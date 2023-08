Burscheid stellt Hitzeaktionsplan auf

Stadt nimmt Landesfördermittel in Anspruch.

Burscheid. Die Großstädte wollten nicht: Remscheid und Solingen haben auf Fördergeld des Landes verzichtet; Burscheid dagegen hat zugegriffen. Es geht um Hitzeaktionspläne. Um Maßnahmen, die gesundheitliche und städtebauliche Vorsorge und Maßnahmen umfassen, mit dem Ziel, Mensch und Stadt auf den Klimawandel vorzubereiten und zu schützen.

„Das Klimawandelvorsorgeprogramm umfasst mittlerweile nicht mehr nur wie anfänglich 2, sondern insgesamt 14 Millionen Euro“, sagt Nina Gerstenberg, Pressereferentin im Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr Nordrhein-Westfalen. Wuppertal habe ebenso eine Zusage bekommen wie Leichlingen und Bergisch Gladbach. Und Burscheid, wie Gerstenberg bestätigt.

„Für die Erstellung eines Hitzeaktionsplans zum Themenschwerpunkt städtebauliche Hitzeanpassung hat die Stadt Burscheid einen Antrag an das Land NRW gestellt und Fördermittel in Höhe von 66.640 Euro erhalten“, sagt Renate Bergfelder-Weiss, Sprecherin der Burscheider Stadtverwaltung, auf Anfrage des Bergischen Volksboten. Die Verwaltung sei damit dem im August 2022 von der Ratsfraktion Bündnis 90/Grüne geforderten Prüfauftrag zur Erstellung eines Hitzeaktionsplanes gefolgt. Im Juni gab der Hauptausschuss einstimmig grünes Licht, um ein Fachbüro mit der Erstellung eines Hitzeaktionsplanes zu beauftragen.

Bergfelder-Weiss weiter: „Hitzewellen zählen zu den Extremwetterereignissen, die durch den fortschreitenden Klimawandel häufiger auftreten und damit eine zunehmende Gesundheitsgefährdung für die Bevölkerung darstellen. Durch die Erstellung eines Hitzeaktionsplans für die Stadt Burscheid soll auf die regionalen Klimaveränderungen und die dadurch bedingten Auswirkungen auf die Burscheider Bevölkerung reagiert werden.“

Angestoßen hatten das Ganze die grünen Ortspolitiker. Im Juni des vergangenen Jahres hatte sich die Fraktionsvorsitzende Sabine Wurmbach mit einem Auftrag an Bürgermeister Dirk Runge gewandt: Die Verwaltung möge prüfen, inwieweit eine Projektidee zum Thema „Klimawandel – gegen die zunehmende Hitze in den Städten“ für Burscheid entwickelt werden könne. Ein Antrag, den die übrigen Fraktionen unterstützten.

Die Zahl der heißen Tage hat zugenommen

Eine Begründung für ihre Initiative lieferten die Grünen gleich mit: „In den letzten Jahren hat die Anzahl von Tagen mit außergewöhnlichen Temperaturen von annähernd 40 Grad Celsius zugenommen. Das betrifft auch Burscheid. In den Städten müssen nun Maßnahmen ergriffen werden, um sich für diesen Klimawandel fit zu machen.“ Das Bundesbauministerium unterstütze die Kommunen dabei. Es habe das Programm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ aufgelegt. Dafür könnten sich Kommunen und Gemeinden mit einer Projektidee bis Herbst bewerben, um eine Förderung durch das Ministerium erhalten zu können.

Burscheids Grüne zitierten in ihrer Begründung auch Bundesbauministerin Klara Geywitz, die im Juli 2022 die Kampagne in der brandenburgischen Landeshauptstadt Potsdam vorstellte: „Ich glaube, an so heißen Tagen wie heute ist klar, dass wir eine Herausforderung haben, was Hitze anbelangt“ – hatte Gey-witz da erklärt. „Durch das Programm sollen Phänomene wie Trockenheit, Hitze, Starkregen und Stürme eingedämmt werden“, unterstreicht die Grünen-Fraktion Burscheid.

Was genau ist unter einem Hitzeaktionsplan zu verstehen? Das Landeszentrum Gesundheit NRW findet darauf eine klare Antwort: „Hitzeaktionspläne umfassen Maßnahmen, die dazu dienen, gesundheitliche Folgen von Hitzewellen zu verhindern oder zumindest zu mindern. Hitzeaktionspläne verfolgen einen integrativen Ansatz, der kurz-, mittel- und langfristige gesundheitsorientierte Maßnahmen in einem gemeinsamen Rahmen zusammenfasst. Ziel ist, die Bevölkerung insgesamt ebenso wie besonders vulnerable Bevölkerungsgruppen zu schützen und so die Krankheitslast sowie vorzeitige Todesfälle während Hitzeperioden zu verringern. Als Fachplanungen können diese auf nationalstaatlicher, landesweiter, regionaler, kommunaler oder einrichtungsbezogener Ebene erstellt werden und sich gegenseitig ergänzen.“

Heißt: Im Fokus sind auch Alte, Kranke, Kinder und Obdachlose und die Frage, wie sie geschützt werden können. Das hob gerade eben erst auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hervor, der in Berlin sein selbst gestecktes Ziel nannte, nämlich die Zahl der Hitzetoten zu halbieren. Schätzungen gehen davon aus, dass 2022 rund 8000 Menschen durch Hitze starben.

Hitzenotpläne gibt es im europäischen Ausland schon länger – beispielsweise in Frankreich, Italien und Spanien. Nachbar Frankreich erlebte 2003 ein Waterloo, als im Hitzesommer rund 15.000 Menschen starben, vor allem Ältere, die allein lebten. Damals hatte das Land und Regierung völlig unvorbereitet getroffen.

Hintergrund

Eine erste Leitlinie zur Erstellung sogenannter Heat-Health-Action-Plans (Hitzeaktionspläne) wurde 2008 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erarbeitet, als Reaktion auf den Hitzesommer 2003, der in West- und Mitteleuropa über 40.000 und alleine in Deutschland fast 10.000 vorzeitige Todesfälle zur Folge hatte.