Jürgen Zimmer zu Wärmepumpen: „Es gibt keine Einheitslösung“

Den Ausstieg aus Gas- und Ölheizung findet der Burscheider Experte richtig, die Umsetzung aber nicht einfach.

Von Nadja Lehmann

Burscheid. Die Bundesregierung will beim schrittweisen Ausstieg bei Gas- und Ölheizungen Tempo machen. Jürgen Zimmer findet das richtig. Mehr noch: Der Chef eines Heizungs- und Sanitärunternehmens mit Sitz in Burscheid sagt, das hätte schon weitaus früher kommen müssen – und können.

„Als ich 1977 meine Lehre begann, hieß es, dass wir nur noch für 40 Jahre Öl hätten“, unterstreicht er und erinnert an die autofreien Tage des Jahres 1973 während der Ölkrise. Damals seien bereits Wärmepumpen auf dem Markt gewesen: „Aber dann kam Nordstream 1, und Gas gab es zum Nulltarif. Strom wurde dagegen zu teuer“, sagt Zimmer mit Blick auf die Ostsee-Pipelines, durch die einst das Gas von Russland nach Mecklenburg-Vorpommern strömte.

„Man hätte damals den Gaspreis künstlich hochhalten müssen“, nennt Zimmer ein denkbares Gegenmittel. „Stattdessen geriet die Wärmepumpe ins Hintertreffen und wird nun wie eine neue Erfindung gehandelt.“ In der Tat sei die Wärmepumpen-Entwicklung erst jetzt wieder aufgegriffen worden, erklärt Zimmer, der über sich selbst sagt: „Heizung ist mein Hobby. Und mein Beruf Berufung.“

In der Sache also geht Zimmer mit dem grünen Wirtschaftsminister Robert Habeck d’accord. Dieser hatte angeregt, Öl- und Gasheizungen ab 2024 in Gänze zu verbieten – was die Ampelkoalition dann zuletzt aufweichte: Von 2024 an soll jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Dann müssen etwa Wärmepumpen, Solarthermie-Anlagen oder Hybridsysteme aus Wärmepumpe und Gasheizung eingebaut werden.

Jedes Haus muss individuell bewertet werden

Indes: Die Umsetzung hält Zimmer für überarbeitungswürdig. Denn der Aufwand sei gewaltig: „Es gibt keine Einheitslösung. So, wie jeder seine eigene Schuhgröße hat, muss jedes Haus individuell bewertet werden. Da geht es um die Größe, ob es Alt- oder Neubau ist, wie viel Personen dort leben.“

Ein Hausbesitzer könne also nicht sagen: „,Mein Nachbar hat das, das will ich auch‘“, betont Zimmer: „Je nachdem reicht ein Austausch nicht aus. Dann muss man das Haus umbauen; Rohre rausnehmen, Schächte vom Dach in den Keller treiben.“

Das hat jetzt auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund angemerkt: Im Gespräch mit der Neuen Osnabrücker Zeitung erklärte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg, dass es bei einer Vielzahl alter Gebäude „eben leider nicht mit dem Austausch der Heizung getan“ sei; nötig sei eine energetische Gesamtsanierung. Es mangele an belastbarem Zahlenwerk, kritisierte der Deutsche Städte- und Gemeindebund: „Es fehlt eine exakte Feststellung zur Summe der betroffenen Gebäude, der Handwerkskapazitäten und der Kosten.“

Weiterer Knackpunkt: die Lieferzeiten. „Wenn jetzt die Heizung kaputtgeht und man eine Wärmepumpe will, kann das bis zum nächsten Frühjahr dauern“, warnt Jürgen Zimmer. Denn zunächst muss die Bewilligung da sein und dann die Wärmepumpe: „Von denen gibt es nicht genug.“ Zimmers Rat: sich frühzeitig kümmern und nicht erst bei kaputter Heizung Schritte einleiten, sondern früh den Energieberater bestellen. Denn dieser klopft die Immobile ab und macht eine Heizlastberechnung. „Das sind unabhängige externe Berater“, sagt Zimmer. Und vielbeschäftigte noch dazu, auch dort muss der Kunde warten. Seien Kostenschätzung und Bewilligung da, könne man eine Entscheidung treffen, unterstreicht Zimmer. Eine individuelle, die zum Haus passe – wie der zitierte Schuh zum Menschen.

Die Technik entwickelt sich trotz langer Wartezeiten weiter

Die langen Wartezeiten gefallen auch dem Burscheider Experten nicht. „Eine schwierige Zeit“, urteilt er. Denn Neukunden könne er derzeit lediglich beraten: „Liefern kann ich ja nicht.“ Auf der Matte stehen zusätzlich jene Kunden, die bereits im vergangenen Jahr geordert hatten, nun auf den Einbau warten und die bestellte Technik gern aktualisieren würden: „Die Entwicklung geht ja weiter“, sagt Zimmer.

Manchmal muss er auch Fehler ausmerzen, wie jüngst in Mönchengladbach. Dort hatte ein Heizungsunternehmen eine nicht passende Wärmepumpe eingebaut: „Sie war viel zu groß“, sagt Zimmer. Der dortige Kunde habe dafür neben den Einbaukosten von rund 40 000 Euro zusätzlich 25 000 Euro in die Hand nehmen müssen. „Man muss wissen, was man tut“, sagt Zimmer und bekennt, dank zweier Meister in seinem Unternehmen in dieser komfortablen Lage zu sein: „Ich habe den Rücken frei und kann mich intensiv mit dem Thema beschäftigen.“

Ein Thema, dem übrigens auch bei Umbau des Haus der Kunst Tribut gezollt wird: „Wärmepumpen kommen für die Lüftungsanlage des Hauses, die auch zur Beheizung dient, in Betracht und sind beim Umbau vorgesehen. Mit dieser Anlage erfolgt auch die Beheizung des großen Saales und des Foyers“, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage des Bergischen Volksboten mit. „In den Nebenräumen des neu angebauten Teils des Hauses werden zukünftig Heizkörper installiert, der Bestand besitzt weiterhin Fußbodenheizung. Auch hier wurde frühzeitig der Einsatz einer Wärmepumpe geprüft, insbesondere der Einsatz von Geothermie in Kombination mit einer Wärmepumpe.“ Aus technischen Gründen und aus Gründen des nicht vorhandenen Platzes für das Bohrfeld sei der Einsatz jedoch nicht möglich.

Hintergrund

Bei einem Heizungstausch müssen ab 2024 mindestens 65 Prozent erneuerbare Energien eingebunden werden. Ausnahmen soll es nur für Eigentümer geben, die älter als 80 Jahre sind. In diesen Fällen greift die Pflicht erst, wenn das Haus vererbt oder verkauft wird. Der neue Eigentümer hat zwei Jahre Zeit, erneuerbare Energien in das Heizsystem einzubinden. Weitere Ausnahmen sind für Härtefälle geplant, wenn Gebäudewert und Investition in keinem Verhältnis stehen. Als Heizung kommen 2024 vor allem Wärmepumpen in Betracht, auch Pelletheizungen sind möglich. Eine Solarthermie-Anlage kann in eine Hybridheizung eingebunden werden. Möglich sind auch Hybridkombinationen aus Wärmepumpe und Gasheizung. Auch mit einem Anschluss an erneuerbare Nah- und Fernwärme können die Vorgaben erfüllt werden.