Förderungen brechen weg: Uwe Graetke bangt um Veranstaltungen

Das kleine Kettenkarussell ist von Samstag an zu Gast auf dem Burscheider Marktplatz. Außerdem werden Eventmodule und Holzeisenbahn auch ihre Fans finden.

Am Samstag startet der Oster-Familienspaß. Wie es danach weitergeht.

Von Nadja Lehmann

Burscheid. Für Uwe Graetke geht es Schlag auf Schlag. Gerade hat er im Kinder- und Jugendzentrum Megafon das fünfjährige Bestehen seines Vereins „Burscheid Live“ gefeiert, da rüstet der Vorsitzende schon für das nächste Ereignis: den „Oster-Familienspaß“, der von Karsamstag an seine Zelte bis Ostermontag auf dem Marktplatz aufschlägt.

Und schon im Mai ist der 67-Jährige mit seinem Altstadtfest zur Stelle. Ausnahmsweise.

„Es war so nicht geplant“, sagt Graetke im Gespräch mit dem Bergischen Volksboten. Eigentlich ist das Altstadtfest im September terminiert. Doch das Wochenende, das für Burscheid Live infrage gekommen sei, sei schon durch den Orchesterverein Hilgen mit seinem Serenadenkonzert belegt gewesen.

Des einen Freud, des anderen Leid: „Wir starten im Mai einen Tag früher, weil uns der Feiertag Christi Himmelfahrt in die Quere kommt, und haben deshalb einen Tag mehr. Der Schausteller freut sich. Ich weniger“, sagt Uwe Graetke.

Denn ein Tag mehr kostet auch mehr. Ein Faktor, der Graetke zunehmend umtreibt. „Wir sind gut durch Corona gekommen“, sagt er rückblickend. Finanzielle Förderung habe es durch das Bundesprogramm „Neustart Kultur“ ebenso gegeben wie durch den Kreis. Und der Verein habe an seinen Veranstaltungen festgehalten und lediglich auf Indoor-Events verzichtet – wie die Silvesterfeier.

Erfährt Burscheid live weiterhin Förderung?

„Alle Fördertöpfe sind inzwischen aber ausgelaufen“, berichtet Graetke. Hinzu komme, dass sich einige wichtige Sponsoren zurückziehen würden. „Der Bürgermeister hat mir gesagt, dass eine große Burscheider Firma aussteigt. Nicht nur bei uns. Dann fehlen uns 50 Prozent“, bedauert Graetke.

Deshalb kam er auf die Idee mit dem Crowdfunding und stemmt so mit Hilfe der Volksbank eine Teilfinanzierung für „Internationales Burscheid“ im August: Auf jede Spende legt die Volksbank fünf Euro obendrauf.

„Wir müssen“, betont Graetke, „an allen Ecken und Enden sparen.“ Zumal dem Wegfall der Fördergelder eine Steigerung aller Kosten gegenüberstünde: „Alles wird teurer, vom Toilettenwagen bis zur Bühne.“ Er sei sich nicht sicher, ob und wie es im nächsten Jahr weitergehe.

Dabei ist Graetke leidenschaftlicher Überzeugungstäter. „Die Menschen haben Spaß an unseren Veranstaltungen und kommen gern. Viele sind Stammgäste geworden“, sagt er. Das sei seine Motivation. Auch wenn er sich seinen Ruhestand so anstrengend nicht vorgestellt habe, bekennt Graetke. „Ich arbeite so viel wie früher.“ Da war er bei der Stadtverwaltung.

Was bietet der Oster-Familienspaß in Burscheid?

Mit seinem „Oster-Familienspaß“ will der Verein nun allen nicht über Ostern verreisenden Familien die Möglichkeit bieten, erlebnisreiche Stunden in Burscheid zu verbringen – und lädt von Karsamstag bis Ostermontag auf den Marktplatz ein.

Dort werden zwei der drei aufblasbaren Eventmodule aufgebaut, die Burscheid Live mit Unterstützung von Leader Bergisches Wasserland gekauft hat. Hinzu kommen Hüpfburg und Holzeisenbahn; weitere Angebote sind ein kleines Kettenkarussell sowie Entenangeln und Dosenwerfen.

Es gibt alles gegen Hunger und Durst; die Burscheider Eheleute van Beylen sorgen mit ihren Blumen für Frühlingsflair, und bei Karin Pickenpack aus Wermelskirchen können Trödel- und Kunsthandwerkstücke erworben werden.

Wir freuen uns, eine weitere Veranstaltung zur Belebung der Burscheider Innenstadt ins Leben rufen zu können.

Rund ums Haus dreht es sich bei den Präsentationsständen von Heim & Haus sowie den Kundenberaterinnen von Kobold-Staubsaugern und Thermomix-Küchenmaschinen.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass wir eine weitere Veranstaltung zur Belebung der Burscheider Innenstadt ins Leben rufen können“, unterstreicht Uwe Graetke. Und dankt den Firmen Federal Mogul, Adient und dem Containerdienst Willy Löher, der Buchhandlung Ute Hentschel und der Kreissparkasse Köln für finanzielle Unterstützung.

Öffnungszeiten des Oster-Familienspaß