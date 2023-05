Vitalbad muss für zwölf Monate schließen

In die Betonkonstruktion aus den 70er Jahren ist Wasser eingedrungen. Seit 2015 häufen sich Schäden: Nun soll das Burscheider Bad endlich saniert werden.

Von Nadja Lehmann

Burscheid. Es ist warm. Es ist laut. Karsten Baum lauscht in Richtung Decke. „Da ist gerade eine unserer Attraktivitätspumpen angesprungen“, sagt der Betriebsleiter und deutet auf die intensiv gurgelnde Maschine. Sie hat eine oberirdische Sprudelanlage in Gang gesetzt, die das Wasser aufwirbelt und die Schwimmer massiert. Zwischen den laut tosenden Rohren ist der Keller des Vitalbads. Darüber befindet sich das Schwimmbecken, ziehen die Besucher im Wasser ihre Bahnen. Noch.

Denn das Vitalbad steht vor einer großen Sanierung, die, so ist der Plan, im August beginnen soll. Damit verbunden ist eine ungefähr zwölfmonatige Schließung. Und die Achillesferse befindet sich genau dort, wo kein Badegast je hinkommt: in den unterirdischen Katakomben des Schwimmbads. Die Betonkonstruktion ist in die Jahre gekommen: Die Abdichtungen versagen zunehmend, Wasser ist eingedrungen.

„Das können wir nun nicht mehr nebenbei erledigen“, sagt Christian Meuthen, Geschäftsführer der Bäderbetriebsgesellschaft Burscheid mbH. Mit dem „Nebenbei“ bezieht er sich auf die obligatorische zwei- bis dreiwöchige Schließung alljährlich im Dezember. Dann wird die Anlage Im Hagen genau unter die Lupe genommen, wird ausgebessert, werden kleinere Reparaturen durchgeführt. Damit ist es im Fall der Betonkonstruktion nun nicht mehr getan.

Seit Anfang des Jahres liegt die Genehmigung zur Sanierung vor

Christian Meuthen erinnert sich an den Moment, an dem die ersten Schäden sichtbar wurden: „2015 war das. Durch das eindringende Wasser war die Armierung verrostet. Erste Teile des Betons platzten ab.“ Der stammt aus der Gründungszeit des Burscheider Bads, nämlich aus den Siebzigern. 2016 kamen die ersten Sachverständigen ins Haus. Und das Ganze entpuppte sich als Problem, mit dem auch andere, zeitgleich erbaute öffentliche Bäder zu tun hatten. „Wir haben daraufhin auf dem entsprechende Förderprogramme durch Land und Bund gewartet“, beschreibt Christian Meuthen.

Der Beton bekam derweil Halt durch provisorische Stützen rund ums Schwimmbecken – im Keller, unsichtbar für den Badegast. Der erlebte nur, wie gewohnt, sein sauberes und gepflegtes Bad: Ein Anspruch, an dem Christian Meuthen und Karsten Baum eisern festgehalten haben. Und der so manchen Badegast deshalb irritiert aufhorchen lasse, wenn man die Sanierung ankündige, erzählen Baum und Meuthen.

+ Haben im Vitalbad viel vor: Geschäftsführer Christian Meuthen (links) und Badleiter Karsten Baum blicken aufs Schmuckstück, das Solebecken. © Nadja Lehmann

2018 stellte man den ersten Antrag auf Fördermittel, wurde zunächst nicht berücksichtigt und legte 2019 nochmals nach. 2020 war dann klar: Es gibt Geld – nämlich rund 1,8 Millionen Euro aus einem Förderprogramm des Bundes. „Den Zuwendungsbescheid haben wir dann allerdings erst im Mai 2021 erhalten“, sagt Meuthen. „Und vorher durften wir nicht beginnen.“ Doch nun steht das Vitalbad in den Startlöchern: 2022 wurde der Bauantrag gestellt, Anfang 2023 kam die Genehmigung. „Nun können wir ausschreiben und vergeben“, kündigt Meuthen an.

Insgesamt soll die Sanierung fünf Millionen Euro kosten

Und fügt hinzu: „Das ist noch unser letztes großes Fragezeichen: Gibt es überhaupt Angebote? Wenn ja, vom wem und liegen sie im Rahmen unseres Budgets?“ Auf insgesamt fünf Millionen Euro beziffert Meuthen die komplette Maßnahme – minus die 1,8 Millionen Euro vom Bund: „Der Rest ist ein Eigenanteil, den das Bad aufbringen muss. Dafür haben wir aber, unterstützt durch die Politik und die Kämmerei, die notwendigen Rücklagen gebildet.“ Die Sanierung der Betonkonstruktion beginnt oben: Estrich und Fliesen werden abgebaut, dann kommt ein Hochdruck-Wasserstrahlverfahren zum Tragen.

Die komplette Technik im beengten Untergeschoss muss dafür weichen. „Wenn wir alles wieder einbauen, werden wir auch die Technik auf moderneren energetischen Stand bringen“, kündigt Meuthen an.

Gehbehinderte sollen offiziellen Zugang bekommen

Gleiches gilt für das Innere des Bades, das inklusiver werden will: Durch einen offiziellen Zugang für Gehbehinderte (diese wurden bislang informell durch den Schwimmmeisterraum eingelassen) und durch ein farbiges und taktiles Wegesystem für Sehbehinderte. Auch die Umkleiden werden auf neuesten Stand gebracht. „Bleiben wird aber das, was uns stark gemacht hat“, betont Meuthen: „Das Solebecken und die Textil-Sauna.“ Von den Besucherzahlen her sei man schon wieder auf Vor-Corona-Niveau: „Rund 230.000 Besucher im Jahr“, sagt Badleiter Baum. „Darauf sind wir stolz.“ Mit ihnen will das Vitalbad auch in Kontakt bleiben, will auf der Homepage berichten, was sich tut – und im Bergischen Volksboten natürlich auch.

26 Köpfe zählt das Team, dessen Einsatz und Kollegialität Meuthen rühmt. Einen Teil kann und will er auch halten, wie das Fachpersonal: „Wir haben ja noch unsere Kleinschwimmhalle, die Schulen und Vereine nutzen. Sie bleibt in Betrieb.“ Und demnächst würden sich viele Handwerker die Klinke in die Hand geben: „Da ist es gut, wenn Ansprechpartner vor Ort sind.“ Die übrige Mannschaft geht im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung in andere Betriebe, soll aber wieder zurückkehren. „Alle werden gebraucht“, unterstreicht Meuthen. „Es soll ihnen also nicht anderswo besser gefallen.“