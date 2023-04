Frau fährt betrunken Wodka kaufen – und wird erwischt

Polizei

+ © Christian Beier Eine Trunkenheitsfahrt mit Folgen. © Christian Beier

63-Jährige aus Wermelskirchen fällt in Burscheid auf.

Dass sich die Frau gegen 13 Uhr in einer Tankstelle eine Flasche Wodka kaufte, hätte noch nicht unbedingt für Aufsehen gesorgt. Auch, dass sie das Tankstellengelände mit dem eigenen Pkw verließ, wäre normalerweise noch kein Problem gewesen. Normalerweise. Doch da ein Zeuge vernahm, dass die Käuferin bereits ordentlich alkoholisiert schien, ehe sie mit ihrem Auto davonfuhr, informierte er die Polizei: Die nahm die 63-Jährige dann kurz darauf an ihrer Wohnanschrift fest. Der Zeuge hatte sich ihr Kfz-Kennzeichen gemerkt.

Zu dieser Trunkenheitsfahrt ist es am Dienstagmittag gekommen, wie die Polizei nun mitteilt. Gerufen worden war sie zu einer Tankstelle in der Höhestraße in Burscheid. Festgenommen wurde die Frau später in Wermelskirchen an ihrer Wohnanschrift: Deutlich alkoholisiert war sie mit ihrem Einkauf noch gefahren.

Die Frau räumte den Alkoholkonsum vor der Fahrt zu Tankstelle ein, wie die Polizei weiter mitteilt. Ein Alkoholvortest ergab dann auch 2,7 Promille, eine Blutprobe wurde daraufhin auf der Polizeiwache Burscheid entnommen.

Bilanz der Einkaufsfahrt: Der Führerschein wurde beschlagnahmt, das Führen von Kraftfahrzeugen vorerst untersagt – und eine Anzeige werden Trunkenheit im Verkehr läuft. tl

Weitere Blaulichtmeldungen hier.