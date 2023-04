Rotarier bringen 125 Bücher mit

Offene Ganztag in Burscheid durfte sich freuen.

Burscheid. Den Spaß am Lesen fördern: Unter diesem Motto hat der Rotary Club Leverkusen/Rhein-Wupper den Mädchen und Jungen der Offenen Ganztagsschule (OGS) in Burscheid 125 Bücher geschenkt. „Für viele Kinder ist es das erste eigene Buch, was sie bekommen und mit nach Hause nehmen können – ein richtiger kleiner Schatz“, erklärt Elke Fuchs, Teamleiterin der OGS an der Montanusschule. Es handelt sich um Bücher, die im Rahmen des Projektes „Lesen lernen, Leben lernen“ von deutschen Rotary-Clubs Schulen zur Verfügung gestellt werden und speziell auf die Altersklassen der Kinder in der OGS zugeschnitten sind.

„In Deutschland gibt es mehr als sechs Millionen Analphabeten, da ist es wichtig, dass Kinder bereits früh an Bücher und das Lesen herangeführt werden“, sagt Rolf C. Becker, Mitglied des Rotary Clubs Leverkusen Rhein-Wupper. „Mit dieser Aktion wollen wir allen Kindern gleichermaßen eine Starthilfe geben“, so Becker weiter. nal