Sommercamp hat bei seiner Premiere noch Restplätze

Bei der Burscheider Turngemeinde startet am Montag das „Sommercamp Burscheid 2023“ für Kinder und Jugendliche. Für das bunte Programm sind noch Plätze frei.

Von Claudia Radzwill

Burscheid. Sport und Spaß stehen im Vordergrund, wenn das „Sommercamp Burscheid 2023“ am Montag, 10. Juli, startet. Eine Premiere. „Wir bieten das Camp das erste Mal an“, berichtet Beate Scheurlen, Geschäftsführerin der Burscheider Turngemeinde (BTG). Die BTG führt das Sommercamp in Kooperation mit dem Kreissportbund Rhein-Berg durch. Auf dem Programm des bis Freitag, 14. Juli, dauernden Camps stehen Ballspiele, Parcours, Bogenschießen, Tennis und Kanu fahren sowie Geocaching. 40 Plätze gibt es. Einige Restplätze sind noch frei. Interessierte Kinder oder Jugendliche von acht bis 14 Jahren können sich anmelden. Täglich von 9 bis 15 Uhr gibt es gemeinsame Aktivitäten. Darüber hinaus wird eine Frühbetreuung ab 8 Uhr angeboten. „Für Familien, in denen Eltern schon früher zur Arbeit los müssen“, sagt Scheurlen.

Am Donnerstag gibt eseinen Ausflug an die Bever

Auftakt ist am Montagmorgen um 9 Uhr in der vereinseigenen Sportstätte, der Hugo-Pulvermacher-Halle an der Jahnstraße. „Wir teilen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen in zwei Gruppen ein, dann geht es los“, erklärt Beate Scheurlen. Für eine Gruppe werden in der Sporthalle verschiedene Spiele angeboten, die andere geht in die nahe Tennishalle des Tennisclubs Grün-Weiß und schwingt dort den Schläger. Nach dem Mittagessen, das inklusive ist, wird gewechselt. „Wir freuen uns, dass wir den Tennisclub fürs Camp-Programm auch mit im Boot haben“, so Beate Scheurlen.

Ebenso unterstützt der Burscheider Schützenverein das Ferienevent – und stellt den großen Saal im Schützenhaus zur Verfügung. Hier gibt es während der Woche ein Badmintonangebot. Ein Ausflug ist für Donnerstag, 13. Juli, geplant. „Da geht es an die Bever-Talsperre“, berichtet Beate Scheurlen. Während eine Gruppe Kanu fährt, steht für die andere Gruppe Geocaching auf dem Programm. „Auch hier wird später gewechselt.“

Spaß an Bewegung steht im Fokus

Ermöglicht wird das Sommercamp Burscheid durch das Förderprogramm „Bewegungsoffensive“ des Landes Nordrhein-Westfalen. Für das Jahr 2023 hat die Staatskanzlei finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt, mit denen nach den Coronajahren – wo Kindern und Jugendlichen Sport, Spiel und Bewegung lange fehlte – Projektideen unterstützt werden. „So können wir die Kosten für das Sommercamp gering halten“, sagt Beate Scheurlen. Die Ideen fürs Camp entwickelten BTG und Kreissportbund gemeinsam. Im Frühjahr wurde der Antrag über den Kreissportbund gestellt.

„Die Freude war groß, als wir die Zusage bekamen“, so Scheurlen. Wichtig sei allen, dass die Kinder und Jugendlichen sich im Camp unter qualifizierter Anleitung in bekannten und neuen Sportarten ausprobieren können. „Der Spaß an Bewegung steht im Fokus“, betont sie. Zum Abschluss am Freitag, 14. Juli, sind dann alle Eltern ab 14 Uhr mit in die Sporthalle eingeladen – hier gibt es auch Waffeln und Getränke.

Die Kosten für die fünf Tage betragen 39 Euro je Kind/Jugendlicher.

Anmeldungen für die Restplätze sind online möglich: kreissportbund-rhein-berg.de