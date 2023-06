Verträge mit Edeka und DM sind geschlossen

So geht es mit dem neuen Zentrum an der Montanusstraße weiter.

Burscheid. Baubeginn des Großprojekts soll im Frühjahr 2024 sein. Und die Fertigstellung im Sommer 2026. Hell verklinkert werden sollen beide Gebäude, die durch einen öffentlichen Platz verbunden werden. „Die Ankermieter stehen fest, die Verträge sind inzwischen unterschrieben“, sagte Hans-Joachim Hamerla vom Büro für Architektur, Stadtplanung und Stadtentwicklung aus Düsseldorf im Stadtentwicklungsausschuss am Dienstagabend.

Es werde ein DM-Markt eingerichtet, der auf 700 Quadratmeter Nutzfläche im kleineren, linken Gebäude eröffnen wird. Und einen Edeka-Markt werde es auf 1800 Quadratmeter im rechten größeren Gebäude an der Montanusstraße geben. „Neben dem DM-Markt sind für das linke Gebäude auf insgesamt 1200 Quadratmeter eine Apotheke, Büros und Praxen vorgesehen und für das rechte Gebäude ein Backshop, ein weiteres Ladenlokal und insgesamt 1900 Quadratmeter Wohnfläche, inklusive sieben frei stehender Wohnhäuser“, sagte Hans-Joachim Hamerla.

Planer, Architekt und Investor haben sich die Mühe gemacht und alle bisher gemachten Anregungen aus Politik und Verwaltung aufgenommen und in die Pläne miteinbezogen. „Wie gesagt, die Gebäude verklinkern wir hell, die Fensterumrandungen und andere Elemente werden dunkel gehalten“, sagt der Düsseldorfer Planer.

Nachhaltigkeit wird bei dem Bau des Zentrums groß geschrieben

„Und wir werden so viel Grün, wie es überhaupt nur geht, in und auf dem Gebäude anpflanzen“, sagt er. „Die Fassade wird ebenso begrünt wie die Dächer.“ Dabei zeigte er auf einer Leinwand Bilder von fertigen Objekten, damit sich die Kommunalpolitiker etwas darunter vorstellen können.

Nachhaltigkeit durch modernste Energieformen für die Stromversorgung, Wärme, aber auch die Kühlung im Sommer sind für das Planungsbüro selbstverständlich. „Wir werden das Zentrum sicher am Ende zertifizieren können“, sagte Hans-Joachim Hamerla. „Wir werden die Dächer mit Photovoltaik ausstatten“, sagte er. „Und Edeka wird es nutzen. Edeka wird mit einer Gasbrennwerttherme und Wärmepumpen geheizt. Und wir werden diese auch wieder zur Wärmerückgewinnung nutzen.“ Der DM-Markt werde mittels einer VRF-Anlage (Wärmepumpe und Klimaanlage) versorgt.

Das Garagendeck wird zur Balkantrasse hin offen sein. „Es wird einen direkten Zugang geben“, kündigte Hans-Joachim Hamerla an. „Und auf der niveaugleichen Parkebene werden Ladestationen für Kraftfahrzeuge aber auch für E-Bikes stehen.“

Ab Sommer 2025 soll der Platz zwischen den Gebäuden umgebaut werden

Sicher sehr ungewöhnlich: Auf dem Dach des größeren Gebäudes auf der rechten Seite von der Montanusstraße aus gesehen, wird es sieben frei stehende Einfamilienhäuser geben. „Wir hoffen sehr, dass wir im Sommer 2026 mit den Gebäuden und allem, was dazugehört, fertig sind“, sagte Hans-Joachim Hamerla. „Dann können Edeka und der DM-Markt ihr Weihnachtsgeschäft noch voll erleben.“

Mit der Fertigstellung des öffentlichen Platzes zwischen den beiden Gebäuden soll bereits im Sommer 2025 begonnen werden. „Da werden Kommunalpolitik, Stadtverwaltung und Bürgerinnen und Bürger noch einmal aufgerufen werden, ihre Ideen zur Platzgestaltung einzubringen“, so der Planer. Die Fertigstellung des Platzes ist Anfang 2026 geplant.

Die Stadtentwicklungspolitikerinnen und Stadtentwicklungspolitiker stimmten zum Schluss für die Offenlegung des Bebauungsplans 97 und zur Offenlegung des Flächennutzungsplanes. Die Stellungnahmen wurden aufgenommen.

Hintergrund

„Es wird zu Einschränkungen des Verkehrsflusses kommen“, sagte Stephan Kroschk im Stadtentwicklungsausschuss. Zur Höhestraße müsse vom Haus der Kunst aus ein neuer Kanalanschluss hergestellt werden. Baubeginn wird voraussichtlich der 3. Juli, also in den Sommerferien sein. Die Arbeit werde etwa 1,5 Wochen dauern. Der Verkehr wird an der Baustelle einspurig vorbeifahren. Um den Verkehr zu entlasten, wird eine Umleitung über Altenberger Straße und Rat-Dycks Straße eingerichtet.