußballsport zeigen. Haas: „Unser Hauptziel muss es immer sein, die Motivation der Jugendlichen zum Kicken zu erhalten.“

Zeitplan für die Fusion

Bis die Fusion final vollzogen werden kann, könne es aber noch dauern: „Wir sind bereits am Ausloten, Gewissheit über das Datum haben wir allerdings noch nicht.“ Ursprünglich war der 1. Juli als Start der JSG angedacht. Nach den Sommerferien peilen die Vereine aber spätestens an, Vollzug melden zu können: „Das Ganze zu bewerkstelligen, gestaltet sich gar nicht mal so einfach. Wir blicken trotzdem mit einer gesunden Portion Optimismus in die nahe Zukunft“, betont der BVB-Geschäftsführer.

Die Fusion betrifft erst einmal nur den Jugendbereich. Gespielt wird weiter auf zwei Plätzen: Am Griesberg in Burscheid und am Sportplatzweg in Hilgen. „Was weiter folgt, müssen wir dann einfach sehen“, sagt Haas. Ungeachtet der Zusammenlegung würden aber auch derzeit Jugendliche gesucht, die Lust auf Fußballspielen haben. Der BV zum Beispiel würde insbesondere Interessierte aus den Jahrgängen 2010 und 2012 gerne bei seinen Trainings begrüßen.

Sommercamp ab 10. Juli - Plätze frei

Wer sich einen ersten Eindruck von der Jugendarbeit des BV Burscheid holen will, kann das bereits in den Ferien tun. Vom 10. bis 14. Juli, jeweils von 9 bis 15 Uhr, können sich Jugendliche hier „auspowern“. Betreut werden sie dabei von einem erfahrenen Trainerteam aus Sebastian Kratz, Jannick Schnitzler, Noah Mrochen, Luca Nierhoff und Vereinsurgestein Dieter Wagner (78). In den 140 Euro Teilnahmegebühr sind zudem ein warmes und gesundes Mittagessen sowie eigenes Trikot mit enthalten.

25 Kinder haben sich bisher angemeldet. „Wir hätten aber tatsächlich gerne um die 40 Jungen und Mädchen“, gibt Christian Haas allen Interessierten mit auf den Weg.

Im Vordergrund stehe beim Camp übrigens nicht der Leistungs- sondern der Spaßgedanke: „Von Montag bis Freitag heißt es bei uns: Rein in die Fußballschuhe, Altersgenossen treffen und eine Menge Spaß haben“, sagen Haas und alle Trainer. Sollte dann auch noch das Wetter mitspielen, gehen die Verantwortlichen, wie auch in den vergangenen Jahren, von glücklichen Fußballtalenten aus.

Neben ausgefeilten Technik- und Taktikübungen bietet die Ferien-Fußballschule des BV 1911 Burscheid die Möglichkeit, sich nach Herzenslust am Ball auszutoben und einen Einblick in den Vereinssport zu erhalten. Anmeldungen für das diesjährige Fußballcamp vom 10. bis 14. Juli sind weiterhin möglich. Interessierte Kinder und Jugendliche der Jahrgänge 2010 bis 2016 können sich per Mail an Christian Haas wenden: info@bvburscheid.de