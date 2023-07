Wer hat Einbrecher mit Tresor gesehen?

Kriminalität

+ © Silas Stein/dpa In vielen Bereichen gingen die Kriminalitätsdelikte in Hückeswagen zurück, beim Wohnungseinbruch wurden der Polizei im vorigen Jahr aber 15 Fälle der Polizei gemeldet – ein Anstieg um 50 Prozent im Vergleich zu 2021. © Silas Stein/dpa

Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs. Der oder die Täter flüchteten mit einem Tresor.

Burscheid. Einbrecher haben an der Montanusstraße in Burscheid zugeschlagen. Laut Polizei gelangten Unbekannte zwischen Sonntag, 20.15 Uhr, und Montag, 10.40 Uhr in eine Gaststätte. Der oder die bislang unbekannten Täter hatten offenbar eine Kellertür aufgehebelt und sich so gewaltsam Zugang zu der Gaststätte verschafft.

Die Einbrecher durchsuchten Büroräume sowie den Kassen- und Thekenbereich im Gastraum. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Täter einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag und einen Tresor, in dem sich wiederum Bargeld in unbekannter Höhe befand.



Zeugen, die etwas Auffälliges im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 02202 205-0 bei der Kriminalpolizei zu melden. red

Blaulicht-Meldungen aus der Region