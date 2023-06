Im Herbst sollen wieder Bäume gesetzt werden

Baumpflanz-Kampagne geht unter anderem mit drei Säuleneichen im Bewegungspark weiter.

Burscheid. Ihren Anfang hat die Baumpflanz-Kampagne im August 2020 genommen: Damals wurden, mit Unterstützung des Burscheider Unternehmers Maryo Fietz, in Löh zwölf Silberlinden gesetzt – zum Wohl der Stadt, die damit gemeinsam mit ihren Unterstützern versucht, Baumsterben und Klimawandel die Stirn zu bieten. Sogar von außerhalb meldeten sich interessierte Baumfreunde, die ihr Portemonnaie öffnen und für mehr Grün sorgen wollten. So konnten in mehreren Pflanzaktionen bereits 72 neue Bäume auf Burscheider Stadtgebiet gepflanzt werden. Zusammengekommen ist im Rahmen dieser Kampagne ein Spendenbetrag von fast 19.500 Euro. Eine Erfolgsgeschichte.

Und sie soll fortgesetzt werden. Das teilt Stadtsprecherin Renate Bergfelder-Weiss mit. Die nächste Baumpflanzaktion ist für den Herbst geplant. Dazu sind weitere Spenden willkommen. „Aus den aktuell noch verfügbaren Spendenmitteln werden drei Säuleneichen im neuen Bewegungspark an der Radtrasse im Bereich der Montanusstraße gepflanzt. Auch an verschiedenen Standorten im innerstädtischen Bereich sollen noch weitere Bäume gepflanzt werden. Dazu werden dann die weiteren Spenden benötigt“, erklärt Bergfelder-Weiss.

Schon für kleines Geld kann man sich an der Baumpflanzaktion beteiligen

Auch Bürgermeister Dirk Runge wirbt für die Kampagne: „Bisher haben sich viele Bürgerinnen und Bürgern, Firmen und Institutionen an der Burscheider Baumpflanzkampagne beteiligt. Das ist großartig!“ Die Stadt plane diese als langfristige Aktion und freue sich deshalb über jede weitere Unterstützung. „Ab 10 Euro kann sich jede und jeder an der Aktion beteiligen. Gerne wird die Aktion auch für eine kurzfristige Geschenkidee genutzt. Dafür gibt es dann eine Urkunde, die auch per E-Mail zum eigenen Ausdruck zugeschickt werden kann“, sagt Runge.

Die städtische Umweltbeauftragte Svenja Mühlsiegl begleitet die Kampagne von Anbeginn. „Gerade im innerstädtischen, überhitzungsgefährdeten Bereich wird der Nutzen der Bäume besonders deutlich: Sie filtern Feinstäube aus der Luft und schaffen durch Verdunstung ein eigenes Mikroklima mit höherer Luftfeuchtigkeit und niedrigeren Temperaturen“, unterstreicht sie. Darüber hinaus seien Bäume natürliche Sauerstoffproduzenten und absorbierten das schädliche Kohlendioxid aus der Luft. „Außerdem sind sie Lebensraum und Nahrungsquelle für Insekten und Kleinstlebewesen.“

Wann und wo wurdebislang gepflanzt?

Ein Überblick über die bisher gesetzten Bäume: Zwölf Silberlinden im Bereich Löh (Sommer 2020); 13 Winterlinden im Bereich Löh (Herbst 2020); elf Winterlinden an der Schulstraße Hilgen (Herbst 2020); zwei Winterlinden am Schulhof EMA-Schule (Herbst 2020); eine Sommerlinde am Parkplatz Dammstraße (Herbst 2020); elf Silberlinden im Bereich Sieferhof (Frühjahr 2021); zwei Apfelbäume im Spielgarten der Grundschule Dierath (Frühjahr 2021); vier Roteichen im öffentlich zugänglichen Park des Altenzentrums (Frühjahr 2021); drei Roteichen an der Radtrasse in Hilgen (Herbst 2022) und zwei Säulenbuchen am Kreisverkehr Ösinghausen (Herbst 2022).

Wer an der Baumpflanz-Kampagne teilnehmen möchte, kann sich per E-Mail oder telefonisch an Svenja Mühlsiegl, Tel. 02174-670410 oder an das Amt für Ratsangelegenheiten, Kommunikation und Kultur, Renate Bergfelder-Weiss, Tel. 02174-670103, wenden. Interessierte Baumunterstützer erhalten dann Bankverbindung sowie die entsprechende Konto- und Stichwortangabe – und entscheiden selbst, wie viel sie geben möchten. baumpflanzkampagne@burscheid.de