Wo jetzt das Rathaus ist, stand früher eine Schule

Vor 100 Jahren ging Rektor Gustav Roevenstrunck in den Ruhestand.

Von Ursula Hellmann

Burscheid. Endlich Sommerferien für alle Burscheider Schulkinder. Ob Ernst-Moritz-Arndt– oder Montanusschule – in den Räumen ist kein Lachen, kein Getrappel zu hören. Burscheid und seine Schulen haben eine lange Tradition und eine beachtliche Zahl an Pädagogen vorzuweisen. Manche sind in den Annalen sehr ausführlich erwähnt, andere erscheinen lediglich mit einer kurzen Bemerkung. Stichtage eignen sich sehr dafür, ihre Namen aus der Vergangenheit zu holen und sie wieder lebendig werden zu lassen. Um sie in der Generationenfolge der Burscheider Lehrerinnen und Lehrer auf den gebührenden Platz einzureihen, gilt es natürlich, auch die Geschichte um sie herum aufzurufen.

Das obligatorische Latein entfiel, Interesse hatte nachgelassen

Einen für Burscheid recht ungewöhnlichen Familiennamen hatte zum Beispiel Gustav Roevenstrunck. Was der historische Zeitspiegel der Stadt über ihn als prägnantestes Datum verzeichnet, ist der 1. Juli 1923 als den Tag, an dem der verdiente Schulmann in den Ruhestand verabschiedet wurde. 1892 hatte er August Hütten als Rektor der Bürgerschule abgelöst. Hütten und seine Ehefrau übergaben ihrem Schwiegersohn Roevenstrunck nicht nur die „Höhere Lehranstalt“, genannt Bürgerschule, sondern auch die Leitung des von ihnen in ihrem Privathaus neu eingerichteten kleinen Internats. Dort lebten und lernten hauptsächlich junge Engländer.

Gustav Roevenstrunck erfuhr in seinen 31 langen Amtsjahren, wie sich Lehrpläne und Unterrichtsschwerpunkte gravierend veränderten. Stand zum Beispiel eigentlich das Fach Latein auf dem Stundenplan, fiel dieser obligatorische Unterricht weg, als das Burscheider Institut statt als Gymnasium als Realschule eingestuft wurde. Die auf diese Richtung festgelegten Schülerinnen und Schüler hatten kein großes Interesse an der alten Sprache.

1865 zogen Schüler und Lehrer in ein größeres, neu erbautes, Haus. Es stand auf dem Gelände der heutigen Kreissparkasse. Von etwa 1880 bis 1914 saßen in den Schulbänken immer wieder junge Menschen aus der Türkei. Deutsche Kaufleute in Istanbul hatten den Eltern ihrer Geschäftspartner das Burscheider Internat empfohlen.

Ab 1917 befand sich die Schule dann im Gebäude Höhestraße 7, dem jetzigen Standort des Rathauses. Dass die NS-Regierung 1933 einen Auflösungsbeschluss für die Schule erteilt hatte, hielt die Pädagogen nicht davon ab, den Unterricht in gewohnter Form weiterzuführen. Rektor Gustav Roevenstrunck konnte die weitere Entwicklung noch eine gute Zeit mitverfolgen.

