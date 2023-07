Zugriff ist bei diesen Büchern ausdrücklich erlaubt

Stadtarchivar hat im Bestand ausgemustert. Die Lektüre wartet im Rathauseingang auf interessierte Leser.

Burscheid. Zugriff ausdrücklich gewünscht: Wer an Büchern nicht vorbeigehen kann, darf sie nun mitnehmen – jedenfalls dann, wenn sie im Haupteingangsbereich des Rathauses stehen. Denn im städtischen Archiv wird ausgemustert. Der neue Archivar Norbert Bangert hat den Bestand nämlich genau unter die Lupe genommen.

„Im Laufe der Zeit hat sich so manches Mehrfachexemplar angesammelt und die Stückzahlen sind aus archivalischer Sicht einfach zu groß“, sagt Bangert. Da Platz für neues Material geschaffen werden muss, haben jetzt interessierte Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, das ein oder andere Exemplar kostenfrei zu erhalten.

Das Stadtarchiv Burscheid verfügt über einen umfangreichen Bestand an Heimatliteratur, sowohl historisch geprägte als auch moderne zeitgenössische Bücher und Publikationen. Die Bücher beziehungsweise Publikationen, die mitgenommen werden dürfen, werden zukünftig am Bücherschrank im Haupteingangsbereich des Rathauses bereitgestellt. Stöbern und zugreifen lohnt sich: Im Fundus befinden sich unter anderem der Rheinisch-Bergische Kalender, Bildbände oder relevante ortsbezogene Literatur.

Stadtarchivar sucht helfende Hände

Bürgerschaftliches Engagement ist in Burscheid ein nicht wegzudenkendes Thema. Vieles funktioniert nur, weil es so viele helfende Hände gibt. So mancher und manche möchte sein beziehungsweise ihr Wissen und Erfahrung weitergeben oder das gesellschaftliche Leben mitgestalten. Bürgerinnen und Bürger, die historisch interessiert sind, können sich nun im „Gedächtnis der Stadt“, dem Stadtarchiv, einbringen. Bangert würd´s freuen. Er selbst, studierter Historiker, arbeitet seit 2023 als Nachfolger von Sascha Kempf im Archiv – sechs Stunden in der Woche. Für ihn war es eine Rückkehr in die alte Heimat: Bangert ist in Ösinghausen aufgewachsen.

„Es bieten sich hier verschiedene interessante Betätigungsfelder an. So ist zum Beispiel eine immer wiederkehrende Aufgabe, alte, in Sütterlin verfasste Texte zu erfassen, um sie auf moderne Medien zu übertragen. Auf diese Weise können die Informationen den Nutzerinnen und Nutzern besser zugänglich gemacht werden.“ Unterstützung sucht der Stadtarchivar auch bei der Erstellung des kommunalen Zeitspiegels. Diese einzigartige Burscheider Chronik wird immer weiter fortgeschrieben, um die wichtigsten städtischen Ereignisse für die Nachwelt zugänglich zu machen.

Wer sich vorstellen kann, im Stadtarchiv an der Höhestraße mit tätig zu werden, kann sich mit Stadtarchivar Norbert Bangert in Verbindung setzen: Das funktioniert per E-Mail an n.bangert@burscheid.de oder telefonisch unter Tel. 02174-670-341. nal