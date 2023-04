Stadtbücherei bleibt mit ihrem Team auf Kurs

Leiterin Yulia Farbischewski ist im Mutterschutz – Zwei Mitarbeiterinnen teilen sich Leitungsaufgaben.

Von Nadja Lehmann

Burscheid. Die Stadtbücherei steht vor einem spannenden Jahr: Denn Leiterin Yulia Farbischewski befindet sich derzeit im Mutterschutz. „Die frühzeitig erfolgte Stellenausschreibung für eine befristete Stellvertretung ist erfolglos geblieben“, berichtet Renate Bergfelder-Weiss, als Amtsleiterin Kultur zuständig für die Stadtbücherei, auf Anfrage des Bergischen Volksboten.

Und weiter: „Daher haben wir uns entschieden, die Leitungsaufgaben vorübergehend, das heißt bis zur Rückkehr der Leiterin, auf zwei erfahrene Mitarbeiterinnen zu verteilen.“ Farbischewski wolle in etwa einem Jahr ihre Aufgabe in der Bücherei wieder aufnehmen.

Für Leserinnen und Leser ändert sich im alltäglichen Betrieb kaum etwas. Zwar blieb aufgrund der Personalsituation die Bücherei in den Osterferien geschlossen; in den Sommerferien aber soll sich das nicht wiederholen und die Bücherei wie gewohnt zur Verfügung stehen. Die alltäglichen Öffnungszeiten bleiben ohnehin unverändert.

Den Sommerleseclub und andere Projekte gibt es wie gewohnt

„Der Sommerleseclub und andere Projekte werden wie geplant durchgeführt“, sagt Renate Bergfelder-Weiss. Einen Rückblick auf das Bibliotheksjahr 2022 und Ausblick auf 2023 kündigt die Amtsleiterin für den Kulturausschuss am 25. April an.

Spannend wird es auch in baulicher Hinsicht. Bekanntlich wachsen Stadtbücherei und das danebengelegene (und noch sehr schäbig aussehende) Kramerhaus zusammen. Für den Umbau des Kramerhauses liege seit Ende Februar die Baugenehmigung vor, erklärt Bergfelder-Weiss. „Im nächsten Schritt werden in Abstimmung mit dem Architekten die Einzelgewerke ausgeschrieben, sodass voraussichtlich im Sommer 2023 mit den Umbauarbeiten begonnen werden kann.“

Lesen Sie auch Die Stadtbücherei rüstet sich für die Zukunft Die Stadtbücherei rüstet sich für die Zukunft Kramerhaus: Architekt stellt Bauantrag Kramerhaus: Architekt stellt Bauantrag

Das Kramerhaus dockt mit seinem Obergeschoss an die Stadtbücherei an: Dort soll in engem Zusammenwirken mit dem Förderverein der Stadtbücherei und dank Leader-Förderung ein „Maker space“ entstehen. Diese Werkstatt ermöglicht Interessierten den Zugang zu modernen Fertigungsverfahren wie beispielsweise 3-D-Technik, Elektronik, Textil.

Im Erdgeschoss des Kramerhauses wird das Tri-Café einziehen. Die integrative und interkulturelle Begegnungsstätte befindet sich noch an der Bürgermeister-Schmidt-Straße. Angebote wie das Repaircafé, der Schallplatten-Treff, die Tri-Köche werden im neuen Domizil weiterhin auf der Agenda stehen: „Offene Interessengruppen dürfen sich bilden und treffen, gemeinsam spielen, musizieren, über Gott und die Welt diskutieren“, sagt Bergfelder-Weiss.