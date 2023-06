Spaziergänger entdeckt illegales Lagerfeuer im Wald

Waldbrandgefahr

+ © Roland Keusch (Symbol) Die Feuerwehr rückte zu einem kleinen Brand in der Pastor-Loh-Straße aus. © Roland Keusch (Symbol)

Jeder Funke kann eine Katastrophe auslösen: Wenig Regen und heiße Tage lassen die Waldbrandgefahr steigen. Jetzt gab es ein erstes Feuer in Burscheid – zum Glück konnte Schlimmeres verhindert werden.

Burscheid. Es waren nur ein paar verbrannte Stöcke und Blätter – doch diese Entscheidung dieses Spaziergängers war die einzig richtige: Am Samstagabend gegen 22 Uhr rief er die Feuerwehr in Burscheid zu einem Waldbrand. Der Einsatzort befand sich in einem Waldstück nahe dem Kindergarten an der Pastor-Loh-Straße.

Dort hatte der aufmerksame Spaziergänger eine illegale Feuerstelle, ein Lagerfeuer, entdeckt und den Feuerwehrleuten den Ort gezeigt. Auch wenn der Brand schnell gelöscht war: „Hätte die Stelle niemand bemerkt, hätte es auch schnell zu einem ausgedehnten Brand kommen können“, machte Jens Knipper, Sprecher der Feuerwehr Burscheid, deutlich.

Feuerwehr schließt „natürliche Entzündung“ aus

Da es sich bei einem beginnenden Brand handelte, musste die Wehr lediglich die wenigen Brandgüter ablöschen. „Das es sich hier um eine natürliche Entzündung handelt, ist nahezu auszuschließen“, zeigte sich Feuerwehrmann Jens Knipper skeptisch. Viele Waldbrände werden durch unachtsames Verhalten ausgelöst. Die Burscheider Feuerwehr mahnt deshalb zu besonderer Vorsicht.

„Gerade jetzt wo es so trocken ist, reicht ein kleiner Funke, um eine Katastrophe auszulösen.“ Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat die Waldbrandgefahr für das Bergische Land auf die Stufe vier von fünf festgelegt. „Im Wald gilt ohnehin ein Rauchverbot bis Ende Oktober – unabhängig vom Warnindex.“ so Knipper weiter.

Was einen Waldbrand auslösen kann

„Eine achtlos weggeworfene Kippe reicht aus. Aber auch Glasscherben können, je nach Lichteinfall, wie eine Lupe wirken und Brände auslösen“, erklärte Jens Knipper von der Burscheider Feuerwehr. Auch vor dem Abbrennen von Unkraut im eigenen Garten warnt die Feuerwehr. Immer wieder wird bei der Gartenarbeit auch ein Brenner genutzt, um Unkraut wegzubrennen. Auch davor warnt die Burscheider Feuerwehr.

„Büschen und Hecken fangen schnell Feuer, welches dann ebenso schnell auf das Haus oder die Garage übergreifen kann. Unkraut gehört nicht abgebrannt. Und wenn, dann mit entsprechender Vorsicht. Besser ist jedoch die altmodische Art mit Schere und Spachtel oder einem Messer“, so Jens Knipper. Wichtig ist, neben der eigenen Vorsicht, achtsam zu sein und Brände sofort zu melden.

Feuerwehr ist auf Einsätze im Wald vorbereitet

Seit August 2020 ist die Feuerwehr in Burscheid noch besser auf Waldbrände vorbereitet. Damals erhielten die Einsatzkräfte spezielle Technik. „Wir haben spezielles Gerät, wie z.B. einen Rucksack der als Wassertank dient. Angeschlossen an diesen ist eine Handpumpe zur Wasserabgabe. Solche Geräte helfen uns, kleinere Löschmaßnahmen in unwegsamen Geländen einfach auszuführen“, erklärte der Feuerwehrsprecher. Diese Geräte nutzte die Feuerwehr nun auch bei dem illegalen Lagerfeuer – wäre der Brand länger unentdeckt geblieben, hätte das womöglich nicht mehr gereicht

